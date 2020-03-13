國新辦《2019年美國侵犯人權報告》2萬字全文：美國雙重標準

▲美國移民需要面臨許多困境。（圖／達志影像／美聯社）

記者劉亭／綜合報導

大陸國新辦13日發表《2019美國侵犯人權報告》，列出美國七大缺失，包含公民權利和政治權利有名無實、經濟和社會權利缺乏基本保障、少數族裔飽受欺凌排斥、婦女面臨嚴重歧視與暴力、弱勢群體處境艱難、移民遭受非人道對待、肆意踐踏他國人權，全文長達2萬多字。

2019年美國侵犯人權報告全文



序言

美國國務卿蓬佩奧2019年4月15日在演講時說：“我們撒謊，我們欺騙，我們偷竊……這才是美國不斷探索進取的榮耀。”

美國政客的言論徹底暴露了其在人權問題上奉行雙重標準、以人權維護霸權的虛偽面目。

美國號稱人權立國，以世界人權衛士自居，以自身對人權的狹隘理解為框架，以稱霸全球的核心利益為標尺，每年根據捕風捉影、道聽途說的材料拼湊出年度國別人權報告，對不符合其戰略利益的國家和地區的人權狀況肆意歪曲貶低，卻對自身持續性、系統化、大規模侵犯人權的斑斑劣跡置若罔聞、熟視無睹。

本報告所依據的資料，來源於各類公開發布的數據、報導及研究成果。報告中的事實證明，近年來，特別是2019年以來，美國的人權狀況乏善可陳，呈日益惡化之勢。

——美國是世界上槍支暴力最嚴重的國家。2019年共發生415起大規模槍擊事件，平均每天超過一起；共有39052人死於與槍支有關的暴力事件，每15分鐘就有一人被槍殺。《今日美國報》評論稱，“美國或已步入大規模槍擊時代”。

——選舉淪為富人的金錢遊戲。2018年中期選舉支出高達57億美元，成為有史以來最昂貴的國會選舉；10個最大的個人捐助者向超級政治行動委員會注資4.36億美元。2020年總統選舉籌資競賽日趨狂熱，所有參選人已籌集超過10.8億美元競選資金。

——美國在西方國家中貧富分化最為嚴重。2018年基尼係數攀升至0.485，貧富差距創50年來新高。最富有的10%家庭佔有美國全部家庭淨資產的近75%。1989年至2018年，最底層50%的家庭財富淨增長基本為零。

——美國是目前唯一有數百萬人處於飢餓狀態的發達國家。人口普查局2018年的統計數據顯示，美國有3970萬貧困人口。每晚至少有50萬美國人無家可歸。有6500萬人因醫療費用過高而放棄治療。

——美國種族仇恨犯罪震驚世界。美國白人至上主義回潮，國內近年來發生的恐怖活動大多與白人至上主義暴力有關。埃爾帕索沃爾瑪超市槍擊案致22人死亡，白人槍手的行凶動機是對拉美裔的種族仇恨。評論認為，“美國一直處在白人至上恐怖主義的危機之中”。

▲美國總統川普。（圖／路透）

——警察槍殺和殘暴虐待非洲裔案件頻發。非洲裔成年人被監禁的概率是白人成年人的5.9倍。聯合國特別報告員指出，這種大規模的監禁是奴隸制及種族隔離所產生的餘孽。

——就業和財富的種族差距驚人。在過去的40年裡，非洲裔工人的失業率一直是白人的兩倍。白人家庭的平均財富幾乎是非洲裔家庭的10倍。以目前的趨勢，非洲裔家庭積累的財富需要200多年才能達到白人家庭現在的水平。

——宗教不寬容持續惡化。皮尤研究中心的調查顯示，82%的受訪者認為穆斯林在美國面臨歧視，64%的受訪者認為猶太人在美國面臨歧視。2018年，極端主義者製造了249起反猶事件。聯合國報告認為，美國存在異常暴力化的反猶太主義。

——美國是高收入國家中女性處境最危險的國度。高收入國家被槍殺的女性中92%來自美國，美國女性被槍擊致死的概率比其他高收入國家高21倍，美國平均每個月有52名女性被其伴侶槍殺致死。多達70%的美國女性曾遭受來自親密伴侶的身體或性暴力。

——兒童貧困問題觸目驚心。美國仍有1280萬名兒童生活在貧困之中，5歲以下的貧困兒童數量多達350萬，其中160萬生活在極端貧困中。美國兒童保護基金批評道：“在全球最富有的國家，居然還有超過五分之一的兒童每天都不得不面對無比殘酷的現實——下頓吃什麼，今晚睡哪裡？”

——老年人貧困問題越來越嚴重。美國60歲以上的老年人中，每12人中就有1人缺乏足夠的食物，總人數達550萬。大約40%的美國中產階級到65歲時將接近或陷入貧困。

——美國政府對待移民日趨嚴苛和非人道。“零容忍”政策導致大量兒童被迫與親人分離。2017年7月以來，移民當局在邊境將5400多名兒童與父母分離。2018年以來，共有包括7名兒童在內的24名移民在美國邊境收容所拘留期間死亡。

——美國堪稱“世界歷史上最好戰的國家”。2001年以來，美國不斷對外發動戰爭，花費的財政開支超過6.4萬億美元，造成的死亡人數超過80萬，導致數千萬人流離失所。

一、公民權利和政治權利有名無實

美國自我標榜為“自由的樂土”和“民主的燈塔”，但這不過是愚弄民眾、欺騙世界的虛構幻境。缺乏約束的持槍自由導致槍支暴力氾濫，對公民的生命、人身、財產安全構成了嚴重威脅；愈演愈烈的金錢政治扭曲民意，使所謂的民主選舉淪為了富人的遊戲。

政治裹挾下槍支氾濫成災。美國的槍支製造、買賣和使用是一個巨大的產業鏈，形成了龐大的利益集團。全國步槍協會等利益集團為總統選舉和國會選舉提供大量的政治捐款。美國黨派政治、選票政治、金錢政治的諸多弊端相互交織，使得立法和行政機構難以在槍支管控問題上有所作為，任由事態持續惡化。美國在線媒體2019年12月11日報導，美國是世界上私人擁有槍支數量最多的國家，槍支數量遠遠超過人口總數，2017年平均每百名居民擁有120.5支槍。美國進步中心網站2019年11月20日報導，2008年至2017年，美國至少有342439人被槍擊致死，這意味著每15分鐘就有一人被槍殺。2019年美國共有39052人死於與槍支有關的暴力事件。

大規模槍擊事件接連發生。美國是世界上槍支暴力最嚴重的國家，頻繁發生的大規模槍擊事件已成為美國的標誌性特徵。英國《鏡報》網站2019年12月30日報導，根據“槍支暴力檔案室”的數據，2019年美國共發生415起大規模槍擊事件，平均每天超過一起，達到自2014年統計該數據以來的歷史新高。相比之下，2014年美國共發生大規模槍擊事件269起，2015年為335起，2016年為382起，2017年為346起，2018年為337起。2019年美國發生的最嚴重三起槍擊案件為：造成22人死亡的得克薩斯州埃爾帕索市沃爾瑪槍擊案、造成12人死亡的弗吉尼亞海灘市槍擊案、造成9人死亡的俄亥俄州代頓市槍擊案。《今日美國報》評論稱，“美國或已步入大規模槍擊時代”。

暴力犯罪數量驚人。聯邦調查局2019年發布的《2018年美國犯罪報告》顯示，2018年美國共發生1206836起暴力犯罪案件。其中，謀殺案為16214起，強奸案為139380起，搶劫案為282061起，重傷案為807410起。美國司法統計局2019年發布的《全國犯罪受害調查報告》顯示，2018年美國共有330萬名12歲以上居民遭受暴力犯罪侵害，這一數據已連續三年增加。

