桃園318就業徵才24家廠商釋出900職缺　最高薪100K

▲桃園就業徵才活動。（圖／資料照／就服處提供）

記者楊淑媛／桃園報導

儘管疫情衝擊產業，但桃園市政府就服處中壢就業中心，於3月18日9時至13時假該中心舉辦徵才活動，邀請24家以上廠商，釋出約900個工作職缺，歡迎民眾踴躍參加；由於適值疫期，也籲請參加徵才活動者自行配戴口罩，並配合活動現場，量體溫、手部消毒等防疫措施。

中壢就業中心表示，本次徵才廠商包含科技業、傳產業及服務業等多元化行業，徵才廠商為覓得好人才無不卯足全力，其中日月光半導體製造釋出生產線組長、設備助理工程師及客戶工程整合工程師等職缺，最高薪資可達100,000元，另九豪精密陶瓷公司亦釋出薪資高達52,000元之職缺，求職者可針對適合且有興趣的職缺前往應徵。

▲桃園工商發達，就業機會多。（圖／資料照／就服處提供）



另外，徵才活動現場安排手語翻譯以服務聽障求職者，現場亦提供免費履歷健診及職涯諮商以提供有需求的民眾運用，並設置創業諮詢區，為有創業需求者進行免費面對面諮詢服務，另特別規劃「就業促進專區」，提供「青年安薪讚 就業大滿貫」、「跨域就業津貼」及「缺工就業獎勵津貼」等津貼說明，歡迎有意尋職民眾前往參加。中壢就業中心位於中壢區新興路182號。

►生火了！連我媽都用到發光