中國野生動物保護協會挨罰！　下屬機構曾逆流發聲「野味是人類剛需」

▲武漢華南海鮮市場。（圖／翻攝自觀察者網）

記者鄭思楠／綜合報導

新冠肺炎疫情發生後，禁食野生動物的觀點漸成社會主流。大陸民政部12日通報，近日對中國野生動物保護協會違規設立分支機構的行為，作出警告的行政處罰，並責令撤銷。這些分會包括養殖蛙類、蛇類、大鯢（娃娃魚）、鱘魚等野生動物。

據《界面新聞》報導，中國野保協會下屬機構「蛙類養殖專業委員會」，2月16日發表一篇「野生動物養殖是人類祖先的偉大創舉」的文章，引發社會廣泛爭議。文章稱，因一次疫情就全面「禁野」將是武斷的，不科學、不理性，「對於人類而言，對野生動物產品的需求從未停止，某種意義上說已經成為剛性需求」。

2月18日，中國野保協會發布聲明，對該文章給社會造成的不良影響，深表歉意。針對「有關組織」反映的問題，已決定撤銷蛙類養殖專業委員會。

▲新冠肺炎最先從華南海鮮市場出現。（圖／翻攝自微博）

民政部13日通報稱，經查，中國野保協會在分支機構「保護繁育與利用委員會」和「水生野生動物保護分會」之下，違規設立「蛙類養殖專業委員會」、「蛇類養殖專業委員會」、「大鯢專業委員會」、「鱘魚專業委員會」等三級分支機搆。

通報稱，上述行為違反了「社會團體登記管理條例」第17條「社會團體的分支機構不得再設立分支機搆」的規定。依該條例規定，民政部對中國野保協會作出警告的行政處罰，並已責令其撤銷違規設立的分支機搆。

民政部並依據「社會組織信用資訊管理辦法」的規定，自行政處罰決定生效之日起，將中國野保協會列入「社會組織活動異常名錄」。民政部嚴厲表示，將進一步加大對此類違法違規行為的查處和曝光力度，發現一起、處理一起，「絕不手軟」。