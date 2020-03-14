李珮緹個人創作展覽　大型藝術飾品結合手作金工跨領域創作

▲吳鳳科大美容美髮造型設計講師李珮緹在嘉義文化創意產業園區舉辦個人創作展覽-柔融。（圖／記者翁伊森翻攝，下同）

記者翁伊森／嘉義報導

吳鳳科大美容美髮造型設計系講師李珮緹，於109年03月01日至29日在嘉義文化創意產業園區-好思當代，舉辦個人創作展覽-柔融，柔融-使其柔軟，大型藝術飾品結合手作金工，藉由跨領域飾品創作，展現不同風格及樣貌於各類作品。

本次展覽有別於傳統造型創作方式，深具新意的採用藝術飾品結合金工，李珮緹在創作展覽作品中結合跨領域藝術類的金屬工藝創作為主要表現手法，在技術上不但超越個人專業領域，更讓作品點綴上靈魂，展現剛柔並濟的柔融！另外行動人體藝術作為開場，專業的模特兒頂著大型藝術飾品頭飾，並結合肢體語言和舞蹈，詮釋出作品的故事性和風格。



同時嘉義文創園區邀約李珮緹老師藝術飾品與plantica展覽作為結合並攝影成聯展，plantica是來自日本藝術家木村貴史所帶領國際花藝設計團隊，於2007年在東京青山創立，早先plantica更曾與愛馬仕、LV、MH、優衣庫等品牌跨界合作，從空間、服裝到日常生活，都可以看到plantica絕佳的花卉美感，這也讓李珮緹老師的創作更為廣泛的作為結合與展演。

作品內容有漫開於溫室中，自成柔和高雅之態-花；遊於青天之上，身現奮迅狂野之姿-鷹；揚帆而進，破浪前行-舟；點點繽紛舞天真，色色斑斕躍藝門-點；簡單變化，在無意間造就了足跡等，總計13件作品。本次展覽採多樣多變的方式來詮釋作品，由不同領域的材質結合創作，使展品更為多元化，最後以柔融為總結，將柔和高雅的風貌，永留觀賞者心中。

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