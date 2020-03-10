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蘋果藍牙追蹤器「AirTag」傳採用鈕釦電池！　優點是換電池方便...但無法充電

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▲▼AirTag。（圖／MacRumors）

▲AirTag傳出將搭配鈕扣電池。（圖／MacRumors）

記者謝仁傑／綜合報導

國外科技媒體MacRumors報導，先前傳出的蘋果新產品「AirTag」藍牙追蹤器，可能會採用拆卸式的鈕扣電池（CR2032），卸下和更換電池需要轉下後蓋，新電池的插入時，必須保持加號朝上。

此產品名稱最初於iOS 13.2的代碼中被發現，傳聞可透過藍牙連線，協助用戶追蹤個人物品，像是鑰匙、錢包或背包，方法是透過「查找我的」應用程式找到「目標標籤」；當用戶與帶有標籤的物品分開達到一定的距離時，則會收到通知，且可以設定AirTag發出聲音以協助尋找遺失的物品，功能跟像是知名防丟產品「Tile Pro」。

AirTag可能會採用拆卸式的鈕扣電池（CR2032），與iPhone或iPad等附近的設備啟動配對。不過鈕扣電池不適合充電，因此會需要更換電池；以Tile Pro為例，電池大約可供使用一年。

不過傳聞與最終出現的產品，仍可能有所不同。上個月就曾有傳言指出AirTag將具有類似於Apple Watch的磁性充電功能，但那必須搭配可充電電池。

天風國際分析師郭明錤日前表示，蘋果計劃在2020年上半年推出「AirTag」，不過目前還不清楚會不會因為新冠肺炎（COVID-19）的爆發而改變推出時間。郭明錤表示，期望AirTag能像iPhone 11一樣支持超寬頻技術，那將會比Bluetooth LE或Wi-Fi提供更精確的指示。


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