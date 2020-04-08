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暑期打工機會來了！　桃園市府10日起受理報名錄取400人

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▲桃園市政府辦理「2020年度大專青年學生公部門暑期工讀計畫」。（圖／就服處提供）

▲桃園市政府辦理「2020年度大專青年學生公部門暑期工讀計畫」。（圖／就服處提供）

記者楊淑媛／桃園報導

同學們！暑期打工機會來了！桃園市政府就業服務處辦理「2020年度大專青年學生公部門暑期工讀計畫」，今年提供400個公部門暑期工讀名額，讓設籍本市的大專校院學生在安全的暑期工讀環境中，累積職場實務經驗，度過一個充實有意義的暑假。

▲桃園市政府辦理「2020年度大專青年學生公部門暑期工讀計畫」。（圖／就服處提供）

就服處8日表示，今年度工讀期間因應開學延後，調整為7月20日起至8月31日止，工讀單位為桃園市政府各局處及所屬機關或各區公所，薪資待遇：7月份薪資9,213元、8月份薪資23,800元，皆含勞保及健保自付額，並提繳勞工退休金。歡迎符合資格之大專校院在學生，把握機會儘速報名！

受理報名期間自4月10日起至4月30日止，採兩階段報名方式。
1.第一階段：請先至桃園市政府就業服務處網站(https://oes.tycg.gov.tw/)/便民服務/線上報名，辦理線上報名，登錄個人基本資料。
2.第二階段：完成第1階段後，請務必於報名截止前(以郵戳為憑)將各項應檢附證明文件掛號郵寄至桃園市政府就業服務處就業促進課(地址：330206桃園市桃園區縣府路59號) 。

辦理方式：1.資格審查：5月25日（一）公告初審合格名單。
2.遴選方式：6月4日（四）進行公開抽籤。

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