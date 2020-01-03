瓊瑤3千字讚韓國瑜是「英雄」　喊話郭台銘為大局歸隊

▲韓國瑜、瓊瑤。（資料照／記者周書羽攝）

記者楊蕓／台北報導

知名作家瓊瑤2日在臉書上以《英雄──韓國瑜》為題，發表一篇長達3簽字的文章，盛讚韓國瑜絕對是個「英雄」，面對對手擁有千軍萬馬，以及排山倒海「變形烏賊」抹黑攻擊，韓仍深入民間，苦民所苦，把俠義、仁愛發揮到極致，此外，瓊瑤也向鴻海集團創辦人郭台銘喊話，希望他能為大局著想，選前歸隊與韓國瑜同框。

瓊瑤表示，她看到韓國瑜在台中造勢晚會上，形容政治人物有三種人，一種是英雄，一種是梟雄，一種是狗熊，接著解釋這三種人的不同。瓊瑤說，看著韓國瑜堅毅的眼神，聽著他慷慨激昂的聲音，深深打動她，而她也在心底堅定的說，「韓國瑜，不論你能不能選上總統，你絕對是個『英雄』！」

然而，瓊瑤接著提到，現代人類創造出一種由科技和人為組成的「變形烏賊」，會噴出墨汁染黑你，會用八隻長爪纏住你，每隻長爪都無孔不入，上面還有吸盤，像嗜血的惡魔般吸你的血。這些「變形烏賊」，會鋪天蓋地，從黑暗中撲來，防不勝防。「我們眼前這位真正的英雄，除了要迎戰明處的對手以外，還要面對這些暗中排山倒海的惡魔，他，就是韓國瑜。」

瓊瑤說，經過了風風雨雨，經過無數打壓，經過17年的沈潛，韓國瑜成為總統候選人，並認為這不是他當初所規劃的，而是民衆要求他的，因為，民衆等待這樣一位有擔當、肯做事的人，等得太久太久了，「天下即我心，俠義藏胸襟，殺惡便是善，劍出鬼魂驚」，「我們的韓國瑜，發出了他的穿雲箭！面對著這個混沌不清的時代，他終於義不容辭的站了出來，投入總統選戰。」

瓊瑤認為，這是一場完全不對等的選舉，對手擁有千軍萬馬，還加上那些恐怖的「變形烏賊」。韓國瑜只有他那顆「天下即我心，俠義藏胸襟」的氣魄，沒有資源，沒有戰士，沒有武器、沒有奧援……他和夫人李佳芬，一步一腳印，深入民間，苦民所苦，把「俠義」發揮到極致，把「仁愛」發揮到極致，「他沒有『攻城掠地』，他征服了人民的心！包括我這顆熱血澎湃的心。」

最後，瓊瑤也向郭台銘喊話，並對於曾稱他為「烏雲」致歉，瓊瑤說，如果郭台銘能和韓國瑜同框，將在歷史上留名，也會受到敬重，「此時此刻，你能為國為民，為我這個小老百姓的呼籲而歸隊嗎？我相信，韓國瑜始終是尊敬重視你的！我們也始終是期待你的！請考慮、請衡量、請為大局著想，好嗎？」