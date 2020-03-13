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役男滯留國外拖到37歲才回台灣　檢察官依妨害兵役求處5個月

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▲桃園市林姓男子2008年出國留學，卻刻意忽視區公所來函徵兵公文，直到今年拖過服役年齡上限才返台，仍遭檢方求刑。（資料照／記者呂佳賢攝）

▲桃園市林姓男子2008年出國留學，卻刻意忽視區公所來函徵兵公文，直到今年拖過服役年齡上限才返台，仍遭檢方求刑5月。（資料照／記者呂佳賢攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市一名林姓男子於2008年以留學名義出國，由於已屆服役年齡，區公所4年前最後通牒行文要求需在6個月內返國接受徵兵體檢，但林男均置之不理， 遲至今年2月才返台，但已拖過服役年齡上限37歲，案經市府函送桃檢偵辦，檢方13日偵結依妨害兵役罪嫌聲請簡易判決，並請地院判處有期徒刑5月以示懲戒。

桃檢調查，住在蘆竹區37歲的林姓男子於2008年4月以就學名義出國念書，明知自己是役男，應該在2015年12月31日前返國服役，但卻意圖躲避兵役屆期未歸，經區公所於2017年3月行文通知林父轉告林男返國接受徵兵檢查，但林男均置之不理。

林男對於自己兵役問題不聞不問，仍滯留國外求學、工作，蘆竹區公所後來依法移送桃檢偵辦已由檢方發布通緝，林男今年2月4日林男才入境返台，隨即被航警局人員遭查送檢偵辦。

檢方偵訊時，林男坦承犯行，檢方根據區公所提供林男未按時接受役男徵兵訪查紀錄表、戶籍資料、兵籍資料與內政部移民署等相關資料，認定林男意圖避免徵兵處理，核准出境後屆期未歸，經催告仍未返國，由於屆期未歸時間長達3年餘，直至無須服兵役年齡後才返國，檢察官考量其犯罪情節重大，基於維護國家安全、保障兵役制度公平並嚇阻其他役男仿效，偵結依妨害兵役罪嫌聲請簡易判決處刑，向地院聲請判處有期徒刑5月。

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