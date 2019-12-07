林姿妙專訪／從單親媽媽到宜蘭大家長　「該省則省、該用則用」

文／徐政璿

丈夫在1994年過世，一手帶大4個孩子，林姿妙的成長背景，讓她能體察基層民意，宜蘭鄉親也決定在2018年地方選舉給她一個承擔宜蘭大家長的重任。

林姿妙在接受《ETtoday新聞雲》專訪時坦言自己不太會講話，是「實在做事」那一型，她強調，雖然至今仍不懂得如何行銷自己，但是她一路走來，有很多故事可以分享。

「有人一看到我就說媽媽縣長來了」，林姿妙表示，因為先生比較早過世，所以一手把孩子養大，先生過世的時後，她才38歲，就要扶養四個兒女，所以對於一些需要照顧的單親家庭，特別關心、敏感。

林姿妙坦言，因為單親的關係，她扮演的角色和責任相對重要，「父親節我是爸爸、母親節我是媽媽」，她能感受到年輕爸爸媽媽的需要，所以上任後，就著手擬定各項教育政策減輕他們的負擔。

▲單親家庭的身份，讓林姿妙更能體察基層民意。（圖／翻攝林姿妙臉書）

林姿妙說，有時候夫妻收入不夠，家庭負擔會很重，她認為一定要幫忙年輕人，因此一上任不畏反對聲浪，推出「免費營養午餐」政策，在宜蘭縣12個鄉鎮中，共有3萬3千多名國中小學童們，營養午餐全部免費。

不僅如此，林姿妙還加碼推動「有機餐」，在一週的營養午餐中，會有一天是有機餐，由營養師來調配，宜蘭縣政府成立檢測小組，不定期檢查，希望學生在成長過程中，能夠吃到最營養、最衛生的食物。



林姿妙得意得說，「我們宜蘭縣好山好水」，水源豐沛、水質乾淨，一定讓學生吃得健康。

▲林姿妙上任後推動免費營養午餐，共有3.3萬國中小學童受惠。（圖／翻攝林姿妙臉書）

「該節省的，一角也要省起來；該用的，再多錢也要推動」，林姿妙強調，她一個人獨自養大4個小孩，了解為人父母的辛苦及需要，她一定要幫忙年輕人，讓年輕人勇敢築夢，在議會什麼都可以刪，就是教育的錢不能刪。

林姿妙表示，她在宜蘭縣扮演媽媽的角色，也扮演姐姐的角色，「我們做人就實實在在，讓宜蘭人有感。」

專訪尾聲，林姿妙在談及縣議會「竹蜻蜓」爭議事件時，先用台語笑了一聲「這袂要緊啦！」隨後解釋其實當時要講的是「宜蘭縣築親庭福利服務中心」（築親庭），但她認為「這是選舉關係，就是給你扭曲，我們這個就不特別在意。」

▼林姿妙在議會質詢期間，曾因為一句「築親庭」被惡意剪接成「竹蜻蜓」。（資料照／記者游芳男攝）

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