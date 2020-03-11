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正妹「請看電影」求後車廂塞什麼⋯廣告現場曝光「阿嬤塞進去」　網笑瘋：我看了什麼

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▲▼ TOYOTA SIENTA

▲TOYOTA近日推出一系列SIENTA宣傳，超狂內容引起網友議論。（圖／翻攝自TOYOTA Taiwan粉專，下皆同）

生活中心／綜合報導

業界祕辛大公開！「TOYOTA Taiwan」正妹小編2月15日時在粉專上PO文向鄉民求救表示，公司要幫全新改版的SINETA拍攝廣告，但自己想不出拍攝腳本，只好祭出「老闆買單我請你看電影」，令許多鄉民升起「英雄救美」的念頭，紛紛祭出自己的創意。此外，近日粉專上更加碼爆料廣告拍攝現場，「原來SIENTA廣告這樣拍的！」，讓許多網友看了感同身受邊看邊掉淚說，「客戶說的永遠是對的！」

要替一個產品打到最好的宣傳效果，該有的廣告、宣傳以及行銷一件都不能少，但沒想到TOYOTA的正妹小編腦海就跟過完情人節的錢包一樣「空空如也」，完全想不出任何廣告提案。面對主管的怒火，只好轉頭向鄉民求救，希望大家能告訴她，「SIENTA後車廂能塞什麼」，只要夠好笑就能被拍成廣告，還順便請你看電影。正妹小編首先下海示範，只見偌大的後車廂坐著可人兒，讓網友都率先喊，「有正妹我就給讚」。而這樣的貼文立即引起網友的瘋狂熱議，像是「把發火的主管塞進去」、「再塞一台車進去」、「全家都進去談心如何？」。

請繼續往下閱讀...

▼原來SIENTA廣告這樣拍！（影片取自Facebook，如遭刪除請見諒。）

在收集完網友的創意後，廣告終於正式開拍，沒想到小編卻爆料業界秘辛，把整個廣告拍攝現場客戶跟導演的溝通過程全部公開。在拍完Final Cut，導演喊出收工時，只見客戶喃喃自語了一句，「帥是帥啦，但它沒講到能在下雨天優雅上車的電動滑門」，只見客戶眉頭一挑，說出所有人最害怕的「你知道我的意思」這句話，只好現場改劇本調出水車灑雨，營造暴雨，讓年輕女友能用雙手收傘優雅上車、不被暴雨淋濕的場景。

當拍攝完成時，讓業務都大讚「年輕人一定很喜歡」，沒想到馬上又皺起眉頭說了一句，「換成老人會不會親切一點」，只見導演露出尷尬又不失禮貌的微笑還是大喊，「Action！」但場景一轉，年輕女友瞬間變成和藹可親的阿嬷，卻沒想到連還沒拍完，客戶就大喊，「阿我忘了還有33公分超低地板！」讓導演傻眼卻不失專業，立馬變出號稱犬界最短腿的科基，讓阿嬤牽著輕鬆又安全的上車，完美的場景讓客戶大喊一聲「對！」。

正當業務以及導演相視而笑時，沒想到客戶又補槍，「我們的概念就是注重家庭，家庭成員一起上！」，甚至天馬行空說，「泡溫泉，才能體現我們的大空間！」，讓導演差點抓狂直接祭出殺手鐧，讓全家在車內對著阿嬤大喊，「我們好想你」，而阿嬤在後車廂裡面泡湯，享受家庭溫暖的橋段，才能讓客戶最後說出「收工」兩個字，逗趣內容看得網友大笑，紛紛表示「我看了什麼？」、「叫你阿嬤來啦！」、「柯基跳上去有夠萌」。

▼可愛的短腿科基扭動屁股、輕鬆就可以跳上只有33公分超低地板的SIENTA車款上。

▲▼ 。（圖／翻攝自影片）

▼阿嬤坐在超大空間後車廂裡面泡溫泉，讓網友大喊「真的太狂了」。

▲▼ 。（圖／翻攝自影片）

此外，之前正妹小編向大家求助的「SIENTA後車廂塞什麼好呢？」，也直接用「合成」呈現網友們瘋狂的創意，讓大家線上感受到SIENTA車子有多大。例如直接將老闆塞進車廂裡面（但明天就不用來上班了）；將一台TOYOTA模型車放進去，變成「塞車」系列；把全家大小，小三小四小五小六都塞進去；又或者是放入時下最具價值的「口罩」，還不忘強調「#我OK，你先領」，整系列超狂的內容除了讓網友瘋狂議論外，也讓許多人直說，「真的想去現場體驗到底後車廂會有多大！」，讓小編不忍回應說，「如果想真的體驗SIENTA有～多～大，歡迎來賞車唷。」

▼TOYOYA SIENTA直接把網友的狂想變成現實，現場拍攝各種超狂「塞入」照片。

▲▼ SIENTA 。（圖／TOYOTA提供）

▼直接做一台模型車塞進去，示範「塞車」系列，沒想到吧？

▲▼ SIENTA 。（圖／TOYOTA提供）

▼塞老闆這件事⋯我們用想的就好了。

▲▼ SIENTA 。（圖／TOYOTA提供）

▼大家都是一家人，天氣冷聚在一起一起感情才會好。

▲▼ SIENTA 。（圖／TOYOTA提供）

▼不忘跟上時事新聞，我OK你先領！

▲▼ SIENTA 。（圖／TOYOTA提供）

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