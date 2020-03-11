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國民黨人事佈局　江啟臣：已展開評估再給一點時間

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▲▼立委江啟臣堵訪。（圖／記者屠惠剛攝）

▲江啟臣。（圖／記者屠惠剛攝）

記者楊蕓／台北報導

國民黨11日下午將召開中常會，同時也是新任黨主席江啟臣首度主持的中常會，人事佈局備受關注。江啟臣11日上午在立法院受訪時表示，人事已展開評估，但還沒有到可以完整對外公布的時候，再給他一點時間，全部底定再來跟大家報告。

江啟臣下午將首次主持中常會，外界認為「罷韓」將是重點討論項目，對此，江啟臣表示，今天是新任中常委第一次中常會，討論議題他尊重每個中常委的提案權益，「現場有什麼議題，我不預設任何立場，中常會就是讓大家把建議想法提出來，各種議題可能都會有，尤其目前新冠肺炎疫情大家都非常關心，以及兩岸包機、各縣市執政狀況，甚至未來黨務改革，都是大家關注焦點。」

江啟臣早上先到立法院質詢，下午轉換身份到黨中央召開中常會，被問到時間調配會不會太累，江啟臣表示，他早就習慣了，「過去我也是中常委，也擔任過總召，過去四年在黨團幾乎年年都是幹部，搭配質詢工作，我也沒有因為擔任幹部而在質詢上有懈怠，現在當主席也是一樣，我有信心把這些工作做到最好。」

至於外界關注的黨務人事是否已展開評估，江啟臣表示有，但還沒有到可以完整對外公布的時候，「再給我一點時間，全部底定再來跟大家報告。」

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