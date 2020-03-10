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國民黨走本土化路線？　林昶佐：江啟臣要比李登輝有勇氣

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▲前總統李登輝。（圖／資料照）

▲前總統李登輝。（圖／資料照）

記者黃巈禾／台北報導

對於國民黨主席江啟臣不提九二共識，是不是國民黨終於要本土化？ 無黨籍立委林昶佐認為，江啟臣如果想走本土路線，要有比前總統李登輝更大的勇氣跟作為，不能只是嘴巴不說九二共識，「可以從切割親中的韓國瑜開始，用行動證明本土路線吧」。

林昶佐10日在臉書表示，國民黨本來就是在中國創立的政黨，二戰後才跑來台灣，但一直以中國政黨自居，20多年前有一位主席，試圖讓外來的國民黨能以台灣人民為國家主體、推動本土化，提出台灣跟中國是「國與國」關係，結果被趕出國民黨，此人就是李登輝，但國民黨後來仍以中國為中心，「被馬英九這些嚴重親中的人馬所把持」。

江啟臣9日宣誓就職，他提到，選舉的結束就是團結的開始，世代間需要的是「對話」而不是「對抗」，需要的是「合作」而不是「衝突」，身為黨主席，我希望自己未來能扮演起「承先啟後」的角色，促成黨內不同世代的理解與合作，讓每個世代的黨員，都能在黨內找到寄託，讓世代共融、一起攜手向前。

對於外界關注的兩岸政策，江啟臣強調，基本原則就是堅守中華民國自由民主的制度價值，並力求兩岸和平與共同福祉，近年因國內外局勢的快速變化，兩岸曾有的互信基礎遭遇重大挑戰，未來需要重建，但在此刻，國民黨最重要的是自身的改革再造，先重新贏得台灣社會的信任，才能有意義地去談如何拉近兩岸共識。

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