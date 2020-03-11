　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

我真的累了！82歲瓊瑤無預警宣吿小別：視力、精力都大不如前

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼瓊瑤無預警宣布小別。（圖／翻攝自瓊瑤臉書）

▲瓊瑤無預警宣布小別：我真的累了！（圖／翻攝自瓊瑤臉書）

記者林育綾／綜合報導

知名小說家瓊瑤今（11）日晚間無預警在臉書宣布「小別」，提到2017年開始這個「臉書」園地，3年來「努力」的活著、「努力」的工作，「努力」的「笑著」⋯。如今82的她表示，視力、精力都大不如前，臉書成為她「甜蜜的負擔」，也提到「我真的累了！」「朋友們，允許我離開去修身養性，好嗎？」最後表示，「希望所有的朋友，在這新冠肺炎時期，愛護身體，健康快樂！珍重珍重再珍重！」

瓊瑤全文如下：

請繼續往下閱讀...

各位親愛的朋友：

這是一篇很難下筆的信，因為，我要跟大家小別了！

我的這個「臉書」園地，是2017年，因為寫《雪花飄落之前》而開始的。其間，由於各種原因，也關閉開放過。2017年到今天，你們很多人，是跟著我一路走來的，也有很多朋友，是後來加入的。我想，大家對我很熟悉了，知道我這三年，是多麼「努力」的活著，多麼「努力」的工作，多麼「努力」的「笑著」！在這三年裡，我面對了很多負面的事；生離死別、背叛、栽贓、謊言、抹黑、顛倒是非……但是，我沒有被打倒，反而讓我對人生，有更深刻的領悟和正面的思考。
人，不經過黑暗，怎知光明最好？不經過病痛，怎知健康最好？不經過失去，怎知擁有最好？不經過傷心，怎知道快樂最好？打擊不是壞事，是考驗你的良藥。雖然苦口，卻能治病。

想當初，我曾經煮字療飢，我拚命的寫、日以繼夜的寫、嘔心瀝血的寫，那時不止療饑、還要圓別人的夢！現在，我不需要那樣拚命了！我很想無牽無掛的、從容自在的、沒有負擔的、興之所至的，去寫一些我的生活小品，人生體會，心靈小語，真情告白……再來和大家分享。

從2017年開始，我的生活是一段「奇幻之旅」，真不知道，我怎麼會做了如此多的事？我復活了我被消滅的65部作品，又寫了幾本新書。直到完成八十萬字的《梅花英雄夢》，再出版了它！其間，書裡英雄和書外英雄一度並存在我生命裡，我真是過得又忙碌又緊張又刺激又感傷，但是，始終熱血澎湃。雖然也曾痛哭，哭過才知笑容最好！眼淚不能給你們看到，笑容要和你們分享！

我愛花、愛書、愛笑、愛音樂、愛戲劇、愛美景、愛詩詞！這些，在這三年中，我都跟你們分享著。我還有點天真和率性，有時會忘了自己的年齡，和你們沒大沒小的開玩笑。時光匆匆，我八十二歲了。視力精力都大不如前，臉書成為我「甜蜜的負擔」，為了你們，我一直維持著它，可是，親愛的朋友們，我真的累了！我好想海闊天空的去雲遊四海。隨心所欲的寫我的小品，即使寫不出來，我的人生，也夠豐富了！

我知道你們有多麼愛我，我也深愛著你們。可是，「斷、捨、離」是我們生命裡的必修科。朋友們，允許我離開去修身養性，好嗎？數日以後，我會關閉留言版，你們如果有話要對我說，利用這幾天留言給我。正在寫《梅花英雄夢》讀後感的朋友，或看過此書想寫的朋友，依然可以發表了來「和」我，如果寫得深入我心，我會在春光花園裡分享！此時此刻，我很心酸，因為我真正捨不得你們！希望你們能瞭解我！讓我活得輕鬆一點，自在一點，在我有限的歲月裡，去尋找我生命中最後的樂園！

