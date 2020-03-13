不分區立委回饋家鄉　溫玉霞捐贈5萬片口罩給嘉義市

▲立委溫玉霞立委捐贈口罩回饋嘉市，市長贈溫立委小熊公仔 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

新任不分區立法委員溫玉霞捐贈5萬個醫療口罩給嘉義市政府第一線防疫人員與弱勢團體，由市長黃敏惠代表接受。市府特別回贈戴上口罩的大白熊小公仔，象徵全民防疫總動員，提醒大家一同勤洗手、做好自主健康管理，身體不適或出入醫院等密閉空間時，要戴上口罩，保護自己同時也保護家人。

「5萬片的口罩像及時雨一樣。」黃敏惠表示，感謝溫玉霞成為新任立委之後，持續關心嘉義市，也將在南非搶購到口罩回饋給地方，將用於第一線防疫人員與弱勢團體，一來保護第一線人員、志工，也保護來洽公的民眾及弱勢團體。

▲溫玉霞立委捐贈口罩回饋嘉鄉,市長貴賓與公仔合拍。（圖／記者翁伊森翻攝）

立委溫玉霞表示，5萬個口罩雖然不多，但卻代表一份回饋故鄉的心意，尤其黃敏惠市長對防疫工作的認真投入，還發揮巧思讓「沉睡的大白熊」登上日本yahoo網站，一則讓國外看見台灣、看見嘉義市，二則也藉由可愛的大白熊提醒更多民眾防疫與戴口罩的重要性。

對於溫立委回饋家鄉的用心，黃敏惠再三表達感謝之外，並強調這是「千里傳愛」、「患難見真情」。依照衛福部的統計資料，目前全世界89個國家和地區，累計近11萬人(109,207)確診，也因此讓口罩國際市場上嚴重缺貨。長期來看社區感染無法避免，臺灣地區未來3個月是關鍵。

溫玉霞是立法院不分區立委，曾經當選世界臺灣商會聯合總會首位女性總會長，與夫婿長年在南非地區打拼，照顧海外台商子弟教育，是嘉義女兒的真本色！黃市長感謝溫立委在第一時間就想到家鄉，這份回饋家鄉的心，彌足珍貴。

溫玉霞是本屆國民黨不分區立委，出生於嘉義市，20多歲為籌措開美容院的資金，隻身一人到非洲教當地工人成衣打版，沒想到自此與非洲結下不解之緣，不僅在當地認識同樣去非洲打拚的嘉義人吳松柏，一年後兩人結婚攜手共創事業，在賴索托從一部卡車開始到運輸業、汽車修理、日產汽車NISSAN代理、加油站、紙箱到房地產，和夫婿在非洲不僅經營事業有成，還熱心參與僑務工作，創辦非洲賴斐臺商學校、出任海華文教基金會董事，還曾當選世界臺灣商會聯合總會首位女性總會長，對台商、僑界貢獻良多，2015年獲僑委會頒授三等華光專業獎章。

▲溫玉霞立委捐贈口罩回饋嘉鄉大合照。（圖／記者翁伊森翻攝）

受贈口罩的弱勢團體分別為：殘障者服務協會、聾啞福利協進會、盲人福利協進會、聲暉協進會、啟智協會、脊髓損傷者協會、腦性麻痺協會、關懷自閉症協會、肢體障礙服務協會、新世界自立生活協會及心康復之友協會。

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