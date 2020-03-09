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中研院英文變「中國科學院」...立委要求改名：讓世界看見台灣的厲害

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中央研究院。（圖／翻攝自Google Maps）

▲中央研究院。（圖／翻攝自Google Maps）

記者許展溢／台北報導

中央研究院外文名稱Academia Sinica，但可能很多人不知道，其實這是拉丁文，合起來是「中國科學院」的意思。立法院教育及文化委員會今（9 日）邀請中研院報告，民進黨立委范雲立委針對中研院英文名稱直指，國際上很多會議都誤認成來自大陸，應修改組織將改名。

中研院昨天宣布研發出只要15分鐘就能快篩出新冠肺炎病毒，令國人振奮。范雲說，中研院外文名稱Sinica是拉丁文中國的意思，就算不懂，只要Google也會顯示中國科學院。自己曾參加國際會議，被問來自台灣，但為何是這樣的名稱？

請繼續往下閱讀...

▲▼中研院宣布新冠肺炎快篩4小時縮短為15分鐘。（圖／翻攝中央研究院臉書）

▲范雲認為，如果原本名稱就對，就不用特別強調台灣兩字。（圖／翻攝中央研究院臉書）

范雲表示，可理解中研院1928年從大陸過來已快100年，但很可惜這麼棒的研究成果、臉書小編也很強，以15分鐘快篩出新冠肺炎病毒消息，臉書上還要特別註明Taiwanresearch，強調台灣兩字，如果原本名稱就對，就不用強調，應開啟院內討論。

中研院院長廖俊智說，是可以開始討論，但名稱問題牽涉到國家定位問題，不是單方面中研院可改變，但大概不容易作片面決定，要跟國家政策配合才行。范雲強調，中文名字不改，只是改外文，修相關組織就可，只要院內有共識，相信總統府也會非常尊重，讓世界看見台灣國家研究隊的厲害，要求3個月後給報告。

▲▼立法院教育委員會 中研院長廖俊智 新冠病毒快篩相關問題。（圖／記者屠惠剛攝）

▲是否改外文名稱？廖俊智說要仔細了解法規。（圖／記者屠惠剛攝）

民進黨立委張廖萬堅、黃國書質詢也各提此問題說，中研院外文名稱問題要認真考慮是否會做修正，特別是在國際會議太容易被誤解為中國科學院，避免產生困擾，中研院要盡快盤點，有無更改外文名稱必要。廖俊智強調，相關法規要仔細了解，看怎麼規定就怎麼做。

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