Google建議北美員工在家辦公直至4月10日　罹患新冠肺炎給「帶薪病假」！

▲Google因應疫情建議全美員工在家辦公。(圖/路透社)

記者謝仁傑/綜合報導

外媒THE VERGE報導,因疫情關係,Google先前曾建議舊金山、西雅圖的員工在家辦公直到3月底;不過今天,它又發送了一份備忘錄,建議北美所有員工4月10日之前都在家辦公。不過Google仍開放辦公室給有需要進公司工作的員工。

另外,Google還將通過一項新基金計畫,若因染上新冠肺炎(COVID-19)不得不休假,Google會向全球的臨時員工和供應商提供帶薪病假。如果有員工由於新冠病毒的關係而必須停止工作,Google將會依照時數給予固定工資,以鼓勵出現症狀的員工適時地隔離。

執行長皮查伊(Sundar Pichai)週二晚上發佈一條推特,敦促人們在這種時刻要為社會做出貢獻 。

Contributing to social distancing if you are able to, helps the overall community spread and most importantly, will help offset the peak loads through critical healthcare systems and also saves it for people in need. (based on expert advice). Please contribute if you are able to https://t.co/RNUh2kSyIJ