民眾財產安全堪憂。聯邦調查局2019年發布的《2018年美國犯罪報告》顯示，2018年美國共發生7196045起財產犯罪案件，平均每10萬居民發生2199.5起，財產犯罪受害者共蒙受164億美元損失。其中，車輛失竊案件748841起，平均每10萬居民發生229起，被盜車輛價值超過60億美元；入室盜竊案件1230149起，造成財產損失約34億美元，平均每起損失2799美元。

▲老人貧困問題越來越嚴重 。（圖／達志／示意圖）

警方辦案不力導致民眾失去信心。聯邦調查局“全國犯罪案件報告系統”的數據顯示，2018年美國共報告了近660萬起刑事犯罪，涉及近700萬名受害者。皮尤研究中心網站2019年10月17日報導，聯邦調查局的數據顯示，2018年美國暴力犯罪結案率僅為45.5%，財產犯罪結案率僅為17.6%。很多受害者覺得警方無能，“不會或無法提供幫助”，只得放棄報案。2018年，司法統計局追踪的暴力犯罪案件中，警方接到報案的只有43%，財產犯罪案件中警方接到報案的只有34%。

公民人格尊嚴和隱私權遭受系統性侵犯。《達拉斯晨報》網站2019年12月6日報導，美國聯邦、州和地方執法部門僅在得克薩斯州就設有8個秘密監視中心，共享情報監控社交媒體和其他在線論壇。早在10年前這些監控中心上線時，美國公民自由聯盟就對其侵犯公民隱私發出警告，稱其權限模糊、過度保密，使得“建立一個全面監控社會”的威脅變成現實。美國審計署2019年6月4日的報告顯示，聯邦調查局的人臉識別辦公室可以在無合法許可的情況下，任意檢索包含超過6.41億張照片的數據庫。喬治城大學公佈的一項研究顯示，約一半美國成年人——超過1.17億人，被納入在執法機構使用的人臉識別系統中，其中非洲裔比其他族裔更容易受到審查。

監獄管理混亂導致虐囚醜聞頻發。美國司法部網站2019年4月3日報導，阿拉巴馬州男子監獄無法保護犯人免受囚犯之間的暴力和性侵，導致囚犯受到嚴重傷害甚至致死。英國《太陽報》網站2019年12月10日報導，14名女性囚犯對美國科爾曼聯邦監獄提起訴訟，指控該監獄持續存在對囚犯的系統性虐待。2011年至2015年，美國監獄的性侵犯和性騷擾指控激增了180%。單獨囚禁是聯合國認定的一種酷刑，會對囚犯的精神、身體和情緒造成嚴重傷害，甚至可能導致死亡。英國《衛報》網站2019年9月4日報導，2017年的一項調查顯示，美國每天都有約6.1萬名囚犯被單獨囚禁。

政治選舉淪為金錢遊戲。美國有線電視新聞網2019年2月7日報導，2018年美國中期選舉的支出高達57億美元，甚至超過了2008年總統選舉花費的53億美元，成為有史以來最昂貴的國會選舉。其中，佛羅里達州聯邦參議員競選耗資最為龐大，共花費2.09億美元，最終勝選的共和黨候選人里克·斯科特在競選中投入了6300多萬美元的個人財產。《時代周刊》網站2019年8月14日報導，在2018年的中期選舉中，10個最大的個人捐助者向超級政治行動委員會注資4.36億美元。富有的特殊利益集團獲得前所未有的政治影響力，金錢支配了政治進程，“扭曲了真實民意，侵蝕了民主基石”。

2020年總統選舉籌資競賽日趨狂熱。美國聯邦選舉委員會網站2019年12月29日公佈的數據顯示，2020年總統選舉的所有參選人已籌集超過10.8億美元競選資金，已花費5.31億美元。《赫芬頓郵報》網站2019年11月30日報導，民主黨參選人邁克爾·布隆伯格在宣布競選的第一周便投入4000多萬美元開展廣告宣傳。政治響應中心2019年11月24日發布的報告顯示，所有總統參選人僅在數字廣告上的支出就已超過1億美元。

自我標榜的“新聞自由”有名無實。《華盛頓郵報》網站2019年4月18日報導，美國在年度新聞自由指數中的排名連續三年下降。“美國新聞自由追踪系統”網站2019年12月29日公佈的數據顯示，2019年美國共有38名記者遭到襲擊，發生記者被拒絕參加公開政府活動的事件28起，9名記者被捕或面臨刑事指控。自2017年以來，至少有54名記者被傳喚或被沒收採訪記錄，36名記者在報導抗議活動時被捕。英國《衛報》網站2019年12月12日報導指出，本屆美國政府“對新聞自由進行了有史以來最持久的攻擊”。

示威民眾因抗議政府政策而遭逮捕。美國有線電視新聞網2019年8月11日報導，自從美國政府2018年實施“零容忍”移民政策後，呼籲關閉移民及海關執法局的呼聲此起彼伏，約100名抗議者在紐約市被逮捕。《休斯頓紀事報》網站2019年9月12日報導，美國綠色和平組織的抗議者當日在休斯敦舉行示威活動，至少15名抗議者被捕。《邁阿密先驅報》網站2019年11月29日報導，邁阿密近40位氣候變化倡議者當日舉行抗議活動，要求政府採取措施應對氣候變化，1人被捕。





▲貧富差距越來越大。（圖／達志／示意圖）

二、經濟和社會權利缺乏基本保障

美國整體富強的面紗背後，遮掩的卻是貧富嚴重分化的冷酷現實。國民收入分配差距持續擴大，醫療教育費用不斷攀升，社會保障覆蓋面卻在萎縮，底層民眾生活苦不堪言。

貧富差距創50年來新高。聯合國極端貧困與人權問題特別報告員菲利普·奧爾斯頓在2018年5月發表的訪美報告中指出，美國已經淪為貧富分化最嚴重的西方國家。《華盛頓時報》網站2019年9月27日報導，美國人口普查局的統計數據顯示，過去50年來，美國的基尼係數一直在穩步上升。2018年基尼係數攀升至0.485，貧富差距達到50年來最高水平。《今日美國報》網站2019年5月26日報導，摩根大通公司發布的報告顯示，美國最富有的10%家庭佔有近75%的家庭淨資產。“財富越來越多地集中在少數人手中，已經超出了許多美國人認為合理或道德上可以接受的範圍”。美國貧富持續分化的基本趨勢對人權的享有和實現產生了嚴重的負面影響。《紐約時報》網站2019年9月10日報導，貧富差距不僅擴大了美國人的收入和財富差距，還導致了富人壽命更長而窮人壽命更短。美國的貧富分化是一個穩定的長期趨勢，造成這種趨勢的主要原因是結構性的，這是由美國的政治制度和美國政府所代表的資本利益所決定的。美國政府不僅缺乏消除這些結構性原因的政治意願，反而不斷推出使之強化的政策措施。正如奧爾斯頓特別報告員所指出的，美國“極端貧困的持續存在是當權者做出的政治選擇”。

收入分配不平等日益嚴重。《今日美國報》網站2019年4月17日和5月26日報導，美國的收入不平等問題不斷惡化，中產階級工資停滯不前和高管薪酬飆升是主要原因之一。一些大企業和知名公司首席執行官不到一個小時的收入，相當於普通員工一整年的收入。MyLogIQ機構對標準普爾500指數公司的薪酬分析報告顯示，有13家公司首席執行官的工資至少是普通員工薪酬中位數的1000倍，最高的達到3566倍。《福布斯》網站2019年5月29日報導，美聯儲的報告顯示，1989年至2018年，最富有10%的家庭佔有家庭財富總額的比例從60%上升至70%，最富有1%的家庭佔有家庭財富總額的比例從23%上升至32%，而最底層50%的家庭財富淨增長基本為零，在家庭財富總額中所佔比例從4%降至1%，正在被日益加劇的不平等壓垮。