五張照片，第一張祝大家「瓶（平）安如意」！第二張和你們「珍重再見」！其他三張，呼應我的小詩，你們自己想像。附上這兩首小詩，幫助你們走進我如今的境界！

最後，希望所有的朋友，在這新冠肺炎時期，愛護身體，健康快樂！珍重珍重再珍重！

小詩（其一）
昨夜星辰昨夜風
星辰閃爍風呢噥 
今夜之星非昨夜 
昨夜悄然已無蹤

曾經苦寫雨濛濛
曾經悲寫翦翦風 
曾經笑寫小燕子 
曾經淚寫江雁容

歲歲年年太匆匆
年年歲歲人不同 
書裡眾人時時在
書外幾度夕陽紅

梅花開在苦寒中 
亂世才能見英雄
寫完漫漫梅花夢
輕舟已過山萬重

其二
花間一壺酒
獨坐無相親 
書中自有人 
伴我一身輕 
笑看人間事
笑對滿天星
知我無牽掛 
從容且徐行

瓊瑤 
寫於可園 2020、3、11

ET快訊
10年接客過萬人！輕熟女痛苦存千萬　每天含淚塗潤滑劑：好想死
孩子心臟病咳血明日北上轉台北榮總　父急PO網：求用路人禮讓救
快訊／台中驚傳送肉粽！路線跨「3區」23：00開始　議員證實
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

