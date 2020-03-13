醫院志工提醒「入口量體溫才能進門」！男子反嗆該檢討：只會擾民　她心碎了

▲因為新冠肺炎疫情，進入醫院前都必須量體溫。示意圖，非本文當事人。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者張嘉晏／綜合報導

本站12日報導，新竹一名藥師因為被病人阿嬤嗆「做得不開心就不要做」，因此憤而貼出公告宣告「今日不賣口罩」，被網友推爆。一名醫院女志工今（13日）對此有感而發，分享她擔任志工時被病患說教的經驗，雖然她並沒有生氣，卻也不禁難過心碎了。

「心裡酸酸的想哭哭，不敢跟家人訴苦。」一名女網友在臉書「爆怨公社」發文，她表示，看到日前藥師被罵「不高興就不要做」的新聞，讓她相當有感觸。原來她平時會到大醫院當志工，某日有位男病人想從出口處進來，她見狀後馬上提醒「要從入口處量體溫後才能進」，但對方卻裝作沒聽到。

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原PO基於職責，再次大聲提醒一次，對方終於聽到了，也乖乖配合量體溫進醫院。然而，男病患進門後，卻開始對她說教，「醫院寫了那麼多字給誰看啊？誰要看那個字啊，你們醫院要檢討一下喔！」

▲志工請男子從入口進來順便量體溫，卻被罵擾民。（示意圖／記者李毓康攝）

原PO聽完回覆男子，「你要寫意見箱呢？還是我幫你反應上去呢？」但對方卻開始咄咄逼人，「妳這個志工當的很好笑耶，不高興當就回家去，叫我走來又走去的又要叫我寫意見，真的是擾民。」

原PO聽完傻眼，但還是耐心解釋，全國各大醫院都是這樣規定的，她們也是為了維護所有進出人員的安全，希望對方能體諒。但男子聽完仍繼續鬧，「你腦袋有問題喔？我跟醫院反應你就被開除了，真是糟糕透頂，只會擾民。」隨後就逕自前往門診了。

原PO難過地表示，其實疫情爆發後，家人都勸她不要去醫院值班了，但她擔心醫院有時候還是會人手不足，所以還是自願前往幫忙，「非常時期，請大家體諒站在第一線的他們。」

▲原PO希望大家多多體諒第一線人員。（圖／路透社）

貼文上線後，網友們都打氣表示「應該有奧客條款，面對奧客拒絕提供服務」、「感謝你的無私付出」、「嫌麻煩就不要來醫院，他才擾民」、「有些人的病不管到哪家醫院都治不好的！別放心上」、「這種人遲早踢到鐵板」。

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