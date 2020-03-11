南台灣最大！「頑皮世界」野生動物園賣了　入股人出爐

▲頑皮世界野生動物園傳出易主。（圖／翻攝自臉書／頑皮世界野生動物園粉專）



記者陳致平／台北報導

南台灣最大的野生動物園「頑皮世界」10號晚間傳出易手消息，要由三立集團旗下的三立影城入主。對此，園方晚間澄清，三立影城確實計畫入股，一切程序還在進行，目前不便對外透露細節。

外傳，這一項交易案已在上周由雙方代表完成簽約手續，會由三立方面派出一位主管級人員進駐接管，頑皮世界現有員工會依據原薪資留任。對此，頑皮世界強調，由三立集團接管並非事實，目前園區仍由現有管理團隊繼續運營。

頑皮世界官網8號也發布園區公告，將園區對外開放時間往後延一個小時，從早上9點開始，結束時間則是提早一個小時至下午5點閉園。易手消息一傳出後，隨即有不少網友感嘆，「兒童的回憶又少一個，我國小去過」、「頑皮世界是很讚的好地方」、「我每年都會去哪裡耶」、「一定要約朋友再去一次」。但也有網友認為，「台灣觀光業看來真的很難做起來」、「看遊樂設施舊成這樣，經營困難」。

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▲頑皮世界去年斥資2千萬從美國進口的一對長頸鹿。（圖／記者林悅翻攝）

位在台南學甲區的頑皮世界野生動物園，於民國83年正式開園，當時是亞洲第一座野生動物園，也兼具保育、研究、娛樂和教育等綜合功能，園區面積廣達20公頃，飼養了超過3百種野生動物。

頑皮世界也曾經是許多人童年的回憶，最有特色之處是採半開放式觀賞，讓親子可自然的、近距離的與動物互動。園區去年7月還大動作斥資2千萬，從美國引進2隻珍貴的網紋長頸鹿入園。

而三立影城於2018年從味全手中買下埔心牧場，將26公頃的農牧用地，透過都市計畫變更為「媒體園區」，總交易金額高26.63億元。

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▼頑皮世界是亞洲第一座野生動物園，園區面積廣達20公頃，飼養了超過3百種野生動物。（圖／翻攝自臉書／頑皮世界野生動物園粉專）