底層民眾生活窘困。在經濟已經高度發達的美國，很多公民卻依然面臨飢餓威脅。美國律師協會網站2019年12月16日的文章指出，美國是目前唯一有數百萬人處於飢餓狀態的發達國家，人口普查局2018年的統計數據顯示美國有3970萬貧困人口，其中包含1280萬名兒童。美國進步中心網站2019年2月13日報導，超過40%的美國人難以負擔住房、食品和醫療等基本生活支出，而國會10年來一直拒絕提高7.25美元的聯邦最低時薪，進一步加劇了貧困問題。經濟政策研究所2019年8月27日發布的數據顯示，2019年聯邦最低工資的實際價值因通貨膨脹比2009年下降了17%，比1968年下降了31%。《洛杉磯時報》網站2019年5月7日報導，美國政府試圖使用“虛假通脹率”來“剔除”數百萬貧困人口，“本屆政府對於有多少貧困人口及如何幫助他們毫不在意，只是盤算著如何玩一場數字遊戲”。

無家可歸者處境悲慘。《今日美國報》網站2019年10月7日報導，住房和城市發展部的數據顯示，每晚至少有50萬美國人無家可歸。《洛杉磯時報》網站2019年7月2日報導，受經濟衰退影響，近800萬美國人失去了房屋。美聯儲的數據顯示，美國中產階級的住房擁有率從2004年的70%下降至2016年的60%。洛杉磯無家可歸者服務管理局2019年6月4日公佈數據顯示，洛杉磯縣有58936人無家可歸，比2018年增加12%。美國有線電視新聞網2019年6月18日報導，洛杉磯鄰近地區無家可歸者數量的增加同樣驚人。與2018年相比，奧蘭治縣的無家可歸者增加了43%，文圖拉縣增加了28%，克恩縣增加了50%。無家可歸者並沒有得到同情和幫助。英國廣播公司網站2019年7月18日報導，佛羅里達州西棕櫚灘的政府通過整晚無休止地循環播放音樂，將無家可歸者驅離城市濱水區域。“無家可歸與貧窮問題”國家法律中心執行主任瑪麗亞·福斯卡尼斯指出：“用喧鬧的音樂驅趕無家可歸者是不人道的，令人震驚。”

民眾醫療負擔過重。美國與同等發展水平國家之間的健康差距繼續拉大，原因之一是民眾醫療負擔過重。哥倫比亞廣播公司網站2019年7月1日報導，美國處方藥價格持續飆升，2019年前6個月有超過3400種藥物價格上漲，漲價藥物種類比一年前增加了17%，藥物平均價格上漲了10.5%。美國廣播公司網站2019年11月21日報導，聯邦基金會的報告顯示，2008年至2018年，美國中產階級的醫療費用支出每年增長近6%，佔家庭收入的比例從7.8%攀升至11.5% 。美國廣播公司網站2019年4月3日報導，美國民眾在過去12個月因支付醫療費用借債高達880億美元。根據蓋洛普公司的調查，美國有1500萬人由於藥物費用過高而不得不推遲購買處方藥，有6500萬人由於醫療費用過高而在生病時放棄治療。

沒有醫療保險的人數大幅上升。美國是少數沒有實行全民醫療保險的發達國家之一，有相當數量的居民沒有醫療保險，因而無法在患病時得到應有的醫療保障。《洛杉磯時報》網站2019年1月23日報導，蓋洛普公司的調查顯示，沒有醫療保險的美國成年人比例由2016年的10.9%大幅攀升至2018年的13.7%，這意味著約700萬人失去了醫療保險。35歲以下的成年人中沒有醫療保險的比例在過去兩年內上升近5個百分點，超過了21%。喬治城大學家庭與兒童研究中心的研究顯示，2018年，沒有醫療保險的兒童數量十多年來首次增加。

毒品濫用日益嚴重。美國進步中心網站2019年1月10日報導，1999年至2016年，美國有63萬人死於吸毒過量；而2017年更是高達72000人，這意味著平均每天有近200人死於吸毒過量。英國《衛報》網站2019年12月18日報導稱，毒品對美國校園的侵蝕越來越嚴重，多達20%的高中生吸食大麻。《芝加哥論壇報》網站2019年5月29日報導，據國家藥物濫用研究所統計，每16名高中生中就有一人每天吸食大麻。

政府削減財政資助導致大學生經濟壓力劇增。“美國公共媒體”網站2019年2月25日報導，過去10年各州政府共削減了90億美元的大學經費資助，導致大學學費大幅上漲，學生還貸壓力劇增。《福布斯》網站2019年2月25日報導，2019年學生貸款債務總額超過1.5萬億美元，達到有史以來最高水平，學生貸款債務成為僅次於抵押貸款的第二大消費者債務。《今日美國報》網站2019年6月10日報導，大學生面臨無家可歸危機。調查顯示，就讀兩年制大學的受訪者中有18%的人無家可歸，有60%的人經歷過住房無保障的窘境；就讀四年制大學的受訪者中有14%的人無家可歸，有48%的人經歷過住房無保障的窘境。2018年，加利福尼亞州社區大學生中有近39.9萬人經歷過一段無家可歸的時期，其中有8萬人睡在車裡。

▲少數族群受排斥。（圖／達志／示意圖）

三、少數族裔飽受欺凌排斥

種族歧視始終伴隨著美國發展歷史，膚色在決定美國人的命運方面具有舉足輕重的作用。白人至上的政治架構和意識形態，使得少數種族在美國的政治、經濟、文化、社會生活等各個領域遭受全方位的歧視。

白人至上主義甚囂塵上。美國在骨子裡依然是一個白人盎格魯－撒克遜新教徒的國家，所有不符合這些特性的種族、族群和宗教文化群體都不可避免地遭受到或多或少的歧視。2016年以來，美國的白人至上主義呈現回潮之勢，導致種族對立與仇恨情緒瀰漫。英國《衛報》網站2019年11月12日報導，美國南方貧困問題法律中心的調查報告顯示，白宮高級顧問斯蒂芬·米勒利用來自白人至上主義者、伊斯蘭教仇視者和極端右翼網站的素材，塑造了極端右翼網站布賴特巴特新聞網2016年的總統選舉報導。米勒還對20世紀初美國以種族為基礎的限制性移民政策大加讚揚。佛羅里達州州長羅恩·德桑蒂斯在競選中攻擊非洲裔競選對手，將非洲裔與猴子相提並論，暗指其進化不夠。聯合國非洲人後裔問題專家工作組2019年8月2日發布的報告指出，美國政治人物使用了強調非洲人後裔負面定型觀念的言辭。炮製非洲人後裔的種族刻板印象和負面形像是為了證明奴役非洲人的合理性，這持續對非洲人後裔造成傷害並侵犯其人權。

