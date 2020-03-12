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花蓮港推動環保綠美化　結合里民植花樹打造港區庭園美景

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▲▼花蓮港務分公司結合環境教育大使及鄰近里民，一同攜手種植花卉及樹木。（圖／花蓮港務分公司提供，下同）

▲▼花蓮港務分公司結合環境教育大使及鄰近里民，一同攜手種植花卉及樹木。（圖／花蓮港務分公司提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮港務分公司近年積極進行港區綠美化環保，12日植樹節特別舉辦「看見花蓮港」植樹活動，由高總經理傳凱率全體員工，結合花蓮縣環境教育大使及鄰近里民，一同攜手種植花卉及樹木，共同建構花蓮港庭園美景，以提供民眾一處新興休憩賞景場所，讓民眾看見花蓮港的美。
 
花蓮港務分公司為配合花蓮縣徐榛蔚縣長「幸福花蓮·花園城市」施政主軸，去年開始積極推動花蓮港市公園及花蓮港生態池綠美化工作，並榮獲花蓮縣「建構花園城市、百景花團齊開放綠美化競賽」企業組銀質獎之殊榮。

▲▼花蓮港務分公司結合環境教育大使及鄰近里民，一同攜手種植花卉及樹木。（圖／花蓮港務分公司提供，下同）

今年更再接再厲，於花蓮港行政大樓鄰近進行景觀改造工程，除於自行車道側牆種植薜荔及螃蟹蘭，打造綠牆意象外，並於曙光橋旁自行車道興建便道橋，引領遊客至行政大樓前觀景平台賞景，並於綠帶鋪設石磚步道，同時將道路截彎取直，設置觀景平台等休憩設施，讓民眾能更近駐足及觀賞花蓮港外港與紅燈塔之美景。花蓮港務分公司在本次景觀改造工程，本於循環經濟理念及設計，利用港區工程拆除舊景觀橋鋼材及堪用地磚，製作便道橋及鋪設步道，以減少物料資源使用。

▲▼花蓮港務分公司結合環境教育大使及鄰近里民，一同攜手種植花卉及樹木。（圖／花蓮港務分公司提供，下同）

為打造更美麗之花卉庭園場景，藉植樹節辦理「看見花蓮港」活動。
 
花蓮港務分公司為打造更美麗之花卉庭園場景，藉植樹節辦理「看見花蓮港」活動，於行政大樓景觀平台區域種植觀賞樹木、栽種變葉木等景觀灌木、增加引蝶花卉及景觀導覽設施，以加強港區環境綠美化，達到綠色港口及永續發展之目標。

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