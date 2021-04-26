　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

嘉義市東區國民運動中心加裝空調　3年200萬人次使用

▲嘉義市國民運動中心綜合球場吊掛冷氣。（圖／嘉義市政府提供）

▲嘉義市國民運動中心綜合球場安裝冷氣，由市長黃敏惠先在主機上簽名。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

負責營運管理嘉義市東區國民運動中心的的堤姆有限公司，日前舉辦並主持綜合球場空調主機吊掛儀式，並由市長黃敏惠公開表揚獲得109學年度高中籃球乙級聯賽，全國第4名佳績的嘉義高中籃球隊。

▲嘉義市國民運動中心綜合球場吊掛冷氣。（圖／嘉義市政府提供）

黃敏惠表示，東區國民運動中心落成啟用後，受到許多市民朋友喜愛，這3年來，吸引高達200萬人次使用，代表嘉義市充滿活力，是一座愛運動的城市。未來市府計畫興建西區國民運動中心，目前已通過嘉義市都市計畫委員會審議，同時爭取到教育部補助，屆時整體設計將一次到位、做好相關規劃，讓市民朋友享受更優質的運動空間。

▲嘉義市國民運動中心綜合球場吊掛冷氣。（圖／嘉義市政府提供）

▲嘉義市國民運動中心綜合球場吊掛冷氣。（圖／嘉義市政府提供）

黃敏惠指出，東區國民運動中心，當初設計朝向綠建築、智慧建築規劃，為減少碳排放，綜合球場部分採用空氣對流及自然排風；經運動民眾反映太悶熱後，市府團隊積極改善，先以多台大型涼感扇作為因應措施，後續編列空調設備預算。感謝經營團隊和監造單位用心及努力，有了冷氣後，相信能提升市民運動人口、促進運動風氣。

▲嘉義市國民運動中心綜合球場吊掛冷氣。（圖／嘉義市政府提供）

堤姆公司長期關注嘉義市體育運動，除經營經營國民運動中心外，每年定期舉辦「體育績優獎學金」，獎勵嘉義市優秀運動選手。董事長許嘉榮這次還自掏腰包，準備新台幣10萬元獎勵金，贈予嘉義高中籃球隊，期許他們明年會更好。

嘉義市國民運動中心提供多元化運動設施，包含SPA池、烤箱室和兒童溫水游泳池、8面羽球場、6面桌球檯、4面撞球檯、2面籃球場、2間韻律教室、1間飛輪教室、體適能中心和體適能教室TRX各1間、半室外攀岩場，以及兒童遊戲室、棋藝閱覽區、販賣部等，歡迎市民朋友多加使用。

手殘也會用！Dyson直捲髮造型器16600元→14600元　桃紅色超好看

ET快訊
挺過直播露點…網紅家家新身分曝光！　台南宮廟當「超胸禮生」
陽明1年「漲10倍」賺翻！　分析師曝「買飆股」1撇步：才抱得
北市新開幕「160元吃到飽」！　網嗨：喝拿鐵就回本
人妻偷給出軌尪吃「陽痿藥」　PO文報喜：他現在很乖