《今日美國報》網站2019年6月27日報導，該學年更多的白人至上主義宣傳出現在美國大學校園，種族主義的宣傳材料連續三年增加。僅在春季學期，仇恨監視組織就在33個州和哥倫比亞特區的122個校園中記錄了161起極端主義宣傳事件。這些宣傳或者攻擊猶太人、非洲裔、穆斯林和非白人移民等少數群體，或者鼓吹白人至上主義內容。反誹謗聯盟表示，大學校園外的白人至上主義宣傳事件也在激增，2019年前5個月就發生了672起，而2018年全年才發生了868起。《赫芬頓郵報》網站2019年4月5日報導，聯邦調查局局長克里斯托弗·雷在國會的聽證會上說，白人至上主義正對美國安全形成持續、廣泛的嚴重威脅。後來他還指出，自2018年10月以來，美國國內的恐怖活動大多與白人至上主義暴力有關。《紐約時報》網站2019年8月7日報導，從匹茲堡到克賴斯特徹奇，再到埃爾帕索，製造大規模槍擊事件的白人都表達了對“白人種族滅絕”的偏執恐懼。埃爾帕索槍擊案中殺害22人的白人男子帕特里克·克魯修斯，在其長達4頁的宣言中直接引用和表述了“白人將被有色人種取代”的觀點。美利堅大學反種族主義研究和政策中心主任伊布拉姆·肯迪說：“美國一直處在白人至上恐怖主義的危機之中。”

執法領域的種族歧視司空見慣。聯合國當代形式種族主義、種族歧視、仇外心理和相關不容忍行為問題特別報告員指出，美國執法當局殺害和殘暴虐待非洲裔的數量依然驚人，而且很少受到追究。非洲裔成年人被監禁的概率是白人成年人的5.9倍，這種大規模的監禁是奴隸制及種族隔離所產生的餘孽。非洲裔更有可能被警察認定為是罪犯，並遭受殘酷的對待。美國有線電視新聞網2019年3月1日報導，在一起駭人聽聞的帶有種族歧視性質的警察暴力執法中，6名警察對20歲的非洲裔說唱歌手威利·麥科伊的“頭部、耳朵、頸部、胸部、手臂、肩膀、雙手和背部”連開25槍，致其死亡。麥科伊的姐姐西蒙妮·理查德說，“警察處決了我的弟弟，他們甚至沒有給他舉起雙手的機會。”英國《衛報》網站2019年8月19日報導，43歲的非洲裔美國男子唐納德·尼利是一名患有精神疾病的無家可歸者，因非法入侵被騎警逮捕。兩名白人警察將其雙手銬在背後，騎著馬用繩子牽著他穿過得克薩斯州加爾維斯頓的街道，這一極具歷史聯想色彩的場景引發了全國范圍內的廣泛抗議。美國有線電視新聞網2019年12月17日報導，密西西比州地方檢察官道格·埃文斯自1992年上任以來，採取各種手段不斷罷免非洲裔陪審員。非洲裔陪審員被罷免的可能性是白人陪審員的4.4倍。在被告是非洲裔的案件中，非洲裔陪審員被罷免的概率尤為顯著。

職場與民生領域種族不平等未見改善。美國進步中心網站2019年8月7日和12月5日報導指出，與白人相比，非洲裔等少數族裔在就業中面臨系統性障礙，導致更高的失業率、更少的就業機會、更低的工資、更少的福利和更大的就業不穩定性。奴隸制和種族隔離制度把有色人種工人集中在低薪職業上。職業隔離和有色人種工人持續貶值是政府有意制定政策的直接結果。雖然非洲裔、亞裔、拉美裔只占美國勞動力總數的36%，但58%的農業工人、70%的女傭和清潔工以及74%的行李搬運工、行李員和門房等工作卻由他們承擔。這些工作職位的工資中位數遠低於美國各行業平均工資的中位數。

就業歧視的存在使得經濟福利方面的不平等持續固化，對於非洲裔而言尤為明顯。在過去的40年裡，非洲裔工人的失業率一直是白人的兩倍。近10年來美國勞動力市場的擴張，並沒有消除勞動力市場中系統性的種族差異。在2018年全年全職工作的人群中，白人男性每掙1美元，非洲裔男性掙70.2美分，白人女性掙78.6美分，非洲裔女性掙61.9美分。《洛杉磯時報》網站2019年7月2日報導，美聯儲發布的數據顯示，財富的種族差距持續加劇，白人家庭的平均財富幾乎是非洲裔家庭的10倍。《今日美國報》網站2019年11月8日報導，在威斯康星州密爾沃基－沃基肖－西艾利斯地區，非洲裔的失業率為13.9%，而白人只有3.9%；非洲裔的收入中位數僅為白人的43.8%；非洲裔的住房擁有率僅為27.8%，而白人為68.2%。

▲暴力問題嚴重。（圖／達志／示意圖）

工作場所和日常生活中的種族歧視隨處可見。美國有線電視新聞網2019年1月18日報導，俄亥俄州民權委員會調查後確認，通用汽車公司縱容種族歧視的工作環境。非洲裔員工遭受種族主義言論攻擊或威脅，“黑鬼”的稱呼隨處可聞，非洲裔僱員被稱為“猴子”，並被警告“滾回非洲去”，白人員工在工作服裡面穿著帶有納粹標誌的襯衫，有工作場所的廁所被宣稱“僅供白人使用”。一名非洲裔管理人員被白人僱員威脅稱：“放在過去，我早就把你給活埋了！”當有色人種僱員向高層管理人員報告遭受種族歧視時，卻被告知自行處理。《今日美國報》網站2019年11月8日報導，非洲裔員工抱怨臉書公司的種族主義和種族歧視日益嚴重。12名現任和前任非洲裔員工列出了一長串種族主義的“微侵犯”清單，例如兩名白人僱員吃完早餐後要求非洲裔項目經理清理食物殘渣，有色人種員工處於一種不友好、不正常的工作環境之中。非洲裔員工表示，“種族主義、歧視、偏見和侵犯並非總是源自重大時刻，恰恰是這些微小的事件日積月累，逐漸形成了一種文化。在這種文化中，我們只是被視為配額存在，從未被傾聽、被認可、被接受。”美國有線電視新聞網2019年8月28日報導，俄克拉荷馬州的一位電視節目主持人亞莉克斯·豪斯頓將她的非洲裔搭檔比作大猩猩，引發種族主義抨擊。

美國進步中心網站2019年8月7日報導指出，有色人種繼續忍受著住房市場上猖獗的歧視：17%的印第安人、25%的亞裔、31%的拉美裔、45%的非洲裔在租房或買房時受到歧視。相比之下，只有5%的美國白人表示在住房方面受到歧視。種族偏見不僅會影響住房的獲得，還會影響財產價值。一項研究發現，由於種族偏見，非洲裔社區的房屋平均被低估了4.8萬美元，累計損失高達1560億美元。幾個世紀以來，美國住房系統中的結構性種族主義導致了財富和財務狀況方面嚴重而持久的種族差異，尤其是非洲裔和白人家庭之間的差異。這些差異是如此根深蒂固，如果目前的趨勢繼續下去，非洲裔家庭積累的財富可能需要200多年才能達到白人家庭現在的水平。

非白人兒童遭受嚴重教育歧視。美國有線電視新聞網2019年2月27日報導，非白人為主的學區公立學校每年獲得的資金比白人為主的學區少230億美元。2016年，白人為主的學區生均經費為13908美元，而在主要為有色人種服務的學區，生均經費只有11682美元。與此同時，白人為主的學區平均學生人數只有1500人，而非白人為主的學區平均學生人數超過10000人，相差6倍之巨。根據美國教育部的數據，非洲裔學生被停學或開除的可能性是白人學生的三倍。最能表明種族偏見的是，在84個南部學區中，被停學的學生100%是非洲裔。甚至在幼兒園裡，非洲裔兒童也比其他種族的兒童更容易被停學。非洲裔兒童僅佔學齡前兒童的18%，卻佔被幼兒園停學兒童的近一半。《心理科學》雜誌發表的一項研究表明，白人從5歲開始就將非洲裔男孩與“暴力”“危險”“敵意”和“攻擊性”等聯繫在一起。非洲裔兒童面臨的種族偏見和高停學率可能導致他們學業落後或輟學，並增加了他們刑事犯罪的可能性，學校懲罰是非洲裔男孩自殺率上升的原因之一。

