潔癖妹回家「必立刻洗澡」！相同標準要求男友：沒洗別碰我　網哀號曝一缺點

▲洗澡示意圖。（圖／取自免費圖庫Pexels）

記者張嘉晏／綜合報導

在電影、影集常可見到，許多歐美人士和亞洲人習慣不同，回家後可能會直接躺上床睡覺，直到早上出門前才去洗澡。一名鄉民就表示，自己是一回家就要立刻洗澡的那種人，她也以相同的標準要求另一半，卻被對方抱怨「太龜毛」，好奇大家對此會怎麼想。

一名女網友在PTT女版發文，她表示自己只要一出門，無論多遠多久，回家一定都會立刻去洗手洗澡。原因是她認為外頭細菌多，出門一定多少都會沾上細菌，更遑論身上的汗漬和油垢。

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她表示，男友先前和她是完全截然不同的人，回家後不洗手、洗澡，就會躺上床睡覺，讓她無法接受；但對方卻覺得是她潔癖太嚴重，自己沒有很髒。原PO指出，後來她都告訴男友「沒洗澡就別碰到她」，才讓對方乖乖養成一回家就洗澡的習慣，好奇大家的看法為何。

▲許多人對於要睡覺的「床」特別有潔癖。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

貼文一出，有鄉民完全認同原PO想法，絕對無法接受髒衣服和髒身體碰到家中家具，「沒洗絕不碰床和布類椅子」、「當然要馬上洗澡」、「我也是一回家就馬上洗，不然渾身不舒服」、「無法教化的話就分床睡吧」。

但也有人認為，一回家就洗手可以，但要馬上洗澡還是有點麻煩，而且還隱藏著一個缺點，就是萬一要臨時出門時會很猶豫，因為這意味著「回來要再洗一次了」，「睡前才會洗澡」、「會洗手和換衣服不會馬上洗澡，但是不躺床」、「立刻洗手ok，要人立刻洗澡很煩」、「想洗的時候再洗」。

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