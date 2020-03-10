口罩妹暖告知感冒！阿嬤彈開宣揚…嗆想傳染給誰　列車長怒：她沒發燒

▲原PO感冒搭火車，阿嬤狂嫌棄！（示意圖／非當事人／記者湯興漢攝）

網搜小組／劉維榛報導

「想抱怨自己，為什麼要在這麼敏感的時期感冒！」一名妹子訴苦，日前感冒搭台鐵，好心告知隔壁阿嬤「我真的只是感冒！」殊不知，只換來無情一句「唉唷～嚇死我了，我怎麼敢坐妳旁邊！」甚至跟其他旅客抱怨，「是想傳染給誰，很沒公德心ㄟ！」讓原PO委屈想哭。

一名女網友在臉書《爆怨公社》委屈透露，最近感冒病懨懨，逼不得已搭乘自強號去別縣市辦事情，就怕傳染給乘客搭，她全副武裝戴口罩防護。恰巧隔壁乘客是一位阿嬤，就怕頻繁咳嗽引起長輩恐慌，原PO暖心告知，「我真的只是感冒！」

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此話一出不得了，阿嬤露出嫌棄言神，更無情直呼，「唉唷～嚇死我了，我怎麼敢坐妳旁邊！」同時跳離座位，還四處嚷嚷生病一事，所有乘客眼光紛紛投向原PO身上，「好像犯了什麼十惡不赦的罪過，真的難過到很想哭，覺得自己怎麼這麼該死這麼丟臉。」

無助的原PO表示，能理解正值非常時期，但無法忍受阿嬤四處宣言，「那個啦！坐在那邊那個，嚇死人了，怎麼這個時候坐火車，是想傳染給誰，很沒公德心ㄟ！」儘管列車長幫忙緩頰，耐心長輩解釋，「她沒發燒，而且也正確配戴口罩，妳不要這樣講人家。」

然而恐慌症發作的阿嬤，根本左耳進右耳出，每隔一段時間就會向其他旅客抱怨。列長也一臉無奈，只能給予安慰，原PO強忍著淚水回應，「沒關係，我能體諒她的恐慌，畢竟現在真的很敏感。」

▲網友QQ安慰！（圖／翻攝臉書爆怨公社）

文章一貼出後，網友拍肩力挺，「這種就是要坐在她旁邊，大口吃便當給她看，而且還要跟她說，歐巴桑妳離遠我遠一點，小心我口水噴到妳」、「人性，委屈妳了」、「現在吞口水都要很小心，否則嗆到，會有幾十隻眼看著你」、「我光咳了一下，就前座阿伯急轉頭，我多怕他轉到脖子。（我戴口罩）我懂妳的無奈，辛苦了」、「下次你要跟阿嬤說，現在出門可能會有機率感染，所以你還是別出門（造口業）好了，乖乖待在家」、「無知比病毒更可怕」。

另一派則幫長輩說話，「 體諒她吧！換成我也會害怕，就算你告知是『感冒』，我抵抗力超級差，只要身旁有感冒的，我就會中獎」、「老人真的很怕死，要體諒她，反正是她去找別的位子」、「辛苦了，這敏感時刻大家都很害怕，我也會怕」。

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