仇恨犯罪攀至高位。聯邦調查局2019年11月12日發布的報告顯示，在2018年執法部門報告的7036起單一偏見引發的仇恨犯罪案件中，57.5%涉及種族族裔身份；而在涉及種族族裔身份的仇恨犯罪案件中，高達46.9%的針對非洲裔。在種族仇恨犯罪案件的5155名受害者中，非洲裔高達47.1%。英國《衛報》網站2019年8月4日報導，8月3日得克薩斯州邊境城市埃爾帕索市一家沃爾瑪超市發生大規模槍擊案。21歲的白人男子帕特里克·克魯修斯專程驅車從650多英里之外趕到埃爾帕索市，對超市購物人群進行無差別射擊，共屠殺22人，就因為這座城市的主要居民是拉美裔。美國有線電視新聞網2019年12月20日報導，愛荷華州的一名14歲女孩正走在去往印第安山初中的人行道上，突然遭到一名42歲女子開車碾壓。肇事者聲稱這麼做的原因是受害女孩“是墨西哥人”。《紐約郵報》網站2019年11月7日報導，42歲的拉美裔男子馬哈茂德·維拉拉斯與白人男子佈萊克威爾發生爭吵。白人男子質問他“你為什麼入侵我的國家？”並從包中取出一瓶酸性液體潑向維拉拉斯臉上。

針對猶太教與伊斯蘭教的不寬容持續惡化。聯邦調查局年度報告顯示，2018年單一偏見仇恨犯罪案件中，20.2%涉及宗教仇恨犯罪。在宗教仇恨犯罪案件的1617名受害者中，猶太人佔59.6%，穆斯林占14.6%。皮尤研究中心2019年3月的一項調查顯示，絕大多數美國受訪者認為美國存在宗教歧視，尤其是針對穆斯林的歧視。82%的受訪者認為，穆斯林在美國至少面臨一些歧視；56%的受訪者認為，穆斯林受到很多歧視。63%的受訪者表示，穆斯林身份在一定程度上有損其在美國社會發展的機會；31%的受訪者認為，穆斯林身份嚴重損害其在美國社會發展的機會。64%的受訪者認為猶太人在美國面臨某種程度的歧視，比2016年高出20個百分點。聯合國宗教或信仰自由問題特別報告員的報告指出，美國存在異常暴力化的反猶太主義。個別猶太教堂發生大規模槍擊事件，造成人員傷亡。反猶太分子在社交媒體散佈植根於極右翼白人至上主義意識形態的反猶太主義陰謀論。受白人至上主義意識形態驅使的槍手攻擊猶太教堂會眾。聯合國當代形式種族主義、種族歧視、仇外心理和相關不容忍行為問題特別報告員對美國反猶太主義的驚人蔓延表示嚴重關切。她指出，與新納粹團體及其附屬的白人至上主義和白人民族主義團體有關的反猶太主義事件急劇增加。2018年，受極端主義意識形態鼓動的知名極端主義群體或個人製造了249起反猶太主義事件，這是自2004年以來的最高水平，是20世紀70年代有追踪數據以來的第三高。

土著人權利遭受侵犯。聯合國適當生活水準權問題特別報告員在報告中指出，美國印第安人等土著居民與具有同樣資格的白人競爭租房時，受到不利對待的可能性高達28%，還可能因受到歧視而被拒絕延長租賃合同。美國全國公共廣播電台網站2019年11月18日報導，一份名為“縮小美國用水差距”的報告顯示，土著居民在用水方面比其他任何群體遭遇更多的困難。每1000戶土著居民家庭中就有58戶缺乏自來水管道系統，相比之下，每1000戶白人家庭中只有3戶沒有自來水管道系統。這種差距使得土著居民面臨更多公共衛生問題，從而導致更高的失業率、貧困率、死亡率。針對土著人的兇殺案和失踪案的發生率遠高於平均值。以蒙大拿州為例，原住民成為凶殺案受害者的可能性幾乎是普通居民的四倍。在該州，土著居民僅佔總人口的6.7%，卻佔失踪人口的26%。在夏威夷，土著居民佔總人口的10%，卻佔無家可歸人口的39%，生活費用的增加和旅遊業的發展迫使他們離開家園。2019年5月10日，聯合國消除種族歧視委員會致函美國政府，對計劃在夏威夷州莫納基亞建造一座30米長的望遠鏡可能影響土著居民對其祖傳土地的權利表示關切。該項目缺乏協商，侵犯了土著居民的自由、事先和知情同意權。該委員會還就位於夏威夷州毛伊中部的卡那卡毛利土著居民的墓地普烏恩沙丘群遭褻瀆一事表示關切。多年來，該墓地所在地區被用於採掘活動，無數墳墓被遷走，卻從未徵得當地土著居民同意。

皮尤研究中心發布的《2019年美國種族》報告指出，在美國廢除奴隸制150多年後，奴隸制的遺毒仍然深刻影響著非洲裔的社會地位。美國種族歧視系統地反映在貧困率、住房、教育、刑事犯罪率、司法和衛生保健等方方面面。超過40%的美國人認為“美國在種族平等方面沒有取得足夠的進展”，約58%的人認為“美國的種族關係十分糟糕”，約65%的人表示“近年來美國社會的種族主義言論變得越來越普遍”。76%的非洲裔和亞裔以及58%的拉美裔受訪者表示，他們曾因種族或族群身份而遭受歧視或受到不公平對待。53%的受訪者表示種族關係正在惡化。73%的非洲裔、69%的拉美裔、65%的亞裔、49%的白人受訪者表示，美國現任政府使種族關係惡化。59%的受訪者認為，白人身份有助於在美國取得成功。約三分之二的受訪者認為，非洲裔在與執法司法部門打交道時受到歧視。超過半數非洲裔受訪者認為，“美國不可能實現種族平等”。

四、婦女面臨嚴重歧視與暴力

建國兩個多世紀以來，美國婦女一直在為爭取性別平等而鬥爭。但時至今日，美國仍未批准《消除對婦女一切形式歧視公約》，婦女依然遭受著系統的、廣泛的、制度化的歧視，各種公開的、隱蔽的性別歧視現象觸目驚心。

女性面臨嚴重暴力侵犯。據城鎮槍支安全組織網站2019年10月17日報導，在槍支氾濫的大背景下，美國成為高收入國家中女性處境最危險的國度。2015年，高收入國家被槍殺的女性中92%來自美國，美國女性被槍擊致死的概率比其他高收入國家高21倍，近半被槍擊致死的女性是被現任或前任親密伴侶殺害的。研究發現，在施暴過程中，槍支使施暴者殺害女性的可能性增加了5倍。美國平均每個月有52名女性被其伴侶槍殺致死，有450萬名婦女被報導曾受到槍支威脅。《今日美國報》網站2019年11月20日報導，與家庭暴力有關的謀殺案的數量正在不斷上升。聯合國婦女署數據顯示，多達70%美國女性曾遭受來自親密伴侶的身體或性暴力。美國全國反家庭暴力聯盟稱，三分之一的女性遭受過親密伴侶的暴力。在被謀殺的女性中，三分之一是被親密伴侶殺害的。

女性普遍面臨性侵犯和性騷擾威脅。美國“停止街頭騷擾”組織、加州大學聖地亞哥分校等多家機構聯合研究指出，81%的美國女性稱在一生中經歷過某種形式的性騷擾或性侵犯。發表在《美國醫學會內科學》的一項研究顯示，超過330萬18歲至44歲的美國女性在第一次發生性行為時遭到強姦。研究人員推斷，美國每16位女性中就有1位有類似經歷，這些遭受侵犯的女性平均年齡僅為15.6歲。聯合國網站2019年11月24日引用聯合國婦女署數據指出，近四分之一的美國女大學生表示曾遭到過性侵或性騷擾。美國有線電視新聞網2019年5月2日報導，根據五角大樓發布的報告，美國現役女兵的被性侵率顯著上升，17歲至24歲的女性遭受性侵的風險最高。《陸軍時報》網站2019年8月21日報導，現役女兵被性侵的比率，從2016年的4.4%上升到2018年的5.8%。

