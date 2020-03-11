提30多人「遞補名單」遭拒　湖北台辦：一些台胞對此感到失望

▲滯留武漢台商10日晚間搭包機返台。（圖／記者游宗樺攝）

記者曾俊豪／綜合報導

針對滯留湖北台人第二批包機，湖北省台辦10日表示，雙方此次原定運送407人，由於有人不願返台後接受隔離、或不願接受核酸檢測，因此沒有登機。在不超出「原定運送總數」的情況下，省台辦原本打算遞補30多位台灣人，搭乘先起飛、有空缺的華航班機，「卻遭到台灣方面拒絕，讓一些台胞對此感到失望。」

《新華社》報導，湖北省台辦負責人表示，10日的運送工作可以說一波三折。東航運送計劃遭到台灣方面拒絕後，他們在2月26日提議由兩岸航空公司以臨時航班方式共同運送，同樣不被台灣方面接受。不過，3月7日，台灣方面突然鬆口同意大陸方面的安排，由東航和華航執飛臨時航班共同運送。

省台辦指出，陸方於是連夜匯整一份407人運送名單，涉及湖北15個市州，需返台就醫、用藥者超過四成，隨家長同行的少兒約佔34%，急需返台復工者佔23%，還有臨時來湖北、滯留一個多月且在湖北沒有固定住所人員近40人，當中有許多滯留在十堰、宜昌及神農架等較遠地區的人員。

不過，儘管400多人在10日當天抵達機場，運送工作仍然充滿變數。省台辦指出，由於各種原因，當天運送人數一直在動態變化，主要原因有三個，首先部分台胞在9日做最後統計確認時改變想法，其中一些人不希望回台灣後接受14天強制隔離。

▲第二批包機傳出有人不願返台接受隔離，臨時決定不登機。（圖／讀者提供）

第二，是有台胞在向武漢集結過程中經體溫檢測有發熱症狀，也有台胞不願做核酸檢測，他們最後都沒有登機；第三，有大陸配偶未成年子女原本在台灣生活，因受台灣方面最近的特別限制無法返台，其母親只能留下來照護。「這類情況雖然是個別的，但台方限制有悖親情。」

儘管兩架包最終都順利飛回台灣，但省台辦提到，這臨時班機運送中還是有令人遺憾的事情。由於某些原因，很多原本打算搭機的人最終選擇不回台灣，導致飛機艙位出現空缺，於是陸方提出在「不超出原定運送總數」的範圍內遞補30多位急需回鄉的台灣民眾參加10日運送，「但遭到台灣方面拒絕，一些台胞對此感到很失望。」

桃機國境單位統計，由於原訂搭機的旅客中有部分未報到、有些因檢疫問題被拒搭機，使得返台人數比原先規劃人數少。總計兩架次包機所搭載的旅客共361人，其中，華航169人、東航192人，確切數字由中央流行疫情指揮中心公布。

▲此次華航與東航包機，原訂有400多人要返台。（圖／讀者提供）