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淘寶台灣發揮電商平台優勢　號召在地品牌攜手捐贈桃園市政府萬瓶洗手乳　強化校園防疫網絡

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

淘寶台灣公益 。（圖／記者廖明慧攝）

▲桃園市政府12日舉辦「淘寶台灣捐贈本市各級學校防疫物資儀式」，感謝各企業慷慨解囊、協助校園防疫。（圖／淘寶台灣提供）

生活中心／桃園報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情延燒至今未有緩解趨勢，不僅世界各國確診案例漸增，WHO更在11日定調新冠肺炎疫情已達全球「大流行」，引發國際間高度關注，台灣政府採高規格防疫，成為國際典範，美國《國家廣播公司（NBC）》於10日發表一篇文章，針對台灣抗疫經驗整理出8個關鍵作為，並稱「值得他國借鏡與學習」，民間各領域也紛紛響應。淘寶台灣主動號召橘子工坊、美琪、雅克靈等台灣指標性品牌與新竹物流，共同捐贈共1萬瓶抗菌洗手乳予桃園市政府，為桃園市318間公私立高中、國中小學及幼兒園的校園防護做好做滿。昨（12日）桃園市政府特舉辦公益記者會暨捐贈儀式，並由副市長李憲明頒發感謝狀。

內政部資料統計，桃園市是近年來台灣本島生育率最高的縣市，共有28萬學童，副市長李憲明在公益記者會暨捐贈儀式上指出，桃園市政府每天早上都會開防疫會議，對校園防護也時刻繃緊神經，這次除了感謝4家企業慷慨解囊、拋出愛心，提供桃園市小朋友們最好的禮物，也感謝立委趙正宇大力推動，趙正宇委員更是在記者會上與教育局高安邦局長一起示範正確的洗手方式搭配口訣「內、外、夾、弓、大、立、腕」，將「勤洗手」的防疫觀念傳進校園。

請繼續往下閱讀...

淘寶台灣在台落地逾半年，這次為抗新冠肺炎疫情，登高一呼、號召台灣在地指標性清潔用品品牌，共同捐贈每天都要用到的洗手乳給桃園市各級學校及偏鄉地區。面對未知的疫情走向，人心惶惶，抗疫有如長期抗戰，淘寶台灣公關總監Kay分享，其實台灣淘寶在疫情持續延燒之際就積極開始動作，與台灣本地品牌聯繫捐贈抗菌洗手乳事宜，知名洗手乳品牌橘子工坊、美琪、雅克靈等隨即表示支持，淘寶台灣更在第一時間與新竹物流溝通配送問題，本次捐贈行動獲立委趙正宇積極促成，桃園市政府亦鼎力相助、接手物資轉運過程，讓校園內的防疫網絡更加完善。

淘寶台灣公益 。（圖／記者廖明慧攝）

淘寶台灣代表宋育錚表示：「面對嚴峻的疫情，淘寶台灣期望能站在最前線為台灣貢獻心力。校園防護是疫情防護中很重要的一環，很榮幸獲得台灣各大知名洗手乳品牌與物流業者的響應，一起捐贈1萬瓶抗菌洗手乳，強化桃園市各校防疫資源與品質，也期望藉此拋磚引玉，邀請更多民間企業、地方人士的支援，讓孩子能安心快樂地學習。」

此次強力號召，展現政府與民間合力抗疫的絕佳默契與效率，淘寶台灣積極投入公益，甫落地就碰上國際性的疫情，預計將持續進行抗疫物資的捐贈，為協助消費者更方便地選購防疫物資，亦在網站上開闢「校園防疫大作戰」防疫專區，購買防疫物資不用出門、點點手指就送到家，完美發揮電商平台「第一時間做出反應」的特性。未來每個月淘寶台灣也會跟著季節性推出促銷活動，增加台灣消費者對於「淘寶台灣」的認識。

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