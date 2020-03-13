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台灣首例美籍人士確診新冠肺炎！指揮中心調查：是出版業上班族

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▲▼中央流行疫情指揮中心記者會。（圖／記者徐斌慎攝）

▲中央流行疫情指揮中心記者會。（圖／記者徐斌慎攝）

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（13）日公布國內首例美籍人士感染新冠肺炎，也是國內第50例個案。他是居住中部、50多歲男性，研判遭到已經離境的美國友人傳染機會高。指揮中心調查也發現，該個案在台灣是在出版業工作的上班族，不是美語教師，平時不會頻繁接觸人群，目前初步掌握相關接觸者64人，也將持續匡列，並釐清其活動軌跡。

指揮中心公布，這名美籍人士（案50）於2月27日、3月4日及7日陸續出現畏寒、咳嗽及發燒症狀，7日就醫後收治住院，10日由醫院採檢通報，於今日確診，目前於負壓隔離病房治療。

請繼續往下閱讀...

指揮中心調查個案在2月24日接待的4名美國友人為兩對夫妻，其中一對夫妻有1人於2月24日出現冷顫、咳嗽、疲倦症狀，另1人於2月26日離境後也出現症狀，且該對夫妻在美國的家人於3月10日確診武漢肺炎。另一對夫妻亦有1人於2月26日離境後，出現呼吸道症狀。依案50發病前暴露史研判，遭美國友人感染的可能性較高。

指揮中心社區防疫組副組長莊人祥表示，他是長時間待在台灣的上班族，工作為出版業，不會頻繁接觸人群。指揮中心疫情監測組組長周志浩也說明，該個案研判有健保身份，為美國籍人士，無雙重國籍；至於相關治療費用和其它個案一樣，因為防治相關必要，會由我方來負擔。

指揮中心指出，針對案50，目前初步掌握接觸者共64人，將持續追蹤匡列；此外，也已掌握案50及4名美國友人2月24日的活動行程，後續將進一步調查該4名美國友人在台其他時間的活動軌跡。

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