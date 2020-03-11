湖北台辦指台拒絕候補名單上包機　江啟臣：不希望這時候互相指責

▲江啟臣。（圖／記者屠惠剛攝）

記者楊蕓／台北報導

第二批包機10日分為兩批次，搭乘華航和東航返抵台灣，但傳出我方不同意30餘人的遞補名單，湖北省台辦稱讓一些台胞對此感到失望。對此，國民黨主席江啟臣11日受訪時表示，不應讓政治成為防疫破口，「此時此刻把防疫擺中間，政治放兩邊，中間當然有些溝通可以加強，但不希望這時候相互指責。」

針對滯留湖北台人第二批包機，湖北省台辦10日表示，雙方此次原定運送407人，由於有人不願返台後接受隔離、或不願接受核酸檢測，因此沒有登機。在不超出「原定運送總數」的情況下，省台辦原本打算遞補30多位台灣人，搭乘先起飛、有空缺的華航班機，「卻遭到台灣方面拒絕，讓一些台胞對此感到失望。」

江啟臣表示，所有包機必須做好完善準備，過程不管跟哪方接洽，應尊重專業、對等互惠來進行，讓同胞順利回台，不要讓政治阻礙了返鄉道路，不要讓政治成為防疫破口，「此時此刻把防疫擺中間，政治放兩邊，中間當然有些溝通可以加強，但不希望這時候相互指責。」

江啟臣強調，新冠疫情全球大流行，還在擴散當中，未來是不是還會有其他國家，涉及類似需要讓台灣人民大規模返鄉，都要做好準備，「不管是任合一種模式，最重要是防疫擺中間，政治放兩邊。」

江啟臣認為，第二次包機是在大家呼籲下，兩岸政府聽到人民聲音，還有在防疫上的需求，再多政治口水，受害都是自己的人民，「病毒不會分國界，也不分意識形態，任何政治阻撓都可能害到自己，我想雙方能更妥善溝通、準備，讓人民返鄉，我們樂見其成。」