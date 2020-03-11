馬系監委約談氣爆善款　罷韓四君子陳冠榮怒控：政治追殺





記者楊亞璇／台北報導

罷韓四君子之一、前高雄氣爆自救會長陳冠榮醫師，因為氣爆善款遭馬系監察委員約談，11日下午至監院說明。陳冠榮批評，光看監委的名單就很清楚，這一次的監委，他們的提名人清一色的都是馬英九，所以很清楚，就是一個政治追殺。

陳冠榮受訪表示，韓政府大概是看他是一介平民，沒有任何的公職，本身也沒有什麼太大的一些行政經歷，「他大概就是認為說，經過一些訴訟以及一些惡意的追殺，以及經過監察院的抹黑可以讓我知難而退」。

陳冠榮強調，「我想他不太瞭解認識我們高雄人，我們高雄人的個性其實吃軟不吃硬，但永遠都會堅持對的事情」，對於罷韓相關的事物，會堅持下去。

對於氣爆善款，陳冠榮強調，一直以來正正當當，尤其他在善款委員會以來，一直是背著父親的名號，絕對不辜負父親在氣爆中的犧牲，絕對不會辜負這樣的名譽，為了捍衛父親，以及自己的名譽，一直在善款的這條路上持續堅持下去。

對於李月德稱不知道他是罷韓領銜人之一，陳冠榮認為，說法有點太不符合社會的實情，如果他完全都不看電視、看新聞的話，要如何來調查善款的相關事情，尤其在現在的網路時代，許多事許多關於善款的說明跟解說，其實我們也都不厭其煩地一再說明。

陳冠榮批評，如果說他真的跟社會脈動脫節的這麼嚴重，那這樣的人來調查善款，自稱自己是在一個公立、公正的立場，這會讓人十分存疑。

▲罷韓四君子之一、前高雄氣爆自救會長陳冠榮醫師被監院約詢受訪。（圖／記者楊亞璇攝）



陳冠榮說，每逢選舉，氣爆都會變成一個攻防的焦點，其實五年以來從來包括說在議會，國民黨的議員也從來沒有查出什麼清楚的事證。



對於2月中發文通知約詢，但他昨天才發臉書？陳冠榮認為，遞件以前他的身分比較特殊，霸韓遞件之後，「不想要因為政黨、以前身分影響罷韓事務，因為送件完成已經有了基本交代，我就可以好好面對解決這個政治追殺」。

對此，監委李月德表示，今天他才知道他才是罷韓的人，這個人不認識，只是就善款委員會各方面的代表，包括會計師、律師、災民代表，想了解善款，了解處理公款時候的情況。

至於是否有新事證，李月德指出，原本善款還沒應用，那時不太了解，五年多有很多老百姓陳情，並提供資料，因此他有一些疑問，所以立案調查，而且他不是最近才通知約詢的，「不太了解怎們聯想這麼多」，約詢通知2月18就送出去了。