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Google建議北美員工在家辦公直至4月10日　罹患新冠肺炎給「帶薪病假」！

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▲Google。（圖／路透社）

▲Google因應疫情建議全美員工在家辦公。（圖／路透社）

記者謝仁傑／綜合報導

外媒THE VERGE報導，因疫情關係，Google先前曾建議舊金山、西雅圖的員工在家辦公直到3月底；不過今天，它又發送了一份備忘錄，建議北美所有員工4月10日之前都在家辦公。不過Google仍開放辦公室給有需要進公司工作的員工。

另外，Google還將通過一項新基金計畫，若因染上新冠肺炎（COVID-19）不得不休假，Google會向全球的臨時員工和供應商提供帶薪病假。如果有員工由於新冠病毒的關係而必須停止工作，Google將會依照時數給予固定工資，以鼓勵出現症狀的員工適時地隔離。

執行長皮查伊（Sundar Pichai）週二晚上發佈一條推特，敦促人們在這種時刻要為社會做出貢獻 。


蘋果執行長庫克（Tim Cook）也推動全球多個辦事處的員工，3月盡量以遠程辦公的方式，降低接觸。上週末，包括Facebook、微軟和其他許多科技公司，紛紛要求他們在舊金山灣區及西雅圖的員工在家辦公。


＃ 揭開 Her 的小心機！！！

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