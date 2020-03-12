這不是詐騙！　 安南醫院暖心簡訊提醒按時回診領藥

▲台南市立安南醫院指出，目前雖正值疫情時期，醫院高規格防疫出入不便，但慢性病患者仍應定期回診、拿藥，妥善控制病情。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

關懷慢性病病人正確用藥，台南市立安南醫院發動簡訊，提醒慢性病連續處方簽病人按時領藥，未料適逢新冠肺炎疫情仍炙，病人以為遇上詐騙，有人直接向醫院查證，更有人索性刪除不理，卻也真的忘記回診領藥。

安南醫院心臟內科醫師陳韋廷表示，國人平均每10人只有3人顧好高血壓、高血糖及高血脂三高，未能遵從正確用藥對病情的控制不利，建議民眾可查證並善用相關院方提供訊息。

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安南醫院心臟內科醫師陳韋廷舉案例說，一名婦女務農逾50年，長期勞動鍛鍊出精實體魄，10年前血壓開始飆升，卻因嫌就醫麻煩，罹病初期藥物吃吃停停…，2013年安南醫院設立後，因為離家近，患者開始規律就醫服藥，血壓控制穩定，未料近1個月來新冠肺炎疫情延燒，患者在此刻接到安南醫院簡訊，擔心受詐騙， 而向醫院求證。

安南醫院指出，受新冠肺炎影響，許多民眾選擇減少進出醫院，但慢性病人仍應建議依循醫囑回診、服藥。醫院方面也確實做好出入管制、消毒與感染管制，來院民眾除了基本的口罩防護外，多洗手更不可少。

以該名患者為例，是典型的更年期後高血壓，初期雖控制得不理想，近年因安南醫院在地服務，提高了就醫的便利性與可近性，患者得以準時回診、乖乖吃藥控制血壓，六年多來，病況穩定，生活品質也得以維持。

陳韋廷醫師說，我國每4位死亡者就有1人死於三高相關疾病，三高是致命主要危險因子，國人三高控制率低於3成。由於三高會交互影響，醫藥界發起「健康綠燈一二三計畫」，推廣三高中只要出現一高，即得設法控制另外兩高。

國人高血壓逐漸年輕化，陳韋廷醫師指出，糖尿病患者罹患高血壓的機率是非糖尿病者的兩倍。血糖超過標準值可能造成糖尿病，糖尿病則可能引發腦中風、心血管疾病及腎臟病變等併發症，血壓與血脂的關係密切，血膽固醇值越高，得到冠狀動脈心血管疾病的危險性越高。

陳韋廷醫師表示，要有效控制三高只要做好五大要點即可，一、是了解自己的健康數值，記得抽血檢查，二、遵照醫師指示，按時服用藥物，三、養成定期追蹤的好習慣，血液檢查相關指標必須控制在目標值內，四、與營養師共同協商飲食計畫，遵從飲食原則，限制熱量，維持理想體重，戒煙、避免飲酒過量，五、規律運動，維持每天至少3次，每次至少10分鐘。

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