政府徵召基隆口罩廠！CEO為趕工婚禮3天前延期...感動喊：妻子辛苦了

我真的累了！82歲瓊瑤無預警宣吿小別：視力、精力都大不如前

配合政府防疫　安平觀音亭「觀音佛誕平安宴」近30年來首度延期

酷航宣布4/25前停飛台北-首爾、札幌航班　中國大陸航班也延長停航

台灣的口罩心臟！郵差扛起配送任務「156秒幕後實錄曝」　網看哭：防疫英雄

傳劉樂妍住院「有肺炎確診個案接觸史」指揮中心：中港澳返台居家檢疫

台南一家四口疑食物中毒　衛生局籲勿採食來路不明植物

口罩實名制2.0將上線「登記網址公布了」3/18晚間8點截止

清明連假前2周末「國道打7折」　31處鄰近墓區路段要防燒冥紙濃煙

影／更強冷空氣周六急凍「最冷探13°C」　明起連雨3天...降雨熱區出爐

難以相信...女兒半夜突然離世 爸媽沉痛告白：她一定會回來

騎士逆向撞車...狂跳針嗆：怎樣啦 抄球棒想動手！嗆民眾「不爽逆？」

陸客夫婦台灣轉機回祖國避難！　塑膠簾防護傘罩全身...地勤看傻

婁峻碩帥喊「凡凡是我的女神」　以結婚為前提..先認真賺錢 ❤️❤️

20m高空彈跳、刺激天堂盪鞦韆 台南十鼓文化村挑戰心臟極限！

Ella、蔡徐坤假演「開年會吃飯」　Lisa秒信萌答：我也餓了！

大型狗奴天堂！台中「寵物餐廳」　10隻阿金任人摸...她直呼：好療癒

運鈔車「過彎失控」國道3號翻覆！　420萬撒滿地...國道警傻眼：怎撿？

東華帝君告白迪麗熱巴「做我的帝后」　吃醋了...一把把她拉進浴桶＞／／＜

萌汪拆家被逮「定格石化」5分鐘　心虛眼神狂震...網笑：以為是照片

政府徵召基隆口罩廠！CEO為趕工婚禮3天前延期...感動喊：妻子辛苦了

我真的累了！82歲瓊瑤無預警宣吿小別：視力、精力都大不如前

配合政府防疫　安平觀音亭「觀音佛誕平安宴」近30年來首度延期

酷航宣布4/25前停飛台北-首爾、札幌航班　中國大陸航班也延長停航

台灣的口罩心臟！郵差扛起配送任務「156秒幕後實錄曝」　網看哭：防疫英雄

傳劉樂妍住院「有肺炎確診個案接觸史」指揮中心：中港澳返台居家檢疫

台南一家四口疑食物中毒　衛生局籲勿採食來路不明植物

口罩實名制2.0將上線「登記網址公布了」3/18晚間8點截止

清明連假前2周末「國道打7折」　31處鄰近墓區路段要防燒冥紙濃煙

影／更強冷空氣周六急凍「最冷探13°C」　明起連雨3天...降雨熱區出爐

政府徵召基隆口罩廠！CEO為趕工婚禮3天前延期...感動喊：妻子辛苦了

謝和弦逛東大門夜市「突遭路人包圍群譙」　莉婭緊抱護他上車：快進去！

101上班族好幸福！檀島蛋撻、巴黎15甜點進駐35樓　不用出大樓也吃得到

特稿／蔡英文平衡人道與防疫　二次包機應該得到些掌聲

反同團體1.4萬人連署抵制《永恆族》！轟漫威電影「灌輸同性戀思想」

快訊／川普突然召開「緊急會議」　公衛官員急趕到白宮！

草娥消失近3年「婚禮上現身」　粉絲ㄧ聽歌聲感動哭：姊姊幸福就好

桃園民政局長誰來接任？　議員們要求「內升」不能空降！

全英賽／頭號種子周天成首輪過關　力拚突破4強創最佳

卡蒂B髒話狂飆新冠肺炎！　「這鬼東西像在全球巡演」：TM老娘怕爆

生活熱門新聞

好市多開賣炸雞！網曝心得：和麥當勞一樣

冬衣別收！下波水氣連下2天時間曝　強冷空氣凍3天探10度

第二批包機延誤2小時173人登機

更強冷空氣周六急凍！明起連雨3天

東航192人到了　等7hrs抵達國門

台商返台植牙突暴斃！「病徵」引感染疑慮

像颱風天！7縣市大雨特報越晚越冷　下波更凍探10度

南台灣最大！「頑皮世界」動物園賣了

鄉民質疑「靠什麼紅？」他曝企鵝妹心機面

200萬YouTuber脫單！阿神認愛黑髮妹「❤」

快訊／新冠肺炎再添1例！

擊潰病毒「三大炮」研發中！台靠「四小刀」防守

Live／華航包機169人抵台！陳時中到場

逛好市多見「罕見一幕」　台中人羨慕炸

更多熱門

相關新聞

《情深深雨濛濛》隔19年大合體！勾網回憶殺

《情深深雨濛濛》隔19年大合體！勾網回憶殺

經典電視劇《情深深雨濛濛》改編自小說《煙雨濛濛》，並由原著瓊瑤擔任編劇，趙薇、林心如、蘇有朋、古巨基主演，於2001年播出，在當時引起了全民追劇風潮，主演們現在也紛紛攀升為一線演員。日前主演群於節目上聚首，並重現了當年的經典劇照，勾起了網友們的「回憶殺」。

韓國瑜敗選韓粉大崩潰！瓊瑤淚崩：英雄屹立不倒

韓國瑜敗選韓粉大崩潰！瓊瑤淚崩：英雄屹立不倒

瓊瑤3千字讚韓國瑜是「英雄」

瓊瑤3千字讚韓國瑜是「英雄」

瓊瑤：誰敢說他是草包！3千字長文大讚韓國瑜

瓊瑤：誰敢說他是草包！3千字長文大讚韓國瑜

金庸杭州花園別墅開價3.6億

金庸杭州花園別墅開價3.6億

關鍵字：

瓊瑤

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 蔡阿嘎 想見你 劉真 反送中 捷運環狀線 Kobe 口罩 寄生上流 畢書盡 韓國瑜 WHO 尹衍樑 王令麟 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

劉真臉書發文「辛龍傳好消息」！換心用盡人脈「擠進優先順序」

「F奶甜姐」蔡宜芳爆不倫　擁吻襲胸摩鐵煲愛直擊

18台人拒檢　他爆氣：就丟包武漢啊

劉真搶救1月「體重僅剩3X公斤」

王又正暴走嗆導播：就是兇你怎麼樣！

台中警性侵酒醉女大生！她男友聽完：喔

緋聞傳8年！炎亞綸鬆口談跟阿本的關係

劉樂妍天津返台遭爆「送進加護病房」

超正嫩妻爬上20歲兒床！他崩潰：那聲音

好市多開賣炸雞！網曝心得：和麥當勞一樣

李來希轟「口罩實名制2.0」加7元運費：把人民當腦殘？

陳艾琳認了「約過砲」老公也知道！

女騎士擦撞貨車！「腦漿四溢」爆頭慘死

羅志祥突爆分手周揚青…經紀公司首發聲！

日本超商想買台灣口罩　經濟部長回應了

更多

最夯影音

更多
難以相信...女兒半夜突然離世 爸媽沉痛告白：她一定會回來

難以相信...女兒半夜突然離世 爸媽沉痛告白：她一定會回來
騎士逆向撞車...狂跳針嗆：怎樣啦 抄球棒想動手！嗆民眾「不爽逆？」

騎士逆向撞車...狂跳針嗆：怎樣啦 抄球棒想動手！嗆民眾「不爽逆？」

陸客夫婦台灣轉機回祖國避難！　塑膠簾防護傘罩全身...地勤看傻

陸客夫婦台灣轉機回祖國避難！　塑膠簾防護傘罩全身...地勤看傻

婁峻碩帥喊「凡凡是我的女神」　以結婚為前提..先認真賺錢 ❤️❤️

婁峻碩帥喊「凡凡是我的女神」　以結婚為前提..先認真賺錢 ❤️❤️

20m高空彈跳、刺激天堂盪鞦韆 台南十鼓文化村挑戰心臟極限！

20m高空彈跳、刺激天堂盪鞦韆 台南十鼓文化村挑戰心臟極限！

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面