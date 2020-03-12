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馬尼拉封城8禁令曝！菲律賓預警等級升到最高　杜特蒂：可能向中國求助

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▲▼受到新冠肺炎疫情影響,菲律賓馬尼拉連封17座城市,包含1座直轄市。（圖／路透）

▲受到新冠肺炎疫情影響，菲律賓馬尼拉連封17座城市，包含1座直轄市。（圖／路透）

記者柯振中／綜合報導

菲律賓總統杜特蒂12日晚間下令，馬尼拉都會區17座城市封城，30天內要保持「嚴格社交距離」，同時實施必要的「社區隔離」政策，8點規定涵蓋了政府部門、學校學生以及大眾運輸，禁令相當嚴格。

杜特蒂12日晚間8點50左右透過電視發表全國喊話，公布針對新冠肺炎的進一步措施，同時宣讀跨政府部門防疫工作組的決議，將菲律賓的預警等級提升至紅色代碼2級（Code Red Sublevel 2），意味著示警最高級。此外，杜特蒂還公布了相關禁令，具體規定如下：

1、馬尼拉大都會的所有學校停課，直到4月12日，但學生不能停學，地方政府必須保證學生待在家中。

2、禁止大型群聚活動。

3、必要時實施「社區隔離」政策，若同一村莊內，出現2例不同家庭的確診案例，整村隔離、若同一城市中，出現2例來自不同村莊的確診案例，整城隔離、若同一省分中，出現2例來自不同城市的確診案例，整省隔離，同時地方政府可以視情況宣布，以進行社區隔離，或進入災難狀態。

▼菲律賓的「社區隔離」相當嚴格。（圖／路透）

▲▼受到新冠肺炎疫情影響,菲律賓馬尼拉連封17座城市,包含1座直轄市。（圖／路透）

4、除了保障必要的運輸、提供緊急服務的政府機構，其餘行政工作的部門停工。

5、私營企業實施彈性工作制，勞動部、貿工部推出新政策，建議製造業、零售業與服務業持續運作。

6、大眾運輸繼續運作，包含兩條輕軌以及國家鐵路等交通工具，詳情仍待交通部進一步下令。

▼馬尼拉大都會封城預計持續30天。（圖／路透）

▲▼受到新冠肺炎疫情影響,菲律賓馬尼拉連封17座城市,包含1座直轄市。（圖／路透）

7、進出馬尼拉地區的公路、航空、海運將在命令頒布後48小時內暫停，為期30天，所有進出首都的交通暫停。

8、禁令實施7天後，政府將視情況進行修訂。

除了馬尼拉大都會外，其他地區交由當地政府主掌，視情況決定是否停課。杜特蒂還說，若有需要的話，會向中國求助。

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