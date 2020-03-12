美國務院籲調查黑警暴力　港府回：會不偏不倚的處理

▲香港示威者與警方衝突。（圖／記者游宗樺攝）

記者陳政錄／綜合報導

香港去年爆發「反修例」大規模社會運動，警察與示威者暴力衝突受高度關注。但對於美國國務院日前發表的2019人權報告，直指香港重大問題，並呼籲以獨立調查委員會，調查警方暴力，港府發言人今回應表示，外國政府不應以任何形式，干預香港內部事務，且「政治檢控」絕不存在。

香港特區政府發言人進一步表示，有關警察的投訴會按既定機制，「得到專業及不偏不倚的處理。」監警會正在審視自去年6月以來，一連串大型公眾活動，包括警方採取的相應行動，以釐清相關事實，並擬備報告。

▲港警清晨5點半攻堅香港警工大學，使用催淚彈，示威者焚燒路障，現場一片火海。（圖／記者游宗樺攝）

美國人權報告指出，香港在過去的一段時間，涉及重大人權問題，包括警察粗暴對待示威者和拘留人士、任意拘捕、實質干預和平集會及自由結社的自由，以及限制政治參與。

港府指出，去年6月至今共有超過1400宗示威、遊行和公眾集會舉行，不少最終演變成嚴重暴力事件。發言人稱，示威者暴力程度前所未有，有警員遇到嚴重受傷甚或死亡的威脅，面對這些情況，香港警隊的職責是要採取適切的行動，包括使用相應武力止暴制亂，恢復社會秩序。

港府繼續強調，區政府一直堅決維護言論自由及和平集會的自由，但與任何其他司法管轄區一樣，該等自由並非絕對。另有關於政治檢控方面，港府發言人指，特區政府一直致力維護本港法治和司法獨立，當中不存在任何政治考慮，「政治檢控」絕不存在。

►他奶奶的美麗小秘訣

▼反送中10.1遊行，港警維持秩序。（圖／記者黃彥傑攝）