性侵案件數量持續上升。根據聯邦調查局2019年發布的《2018年美國犯罪報告》，2018年執法部門收到了139380起強奸案件的報告，比2017年增長2.7%，比2014年增長18.1%。《丹佛郵報》網站2019年3月15日報導，51名女性受害者向科羅拉多州聯邦法院提起訴訟，指控美國奧委會在國家體操隊前隊醫納沙爾和前教練員性侵隊員事件中的“不作為”。大多數原告在被侵害時為未成年人，最小的受害者當時僅8歲。51名原告稱，美國奧委會本可以阻止這些侵害行為，但他們沒有採取有效措施。

職場性別歧視廣泛存在。《路易斯安那週報》網站2019年12月16日報導稱，超過40%的女性表示，她們在工作中遭遇過性別歧視，無法獲得同工同酬或升職。人口普查局2019年11月發布的數據顯示，2018年，全職女性員工週薪中位數是全職男性員工的81%。《紐約時報》網站2019年2月8日報導，美國大公司里普遍存在對懷孕女性的歧視，拒絕招聘孕婦或不給予孕婦升職加薪是普遍現象，僱員一旦抱怨就會被解僱。《赫芬頓郵報》網站2019年12月4日報導指出，美國是少數不保證給新生兒母親提供帶薪休假的國家之一。智庫機構“新美國”的調查顯示，48%的母親在休假照顧幼兒時無法獲得任何薪酬。馬薩諸塞大學社會學家的研究顯示，每生育一個孩子會讓女性時薪減少4%。美國平等就業機會委員會每年收到有關歧視孕婦的投訴數量在過去20年穩步上升，目前維持在歷史最高水平。據世界經濟論壇全球性別鴻溝指數的估算數據，美國還需要208年才能實現兩性平等。

性別歧視與種族歧視疊加。性別與種族雙重歧視使得少數種族婦女處境尤為悲慘。《慈善新聞摘要》網站2019年2月8日報導，一項針對逾4300名非營利組織工作人員的調查顯示，少數種族女性在求職或升職時經常因膚色或性別而遭受不公平對待。波士頓公共廣播電台網站2019年10月28日報導，女性從事低薪酬工作的比例遠高於男性。只有20%的白人男性從事低薪工作，而有40%的非洲裔女性從事低薪工作，46%的拉美裔女性從事低薪工作。美國消費者新聞與商業頻道網站2019年4月2日報導，非洲裔女性的收入只有白人男性的61%，土著女性的收入只有白人男性的58%，拉美裔女性的收入僅為白人男性的53 %。《華爾街日報》網站2019年11月22日報導稱，拉美裔女性承受著少數種族女性中最嚴重的性別工資差異。2019年的數據顯示，拉美裔女性的收入比白人男性低46%，比白人女性低31%。

女性面臨更嚴重的貧困威脅。《今日美國報》網站2019年11月6日報導，華爾街職業分析機構對美國人口普查局相關統計數據的分析指出，更高比例的女性生活在貧困線以下。男性生活在貧困線以下的比例為10.6%，而女性的這一比例高達12.9%。美國是工資性別差距最大的發達國家，70%的窮人是婦女和兒童。美國710萬貧困老年人中，幾乎三分之二是女性。根據人口普查局的估算，65歲以上的女性中有16%生活在貧困線以下。非洲裔、拉美裔和土著老年婦女的貧困率幾乎是白人老年婦女的兩倍。哈佛大學的一項研究顯示，自2009年以來，美國國會大幅削減了對婦女商業發展中心的資助。聯邦和各州也都減少了幫助婦女撫養子女與重新就業的資金和項目。這使得婦女貧困問題雪上加霜。

五、弱勢群體處境艱難

美國作為世界上最大的發達經濟體，至今拒絕批准《經濟、社會及文化權利國際公約》《兒童權利公約》《殘疾人權利公約》等多項核心國際人權公約。政府不僅缺乏足夠的政治意願改善弱勢群體的處境，反而不斷削減相關資助項目。數千萬兒童、老年人、殘疾人衣食無著，面臨暴力、欺凌、虐待和毒品的威脅，令人匪夷所思。

兒童貧困問題觸目驚心。《國會山報》網站2019年11月18日報導，儘管世界範圍內的極端貧困人口數量已急劇下降，美國的兒童貧困人口比例卻與30年前的水平大致相同。經濟政策研究所發布的《2018年收入與貧困報告》顯示，2018年美國18.4%的兒童生活在貧困中，13%的兒童生活在集中貧困地區。人口普查局的統計數據顯示，截至2018年，美國仍有1280萬名兒童生活在貧困之中，其中有四分之三是少數種族，少數種族兒童貧困率高達約25%，5歲以下的貧困兒童多達350萬，其中160萬生活在極端貧困中。佛羅里達州的兒童貧困率高達20.3%。加利福尼亞州有近120萬兒童生活在低收入社區，他們更難進入優質公立學校，獲得健康食品、醫療服務的機會也更少，長大後也更難擺脫貧困代際傳遞。美國兒童保護基金發布的報告評論稱，“在全球最富有的國家，居然還有超過五分之一的兒童每天都不得不面對無比殘酷的現實——下頓吃什麼，今晚睡哪裡？ ”

兒童受虐問題令人震驚。美國衛生及公共服務部下屬的兒童與家庭管理局2019年1月28日發布的《虐待兒童報告》顯示，2017財年收到的虐待兒童報案共涉及350萬兒童，比上期報告發布的2013財年增長10%；經調查確定為虐待受害者的兒童有約67.4萬，比2013財年增長2.7%，其中1720名兒童死亡；受虐兒童中被身體虐待的佔18.3%，被性虐待的佔8.6%。印第安納州是兒童受虐問題最嚴重的州，僅2016年7月1日至2017年6月30日該州就有65名兒童因受虐而死。哥倫比亞廣播公司網站2019年8月6日報導，非營利組織“關愛兒童協會”發布的報告顯示，美國每年接到報告的兒童性侵案件多達約6.5萬起。

校園安全環境不斷惡化。美國國家教育統計中心2019年4月發布的數據顯示，2017年美國12歲至18歲的學生中，有82.7萬次在校受侵害經歷和50.38萬次校外受侵害經歷。網絡欺凌事件在全國范圍內呈上升趨勢，女孩在網上或短信中受到騷擾的人數是男孩的3倍。路易斯安那州是美國校園欺凌問題最嚴重的州，每4個人中就有1人遭受過欺凌。校園內的槍擊事件此起彼伏。美國有線電視新聞網2019年11月19日報導指出，美國2019年的前46週就發生了45起校園槍擊事件，幾乎每星期1起。

老年人貧困問題越來越嚴重。《市場觀察》網站2019年5月19日報導，非營利組織“美國食物供給”的研究顯示，2017年，美國60歲以上的老年人中，每12人中就有1人缺乏足夠的食物，總人數達到550萬。新墨西哥州、路易斯安那州、密西西比州是問題最嚴重的地方，超過10%的老年人受到飢餓威脅的影響。新學院大學施瓦茨經濟政策分析中心的一項研究顯示，到65歲時，約40%的美國中產階級將接近或陷入貧困。英國《衛報》網站2019年5月24日報導，美國的社會保障不足以使數量驚人的老年人免於貧困。在正處於工作年齡段的人中，62%的非洲裔美國人和69%的拉美裔美國人沒有退休儲蓄金。這意味著他們到了退休年齡幾乎完全依賴社會保障。

