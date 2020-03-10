玩沙遭活埋...3夥伴無人發現！7歲小妹獲救已成死屍

▲事發地點。（圖／翻攝自微博）

記者蔡儀潔／綜合報導

兒童外出遊玩安全隱患多，河南鄭州市4名兒童近日結伴在一處沙土堆上挖沙玩耍，結果沙土堆突然發生坍塌，一名7歲女童被活埋，而另外3名兒童並未注意到，隨後自行離開。直到晚上10點多，救援人員將被埋女童挖出，然而已經不幸死亡。

根據《大河報》報導，事發於3月8日下午1點半左右，在中牟縣韓寺鎮潘店胡村，有4名兒童結伴在村子裡一處面積比較大的沙土堆上挖土玩耍，其中年齡最大的10歲，最小的4歲。玩耍過程中，一名7歲的小女孩兒不幸遭遇沙土坍塌，被掩埋在土下，另外3名兒童陸續回家。

▲女孩被救時已經喪命。（圖／翻攝自大河報）

參與救援的中牟藍天救援隊隊長賀亞飛介紹，他在到達現場後瞭解的情況是，4名兒童在沙土堆上玩耍，另外3名兒童並未注意到沙土堆發生坍塌，在3名兒童準備回家時，發現找不到另外一名7歲的女童，還以為是女童自己離開了，「小孩子畢竟太小了，沒有認知判斷能力，也根本想不到是被埋了。」

賀亞飛說，3名兒童隨後陸續回家，女童的家長見自己的孩子沒回來，問了另外3個孩子，孩子只說沒看到，女童家長也沒往其他地方想，以為是孩子走丟了。之後，女童家長動員了親戚朋友四處尋找，並在朋友圈散發了尋人啟事，都無結果。直到8日晚8點半左右，女童家長多方打聽後，才懷疑女童可能被沙堆坍塌掩埋，隨即報警並聯繫救援隊。

當晚9時許，中牟藍天救援隊趕到事發現場，和轄區民警、消防人員共同展開搜救。晚10時左右，被埋的女童被救出，現場守候的120急救人員隨即進行了診斷，遺憾女童已經沒有生命體征。