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歡迎廟口逗陣來看戲　安平開台天后宮好戲連連

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▲台南市安平開台天后宮指出，3月17日晚上起，有不同地方戲劇演出，歡迎大家來廟口看戲。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市安平開台天后宮指出，3月17日晚上起，有不同地方戲劇演出，歡迎大家來廟口看戲。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市安平開台天后宮，向文化部國立傳統藝術中心申請「2020年度傳統藝術開枝散葉─民間劇場重塑計畫」歡迎廟口逗陣來看戲，將於3月17日（二）晚上7時由安平在地的「秀琴歌仔戲團」首先登場，隨後每天至21日止，均有不同的地方戲劇演出。

▲台南市安平開台天后宮指出，3月17日晚上起，有不同地方戲劇演出，歡迎大家來廟口看戲。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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安平開台天后宮主委盧友禮，與總幹事林國明13日邀請安平區公所主秘陳俊達、市警第四分局蔡進閱、市議員盧崑福、周麗津、林美燕、李啟維、安平各里里長、秀團歌仔戲團長張秀琴，與即將要辦理此活動的高雄市茄萣區萬福宮主委陳嘉川及國立傳統藝術中心劇藝發展組長王子雍等人共同召開活動記者會。

▲台南市安平開台天后宮指出，3月17日晚上起，有不同地方戲劇演出，歡迎大家來廟口看戲。（圖／記者林悅翻攝，下同）

王子雍組長表示，國立傳統藝術中心的「廟口逗陣來看戲」至今年已邁入第3年辦理，今年從自3月6日至10月28日在各縣市的廟宇前演出歌仔戲、客家戲、亂彈戲、布袋戲等劇種匯集40個優秀民間劇團全台廟埕走透透，以「一日一團」的方式，將劇場的精緻與民戲的活力相融，結合民俗節慶與神明誕辰的傳統慶典活動，推動各地劇團匯演交流，重現過往廟口看戲的風華時光。

▲台南市安平開台天后宮指出，3月17日晚上起，有不同地方戲劇演出，歡迎大家來廟口看戲。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南安平開台天后宮主委盧友禮表示，「廟口逗陣來看戲」是大家近期最佳的散心管道，但因新冠狀病毒來襲，廟方在座椅安排，每張椅子均會相距1公尺，每場次安平排400至600個座位，且廟埕廣場是屬空氣流通的戶外開放空間，可讓民眾安心看戲，且會要求劇團自主健康管理，以最強健的體魄帶給大家最精彩的演出；工作人員每日值勤均量測體溫、配戴口罩；觀眾入場前由工作人員量體溫，現場備有酒精供民眾清潔消毒，並勸導民眾觀戲時配戴口罩，請大家安心來看戲。

▲台南市安平開台天后宮指出，3月17日晚上起，有不同地方戲劇演出，歡迎大家來廟口看戲。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市安平開台天后宮指出，3月17日晚上起，有不同地方戲劇演出，歡迎大家來廟口看戲。（圖／記者林悅翻攝，下同）

在安平開台天后宮第一場演出，是於17日晚上7時由在地「秀琴歌仔戲團」演出傳統古冊戲《孫臏傳奇》。接著18日至21日晚上的演出有，有新世界掌中劇團的奇幻武俠金光戲《風雲再起~幻海星塵》、明珠女子歌劇團的創新神話大戲《雷霆相思》、深耕台南的鶯藝歌劇團演出捨身為友的《千里兄弟情》，最後由薪傳歌仔戲劇團帶來國寶藝師廖瓊枝操刀重編的爆笑喜劇《花田錯》。而高雄市茄萣區萬福宮是7月29日至8月2日。


此外，今年逢媽祖1061年聖誕，安平開台天后宮每年均會在農曆3月23日（今年逢新曆4月15日）辦理大型天上聖母平安壽宴，但今年為因應新冠肺炎來襲，並經請示廟內的天上聖母，平安宴停辦改為「護國消災平安祈福法會」，但祝壽活動照常舉行。

「護國消災平安祈福法會」將由安平開台天后宮邀請安平境內的各廟宇，於農曆3月19日、20日（星期六、日）二天，共同在天后宮廟埕辦理，祈求天賜恩澤、 消災解厄、風調雨順、國泰民安。
 

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