老年人難以承受高額醫療支出。《健康事務》雜誌2019年發布的一項全國性調查顯示，53%身患重病的受訪者稱儘管他們享有聯邦醫保，在支付醫藥費時還是遇到了嚴重困難。非營利機構凱澤家庭基金會指出，長期護理支出是美國老年人醫療花費的大頭，而這部分費用不在聯邦醫保覆蓋範圍之內。其中，阿爾茨海默病、帕金森病等疾病的長期護理支出最為昂貴。

養老服務昂貴且問題叢生。《舊金山紀事報》網站2019年10月19日報導，美國的養老服務極其昂貴。除非老年人享有醫療補助，否則照顧老年人的費用會使一個家庭陷入貧困。例如，在紐約州奧爾巴尼縣的養老院，無法獲得政府醫療補助的老人每天的費用支出高達約400美元。聯邦參議院2019年發布的一份報告顯示，美國有近400家養老院存在著嚴重而持續的健康護理、安全保障和衛生環境問題，但聯邦政府多年來始終沒有披露這些養老院的名單，使這些問題持續存在並難以改善。

老年人受虐待和自殺現象令人震驚。醫療新聞網2019年6月14日報導，美國16%的老年人是某種虐待的受害者，包括財務剝削、疏於照顧、身體虐待、心理虐待、性虐待等。每年因暴力虐待導致老年人受傷所產生的醫療費用超過53億美元。全國疾病控制與預防中心的數據顯示，2017年美國有超過8500名65歲以上的老年人自殺。由於老年人精神更孤獨、身體更虛弱、生活更孤立，老年人的自殺成功率高達25%，是年輕人的50倍。

殘疾人就業受到嚴重歧視。美國進步中心網站2019年7月26日報導，美國殘疾人的貧困率幾乎是正常人的2倍。每4名殘疾人中就有1人在就業和獲得收入方面面臨重重困難，對殘疾人的歧視與偏見廣泛存在。美國全國廣播公司網站2019年8月9日報導，平等就業機會委員會發布的數據顯示，殘疾人職工被解僱的比率幾乎是非殘疾人的兩倍。2017年，聯邦政府共解雇了2626名全職殘疾員工，比2016年增長24%。美國勞工統計局2019年發布的就業報告顯示，2019年3月美國工作年齡殘疾人就業人口比例同比下降了1.9%。

政府助殘項目可及性不足。美國政府通過縮小殘疾定義的外延，對醫療補助和營養援助等政府項目的覆蓋人群加以限制。一些助殘項目殘疾人等待時間過長，動輒數年。《芝加哥論壇報》網站2019年12月3日報導，伊利諾伊州一個為殘疾人提供家庭護理、職業培訓和其他服務的助殘項目，已有近2萬殘疾人在排隊等待，平均等待時間長達7年。《今日美國報》網站2019年9月16日報導，凱澤家庭基金會報告說，美國有600多萬身心殘疾的兒童依賴政府提供的醫療保健，但由於項目設計存在缺陷，導致他們難以得到及時有效的治療。

無障礙環境建設不力。《洛杉磯時報》網站2019年4月1日報導，由於政府監管不力，洛杉磯政府資助的廉價住房項目建成後，輪椅使用者無法順利進入廚房、浴室、陽台和其他生活空間，水槽、廚房櫃檯等設施也沒有考慮到殘疾人的需求，這不符合聯邦建築標準和《美國殘疾人法》的要求。《國家法律評論》網站2019年8月2日報導，2019年上半年，針對公共服務網站不能為殘疾人提供無障礙服務的訴訟激增。《財富》雜誌網站2019年9月21日報導，2019年1月，帕克伍德娛樂公司遭到集體起訴，該公司網站被指控違反《美國殘疾人法》未能向有嚴重視力障礙的人提供便利，導致約200萬盲人和其他有視力障礙的人無法訪問其網站。

六、移民遭受非人道對待

美國數十年在拉丁美洲“後院”的干涉政策直接導致了美洲地區移民問題不斷惡化。美國現任政府卻基於政治考慮，採取史無前例的極端措施和非人道的執法行動殘酷對待移民，侵犯移民人權事件頻繁發生，受到國際社會嚴厲譴責。

“零容忍”政策造成骨肉分離。近年來，美國政府日趨嚴苛和非人道地對待移民，尤其是2018年4月實施“零容忍”政策，導致大量兒童被迫與父母、兄弟姐妹分離。美國公民自由聯盟網站2019年10月25日報導，自2017年7月以來，美國移民當局在邊境已將5400多名兒童與父母分離。該組織律師李·格勒恩特認為，這項不人道和非法的政策使數千家庭支離破碎，“很多家庭承受了永難撫平的巨大傷痛。”被分離的孩子被關在單獨的設施中長達數月。美國海關和邊境保護局提供的錄像顯示，一些兒童甚至被關在籠子裡，身上僅蓋著薄毯。時任聯合國人權事務高級專員扎伊德·侯賽因在2018年6月18日人權理事會會議上表示，將移民兒童與父母分離，可能構成“受到政府批准的兒童虐待”。聯合國移民人權問題特別報告員莫拉萊斯呼籲美國停止基於移民身份對無人陪伴以及與家人同行的兒童實施拘禁。他表示，基於移民身份對兒童實施拘禁違反國際法，有損兒童福祉，將對兒童產生長期嚴重的不利影響。《華盛頓郵報》網站2019年7月30日報導，美國政府迫於各方譴責和壓力，不得不表面上終止了“零容忍”政策，卻繼續強行將近1000名兒童與父母分離，其中20%的兒童年齡不足5歲。美國政府將兒童與其尋求庇護的父母強行分開，上述行徑嚴重危及移民的生命權、人格尊嚴和人身自由等多項人權。聯合國網站2019年9月9日報導，聯合國人權事務高級專員米歇爾·巴切萊特在人權理事會第42屆會議開幕式上發表講話指出，美國政府繼續將移民兒童與其父母分開，並試圖制定無限期拘留兒童的行政規則，這一系列政策大大減少了對移民家庭的保護，給兒童造成深刻的創傷，這是沒有任何理由可以開脫的。

移民兒童處境悲慘。《華盛頓郵報》網站2019年8月22日報導，國土安全部等部門發布新規定，將允許美國拘留中心扣押兒童及其父母超過20天，這使得政府可以根據需要拘留整個家庭，甚至允許幾乎無限制地監禁兒童。截至2019年9月，至少有2838名移民兒童被隔離關押在得克薩斯州35個收容所內，這些收容所長期存在嚴重的衛生和安全問題。2016年至2019年，檢查人員發現了超過552項衛生和安全違規行為。《洛杉磯時報》網站2019年12月10日報導，2018年聯邦移民拘留中心有3名兒童死於流感，死亡率是普通人群的10倍。馬里奧·門多薩醫生說，執法當局拒絕向兒童提供基本醫療保健是故意的、殘忍的、不人道的。《紐約時報》網站2019年6月26日報導，由律師、醫生、記者等組成的檢查團在考察得克薩斯州克林特邊境收容所的拘留所時發現，兒童身處監獄般的環境中，數百名兒童被關在一個牢房中，幾乎沒有成年人監管。有成員將其拘留設施條件比作“酷刑設施”。《巴爾的摩太陽報》網站2019年7月31日報導，美國南部邊境的麥卡倫邊境巡邏站存在著嚴重的人道主義危機。移民中心人滿為患，許多移民家庭擠住在一起，孩子們被關在籠子裡，穿著到美國以後就沒有換過的髒衣服。聯合國網站2019年7月8日報導，聯合國人權事務高級專員米歇爾·巴切萊特對美國拘留中心髒亂擁擠、缺醫少食的惡劣條件深感震驚，指出拘留移民兒童可能構成國際法所禁止的殘忍、不人道或有辱人格的對待。

