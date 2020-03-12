美國華盛頓特區進入緊急狀態　外交部：國人應配合當地政府防疫

▲華盛頓特區。（圖／取自American English at State粉絲專頁）



記者陶本和／台北報導

新冠肺炎疫情擴散全球，超過100個國家、至少11萬5000人確診感染，並有4200人病逝。針對美國華盛頓特區，市長Muriel Bowser宣布進入緊急狀態，外交部12日呼籲，國人應配合當地政府做好防疫準備，並注意自身健康狀況。

外交部表示，美國華盛頓特區截至2020年3月11日已發生6起武漢肺炎確診案例，市長Muriel Bowser即時宣布該特區進入緊急狀態。

外交部也指出，美國維吉尼亞州州長Ralph Northam也宣布該州已有9起武漢肺炎確診案例，並呼籲州民採取有效的防疫措施。

另外，肯塔基州州長Andy Beshear於6日宣布全州進入緊急狀態，截至3月10日，該州確診案例總數共計8例。Beshear州長表示，州政府已做好因應疫情相關準備，民眾毋須過度恐慌，惟預期將有更多新增病例，呼籲民眾留意自身防疫措施，倘自覺身體不適應在家休息，逾60歲長者及體弱者應避免參加大型群聚活動及旅遊。

至於美國奧勒岡州，目前確診病例新增11例，全州共計14例，該州州長Kate Brown隨即發布緊急狀態命令。對此，奧州州政府提醒，武漢肺炎對已患有心、肺或腎臟疾病的高齡族群甚具威脅，惟健康的成年人士毋須過度恐慌，僅需注意衛生習慣、勤洗手，及咳嗽或打噴嚏時掩蓋口鼻。

外交部呼籲，前往美國華盛頓特區及維吉尼亞州以及旅居當地之國人配合當地政府做好防疫準備，並注意自身健康狀況。倘遇緊急狀況，可撥打911或駐美國代表處緊急聯絡電話+1-202-669-0180；或請國內親友撥打「外交部緊急聯絡中心」電話：0800-085-095，以獲得必要協助。

▼外交部發言人歐江安。（圖／記者湯興漢攝）



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