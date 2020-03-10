口罩實名制2.0將上路！　學者憂「年長者感到不公」：恐招大量民怨

▲行政院拍板決定實施口罩實名制2.0。（圖／記者周宸亘攝）

記者林妤柔／綜合報導

行政院昨(9)日決定實施口罩實名制2.0，採網路預購、超商取貨，同時跟藥局購買並行。此消息一出，讓不少上班族覺得很方便，不過中華大學講座教授杜紫宸認為，此舉恐怕對長時間排隊購買的年長民眾，會有「相對不公感」，建議指揮中心再小心評估。

目前行政院規劃，網購包含3種方式，為插卡使用健保卡或自然人憑證，以及不插卡的手機認證，運費預計在15元以內。對此，杜紫宸指出，雖然口罩實名制2.0立意良善，但「對相對不熟悉網路，需長時間排隊購買的年長民眾而言，恐怕會有相對不公感」，呼籲指揮中心小心評估，以免招致大量民怨。

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杜紫宸表示，其實最省力又便民的方法，就是根據過去一個月銷售記錄，增加那些需要量大的藥局供貨，實在不需要大數據技術，「千萬不要為IT而IT，那是愚蠢」。

另外杜紫宸也認為，上班族買不到其實是個假議題，只需要增加供應量，民眾需求滿足，上班族便可在週六週日到藥局購買，問題不大。「現在大家都想破世界紀錄，成為國際典範，有點暈頭啦！」

另外，目前醫用口罩產能持續提升，每天可超過820萬片，上週達到851萬片，平均每天可以920萬片，預計下週可以每天超過1,000萬片。