移民受到殘酷虐待。《華盛頓郵報》網站2018年11月26日報導，美國當局多次在美國與墨西哥邊境使用催淚瓦斯，阻止來自中美洲的移民，導致多人受傷。《紐約時報》2019年6月21日報導，國土安全部監察員的報告顯示，埃爾帕索邊境收容所處於過度擁擠的危險狀況，多達900名移民被關押在一個設計容量為125人拘禁場所中。一些被拘留者被關在只有站立條件的房間長達數天或幾個星期。《時代》周刊網站2019年7月10日報導，自2018年以來，共有24名移民在美國邊境收容所拘留期間死亡。亞利桑那州新聞網2019年7月8日報導，亞利桑那州猶太人社區團體2019年7月2日在鳳凰城組織示威活動，抗議移民拘留中心對人權的侵犯，指出拘留條件嚴重違反了人道標準，比如食品過期、醫療短缺、浴室發霉和隱瞞安全事故。美國有線電視新聞網2018年6月22日報導，一個收容所的醫療記錄顯示，拘留兒童被強迫注射了抗精神病藥和鎮靜劑。一名來自薩爾瓦多的13歲少年稱，當他試圖逃離收容所時，被工作人員毆打致傷，還被注射了“讓他平靜下來”的藥物。一份法庭記錄顯示，一名11歲女孩稱，她每天被要求服用10粒藥片，服藥後會感到頭痛、食慾不振和噁心。一名為逃離父親虐待入境美國的危地馬拉少年被關在加利福尼亞州約洛縣少年拘留所近兩年，被當作罪犯一樣對待。在弗吉尼亞州雪蘭多亞山谷青少年收容中心，兒童被工作人員嘲弄、用筆刺傷、搶走衣服和床墊，甚至戴上手銬。

美國是美洲地區移民問題不斷惡化的始作俑者。英國《衛報》網站2018年12月19日報導，作為美國冷戰的衍生品，20世紀80年代拉丁美洲地區的局勢不穩定，是造成當今拉丁美洲國家政治和經濟困局至關重要的因素，拉丁美洲移民北上正是為了逃脫美國所製造的“地獄”。《湯姆快訊》網站2019年8月15日發表文章稱，推動拉丁美洲民眾離開家園的因素包括內戰、政變、黑幫勢力盛行、政府腐敗和飢荒等，這些因素的產生很大程度上是由於美國數十年在拉丁美洲“後院”的干涉政策。

七、肆意踐踏他國人權

美國為了維護自身的國際霸權，奉行單邊主義，踐踏以聯合國憲章宗旨和原則為核心的國際秩序和國際體系。動輒“退群”“毀約”，推卸國際責任，動搖全球互信合作基礎；頻頻“制裁”“動武”，導致世界多地陷入動盪混亂，引發嚴重人道主義災難。

黷武主義製造人權災難。美國前總統吉米·卡特在2019年6月的一次演講中指出，美國在242年的建國歷史中僅有16年沒有打仗，堪稱“世界歷史上最好戰的國家”，美國在過去幾十年裡一直處於持續的戰爭之中，包括伊拉克戰爭、阿富汗戰爭、敘利亞戰爭及也門戰爭等。美國政府發動的多數戰爭都是單邊主義行動，不僅未經聯合國安理會授權，也未得到美國國會的批准。這些戰爭造成了極為嚴重的人員傷亡和財產損失，導致了驚人的人權災難。美國布朗大學沃森國際和公共事務研究所2019年發布的研究報告顯示，2001年以來，美國發動戰爭花費的財政開支超過6.4萬億美元，這些戰爭共造成80.1萬人死亡。據統計，阿富汗戰爭造成超過4萬名平民死亡，約1100萬人淪為難民；伊拉克戰爭造成超過20萬平民死亡，約250萬人淪為難民；敘利亞戰爭造成超過4萬名平民死亡，660萬人逃離家園。美國政府還包庇縱容戰爭罪犯。聯合國人權事務高級專員辦公室發言人魯伯特·科爾維爾2019年11月19日在新聞發布會上表示，美國政府赦免了三名被指控犯有戰爭罪的美國軍人，人權高專辦對此非常關切。這三起案件涉及嚴重違反國際人道法的行為，包括槍殺平民和處決被俘的武裝團體成員。

霸凌行徑威脅國際機構。2018年9月和2019年3月，美國前國家安全顧問博爾頓和國務卿蓬佩奧分別發出威脅，稱如果國際刑事法院調查美國及其盟國的人員，美方將對“直接負責調查”的人員採取禁止入境、凍結資產等報復措施，甚至包括對國際刑事法院進行經濟制裁。聯合國專家稱“這些威脅構成了對國際刑事法院獨立性的不正當乾涉，可能妨礙國際刑事法院法官、檢察官和工作人員履行其專業職責的能力”。聯合國專家要求美國必須停止對國際刑事法院的威脅。此前，國際刑事法院的檢察官曾向法官申請調查阿富汗戰爭中交戰各方涉嫌犯下的戰爭罪行，美國軍人和情報人員涉嫌在阿富汗和其他多處地點對美方所關押的人員施加“折磨、虐待、侵犯個人尊嚴、強姦和性暴力”。美國法律人士詹姆斯·戈德斯通評論說，美國政府高官的言論表明，美國政府“只有在符合美國利益時”，才把國際法當一回事。

單方面製裁嚴重侵犯他國人權。聯合國網站2019年11月7日報導，聯合國大會連續28年以壓倒性多數通過決議，呼籲美國結束對古巴的經濟、商業和金融禁運。聯合國2019年5月28日發布的題為《必須終止美利堅合眾國對古巴的經濟、商業和金融封鎖》的秘書長報告指出，美國對古巴長達近60年的經濟、商業和金融封鎖，是對全體古巴人民人權的大規模、系統性公然侵犯。美國政府應該遵守聯合國大會通過的決議，無條件終止對古巴的封鎖政策。聯合國網站2019年8月8日報導，聯合國人權事務高級專員米歇爾·巴切萊特發表聲明指出，美國對委內瑞拉實施的單方面製裁，可能最終剝奪該國人民的基本人權，包括其經濟權利以及糧食權、健康權。

拒絕承擔國際義務。近年來，美國出於一己之私，相繼退出了聯合國人權理事會、聯合國教科文組織、全球移民協議等多邊機制，成為國際治理體系的規則破壞者和麻煩製造者。美國有線電視新聞網2019年11月4日報導，美國向聯合國提交了撤回的正式通知，宣布正式退出《巴黎氣候協定》。該舉措向世界傳遞的信息是：儘管氣候變化的破壞性影響日益顯著，美國將不會承擔應對全球變暖危機的任何國際責任。

知者自知，明者自明。長期以來，美國一邊自欺欺人標榜自己是所謂的“人權楷模”，一邊肆無忌憚在人權問題上玩弄雙重標準，將人權作為維護自身霸權的工具，合則用之，不合則棄。事實勝於雄辯。今日之美國，不僅國內人權問題纏身、痼疾難除，而且在全球事務中恣意妄為，踐踏他國人權，導致生靈塗炭。美國這種損人害己的行徑嚴重違背國際道義和人類良知，為一切善良和正義的人們所不齒。我們奉勸美國當局，還是收斂一下自己的傲慢與偏見吧！切實正視、檢視自身存在的嚴重人權問題，並採取措施加以改進，而不是對別的國家指手畫腳、說三道四。