「小丑醫生」讓寂靜醫院瞬間有笑聲！漫畫家為此「請假」全心投入創作

▲《小丑醫生》讓金漫獎漫畫家柯宥希暫停其他連載，全心投入創作。（圖／尖端出版提供）

記者林育綾／綜合報導

少女失去重病的妹妹後，戴上紅鼻子，成為「小丑醫生」培訓員，原本寂靜的醫院走廊，瞬間有了笑聲！台灣漫畫家柯宥希與知名作家逢時老師合作，以特殊職人為題材創作《小丑醫生》，雖然她手上還有未完成的故事，但接到此邀約時表示「我知道不能錯過這個機會！」因此向粉絲們請假，暫停其他連載，全心投入《小丑醫生》的創作中！

柯宥希曾經以《許個願吧！大喜》以及《有何不可》數次獲得金漫獎大獎，也曾獲日本國際漫畫大賞肯定，是台灣首屈一指的漫畫家。她不停挑戰特色的議題，就是希望透過故事，為少數族群發聲，例如《許個願吧！大喜》講述叛逆少年與疾病少女的故事，而《有何不可》則是異性戀少女喜歡上同性戀青梅竹馬的故事。

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此次受到鏡文學邀請，與知名作家逢時老師合作，以紅鼻子職人為題材，創作了新刊《小丑醫生》，講述少女失去了重病妹妹後成為小丑醫生培訓員，將歡樂與期待帶給病童，並且在這過程中療癒了自己與家人的故事，目前作品已在全台上市。

▲台灣漫畫家柯宥希常挑戰特色議題，用故事為少數族群發聲，收到合作邀約時表示，「我知道不能錯過這個機會！」（圖／尖端出版提供）

當時2019年她在簽名會親自宣布這個合作案，提到《許個願吧！大喜》曾淺談久病孩童與照顧者的情節，因此當收到《小丑醫生》合作邀約時，雖然還在連載《有何不可》，不過一向關心生命議題的她還是想接下這個任務，將這個特殊職業以及其背後的意義傳達給更多人，「我知道不能錯過這個機會！」

▲當紅鼻子醫生出現時，寂靜的醫院走廊突然多了歡樂的笑聲！（圖／尖端出版提供）

柯宥希花費了一年的時間，研讀以及與編劇逢時老師討論呈現方法，也親自走訪紅鼻子醫生的工作現場，印象最深刻的就是，當紅鼻子醫生出現時，寂靜的醫院走廊突然多了歡樂的笑聲！身體上的病痛只能拜託醫生，然而那久病的痛苦與麻痺卻無法被治療，她在這一刻感受到紅鼻子醫生的偉大之處。

「我們跟著小丑醫生先觀察著每個病童的狀況，他們必須依照對方的承受度提供不同的表演，並且不能失敗，這是多大的壓力啊！但隨著表演，本來表情木然的孩子們臉上突然出現了笑容，對於快樂的期待瞬間蔓延，那些痛苦不亞於孩子們的照顧者也掛上了微笑，這就是小丑醫生所帶來的魔幻時刻，讓我非常感動。」

▲柯宥希花費了一年的時間，研讀以及與編劇逢時老師討論呈現方法，也親自走訪紅鼻子醫生的工作現場。（圖／尖端出版提供）

《小丑醫生》的故事透過失去妹妹的主角筱涵，明白了命運的殘酷與生命的重量，幼小的孩子罹患了重病，忍受著各種折磨人的治療，逐漸變得消極。然而筱涵和她的夥伴沒有放棄與每個孩子溝通的機會，透過各種方法逐漸打開了孩子封閉的心，她在每一次的表演中、從孩子們與家長的笑容中看見了釋懷，無法選擇命運但可以逐漸療癒自己，將笑容永遠保存在記憶中，勇敢面對人生的無法預期，作品目前已在全台上市發行！