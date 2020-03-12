阿嬤嗆不爽不要做！藥局氣到拒賣口罩　藥師公會：很多苦來自民眾不體諒





▲藥師公會力求民眾幫忙連署加入WHO。（圖／記者陳涵茵攝，下同）

記者陳涵茵／台北報導、攝影

「口罩實名制2.0」已上路，口罩實名制度動員全國6千家健保藥局、近4萬位藥師與藥生在前線努力，針對網傳有藥師因不滿民眾態度，發出「今日不賣口罩」公告，中華民國藥師公會全國聯合會理事長黃金舜表示，會派人去了解狀況，也希望疫情期間，藥師與民眾間能互相配合體諒。

新竹一名男網友到藥局買口罩時，發現藥局張貼公告「今日（3／12）停售口罩，病人XXX的阿嬷嗆藥師說：做的不開心就不要做，所以今日不買口罩」。對此，王明媛藥師無奈透露，「在實名制上路後，藥師都是二話不說出來幫忙，藥師不怕累，其實心裡的甘苦很多都是來自民眾的抱怨跟情緒。」

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中華民國藥師公會全國聯合會理事長黃金舜則表示，將會派人去了解事情來龍去脈，許多年紀大的民眾排隊體力負荷不了，希望藥師能在情緒控管上多努力，都是需要互相體諒的。至於底下留言藥局有可能需要被罰寫「悔過書」，黃金舜則笑說沒有這種規定啦。

2月6日起全台開始實名制口罩分配，全台6千家健保藥局幫忙配合，為了讓上班族、學生能更方便取得口罩，「口罩實名制2.0」也正式上路，藥師公會全聯會秘書長張文靜表示，「藥局櫥窗上公告每天都在改變，每天都有民眾未看公告就詢問，一天下來有40、50個詢問，真的會很疲憊。」

▲中華民國藥師公會全國聯合會理事長黃金舜。（圖／記者陳涵茵攝）

「口罩實名制2.0」上路，健保藥局仍然是發配口罩的重要據點，未來各大藥局也會在局內張貼「500萬人連署挺台灣加入WHO」文宣與QR Code，希望民眾能排隊時順便加入連署，為台灣發聲。