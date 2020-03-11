竹女高三生搭包機順利返台！曾困湖北淚求「不想放棄台大」　可趕上二階面試

▲滯留湖北高三生爸爸寫感謝信，感謝各界幫助。（圖／校方提供）

記者陳韻如／新竹報導

新竹女中高三學生Cindy農曆春節與媽媽返回大陸湖北探親，卻碰上疫情，導致她無法回台，但因適逢大學個人申請第二階段，面試將會受到影響，於是向校方及教育部求助。不過，稍早消息傳出，Cindy已搭上10日的第二批武漢包機返台，並在接受相關檢疫已及隔離，預計4月就能返校趕上二階面試。

新竹女中校長呂淑美表示，接獲Cindy爸爸通知表示，Cindy已在10日搭機返台，並接受相關檢疫，若呈陰性，也將接受14天的隔離，最快將會在4月初返回學校上課。

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呂淑美提到，目前校方已與家屬連繫，很高興學生難順利回台，也很感謝教育部及各界的幫助，讓學生能搭上包機。此外，因Cindy的學測成績4科達57級分，考上第一志願台大外文系的機會相當高，而目前大學個人申請第一階段已開始，屆時校方將會提供相關資訊，全力協助學生，讓學生的學習級升學不受影響。

呂淑美表示，Cindy爸爸還為此寫了一封感謝信，內容提及，「感謝蔡總統、行政院、陸委會、海基會等有關單位」，讓他的家人終於踏上台灣的土地，「可以回家了」。另外，也希望政府持續努力，讓後續滯留人員很快能踏上故鄉的土地。

►「時間對我們來說完全沒用！」

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