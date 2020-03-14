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山友爬山抗疫顧健康！　投保登山險也有賠緊急救援費用

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登山示意圖（圖／達志／示意圖）

▲民眾從事登山活動蔚為風潮，金管會提醒，山友可按照自身風險承擔能力，自行評估是否投保。（圖／達志／示意圖）

記者紀佳妘／台北報導

新冠肺炎（COVlD-19）疫情升溫，不少人選擇戶外登山、健行活動等親近大自然活動，但登山活動暗藏風險不容忽視，金管會表示，目前登山險承保項目分成2大類，包括登山事故、緊急救援費用，提醒山友可按照自身投保需求，以轉移相關風險。

近年民眾從事登山健行活動已蔚為風潮，不過卻常常傳出失足墜谷事件，金管會提醒，民眾在進行登山活動前，除了應確實做好行前準備外，更可投保登山保險，為自身權益提供多一層保障，同時已請產險公會協助業者持續檢討並完備登山保險商品，以符合登山民眾的投保需求。

為讓山友有更完善的保障，金管會表示，目前登山綜合保險承保範圍分為2大類，第一類是因登山事故，所造成身故或醫療費用，第二類是緊急救援費用，屬於可選擇投保的項目，民眾可評估自身需求投保，以轉移相關風險。

根據保險局統計，觀察近年來登山險承保人數變化，自2015以來人數首度破萬人，且一路攀升，到2017年已有7萬107人，而2018年前9月也有5萬5,183人，顯示山友透過登山險，轉嫁相關風險的意識逐漸提高。

目前市面上，有銷售登山綜合保險的產險公司共6家，包括富邦產險、明台產險、旺旺友聯產險、新光產險、國泰世紀產險、新安東京產險。以富邦產險為例，承保項目除提供意外傷害及特定事故，如山崩、失足、高山症、失溫及中暑等，所產生的死亡、失能及醫療費用，因為發生登山事故而需進行搜尋、醫療轉送及遺體運送所衍生的費用也涵括在內，目前也提供山友網路投保的管道。

不過，特別留意的是登山綜合保險的不保事項，除包含較為常見的故意犯罪行為、戰爭及核子引發爆炸外，在緊急救援項目中，被保險人因未經許可，或於災害防救法相關法令限制禁入的警戒區發生緊急救援費用、為搜尋救護或移送被保險人所發生航空器費用，或於被保險人超出預定下山時間24小時內，所發生搜尋費用等7項目，皆屬不保事項範圍。

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