15分鐘快篩試劑Made In Taiwan　中研院製圖闢謠

▲研院研發出新冠肺炎專用試劑的團隊。（圖／中央研究院提供）

記者崔至雲／台北報導

中央研究院日前宣布成功合成能辨識新冠肺炎（COVID-19）蛋白質的單株抗體，作為檢測快篩裝置的關鍵試劑，僅15分鐘即可得知結果，但中媒卻指稱該項研發是中國的成就。對此，中研院今（11日）在臉書專業上澄清，「真的完全不一樣啦！Made In Taiwan」。

針對日前有中國官媒宣稱「新冠肺炎快篩」是中國的成就，中研院院長廖俊智已出面表示，快篩完全是台灣自己開發。中研院臉書今又再次澄清。

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中研院說明，病毒檢測有3種方式，第一種為目前所使用的核酸檢測（RT-PCR），以檢測RNA方式，需檢體前處理，及特殊儀器，約需4小時。第二種為病毒抗原檢測，以合成抗體檢測是否有病毒抗原（核蛋白），且具單一性，也是三種方法中，最簡單快速的檢測方式。只需使用試紙，15-20分鐘即可得知結果。第三種為血清抗體檢測，以合成抗原檢測血液中是否有抗體，是感染中、後期才能進行的檢測方式，作為輔助診斷使用。而中研院第二種和第三種都有研發。

▲中研院指出，15分鐘快篩試劑Made In Taiwan。（圖／中研院提供）

中研院進一步分析目前研發的快篩檢測裝置與中國大陸廣州所製有何不同？中研院說明， 3月8日楊安綏研究團隊獨步全球的快篩檢測裝置，是以單株抗體，檢測「病毒抗原」，且具單一辨識性，為第二種檢測方式。然而，廣州生產的快篩試劑是檢測「血清抗體」，採用第三種方式。因此，二者全然不同。

對於網路傳言，中研院的試劑素材來自中國大陸？中研院也說，防疫期間，由於合成原物料缺貨，因此不論抗原或抗體，均由中研院的團隊日以繼夜合成產生，並無使用來自中國的素材。此為中研院的研究成果，與中國無關。

中研院強調，各研究團隊將繼續為台灣抗疫、防疫貢獻心力，也呼籲民眾勿輕信網路謠言，盼望防疫情間，社會大眾能發布正確訊息，共同打擊假消息。