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

生命與建築的對話　元長國小校舍重建獲「2021年建築園冶獎」

國內防疫成功　鹿鳴桃花林「台9線良心店」重新開張

「憲哥，我們來了！」　台東卑南國中棒球隊北上錄綜藝大熱門

台東「寄居蟹守護天使團」　守護校外寄租學生平安

台東「觀光未來學堂」啟動　饒慶鈴：打造1萬人來100次的好客城市

捐舊書惜舊物　成功家扶茉莉「閱讀苗圃」書屋啟用

高雄眷村保存邁入第8年！已媒合153戶入住　文化局最感謝這3人

讓家長無後顧之憂　林燕祝：請社會局將公托的托兒時間延長

表現出色！　全國技能競賽分區賽雲嘉南分署全國第一

環科大觀餐系學生陪伴家扶媽嬤　母親節前夕一圓烘培夢

周杰倫出現讓玖壹壹「緊張挫賽」 《來個蹦蹦》衝下台..ELLA熱舞超嗨！

小甜甜老公終於露臉！　陽光長相曝光...她公開超閃告白片

王彩樺「脫衣露右奶」嚇壞LuLu惹　要她快交男友：一直揉乳腺才暢通

外送員到餐廳取餐問等待時間！ 女店員竟回「給下一位」他傻眼

婚禮進行到一半...周興哲突登台獻唱！　賓客全嗨翻：是本人，不是假的

騎士疑超車不慎噴對向聯結車底 連人帶車遭重輾...頭顱破裂慘死

Lulu撞場蔡依林「我也滿像Jolin的(?」　看到前男友名字不要怕：總是要面對的

恩女來青島？貓咪大軍碼頭迎接　聚集「圍繞討食」萌翻網：夢幻島

74歲婦為躲家暴「離家出走50年」　平時靠打零工、借住廟宇維生！

替亡父圓夢！把骨灰封入保齡球　兒連12次全倒「300分完美比賽」

生命與建築的對話　元長國小校舍重建獲「2021年建築園冶獎」

國內防疫成功　鹿鳴桃花林「台9線良心店」重新開張

「憲哥，我們來了！」　台東卑南國中棒球隊北上錄綜藝大熱門

台東「寄居蟹守護天使團」　守護校外寄租學生平安

台東「觀光未來學堂」啟動　饒慶鈴：打造1萬人來100次的好客城市

捐舊書惜舊物　成功家扶茉莉「閱讀苗圃」書屋啟用

高雄眷村保存邁入第8年！已媒合153戶入住　文化局最感謝這3人

讓家長無後顧之憂　林燕祝：請社會局將公托的托兒時間延長

表現出色！　全國技能競賽分區賽雲嘉南分署全國第一

環科大觀餐系學生陪伴家扶媽嬤　母親節前夕一圓烘培夢

北市信義區2變態男！別人安全帽當小便斗尿尿　車主傻眼怒報警

台新金男主管遭爆劈腿4女　總行遭蛋洗！警調監視器追2男

臭屁嬰仔自揭「馬子狗」行徑！　罕見落下男兒淚耍感性

IKEA台灣最老店舖熄燈降旗　數百名員工民眾齊聚說拜拜

長期枯旱濁水溪下游現斷流　裸露河床成魚蝦墳場...網嘆：浩劫

Intel偕32家在台合作夥伴　發表Ice Lake第三代Xeon可擴充處理器

媽媽快下班！米克斯叼「心愛足球」暖心等門　網融化：辛勞值得了

破百斤女星高中「校花級嫩照」曝光！　巴掌臉＋修長比例…超清秀

兄弟旗艦店捕捉野生恰恰　劉志威：彭政閔商品壓箱寶

盛群第2季營收估增逾1成　下半年擬再喊漲

「最美死刑犯」20歲被槍決！死前突曝暗黑要求...全場傻了

地方熱門新聞

台南鄰居天天洗車庫　他曝照遭打臉

中捷通車歌手飆唱台中脈動演唱會

酒駕傷亡事故台南並非最多

鄭文燦參選2024大選　桃園人看好

鄰居念他「機車擋路口」　苗栗男撂人叫囂連開6槍

高雄美食大進擊！一葷一素各有擁護者

中心瓏、望月峰獻堂登山步道火燒山　

響應「漂．閱境」　店家成「解憂雜貨店」

日月潭浮出178年前墓碑　文化局回應了

澄清湖變大草原！高雄人驚：真沒水怪

12歲女童罹罕見癌症！賣爆米花籌錢治療

台南市力促關廟鳳梨銷售暢旺

台南市環保局推廣自備容器買洗衣精

首屆「桃園繡球花季」　5/8日起展開

更多熱門

相關新聞

詭異！　機車格畫人行道內「一停尾巴凸出來」

詭異！　機車格畫人行道內「一停尾巴凸出來」

嘉義市政府為了遊客行走安全，在知名景點檜意生活村附近的忠孝路，漆上綠色的行人專用道，但把機車格畫在人行道內側，遭到不少批評。對此，市府表示，這是考量後最好的折衷做法，呼籲機車騎士在停車時能禮讓行人。

嘉義市阿公級老屋1.6億元成交　專家曝：是金雞母！

嘉義市阿公級老屋1.6億元成交　專家曝：是金雞母！

嘉義除了雞肉飯還要吃這些！

嘉義除了雞肉飯還要吃這些！

接棒黃花風鈴木嘉義市九重葛花瀑迎風

接棒黃花風鈴木嘉義市九重葛花瀑迎風

嘉義市YouBike前30分鐘免費延長至6月

嘉義市YouBike前30分鐘免費延長至6月

關鍵字：

嘉義市東區國民運動中心堤姆有限公司空調

讀者迴響

熱門新聞

2女拒檢遭警連開2槍　她中彈身亡

連千毅出手了！警告柔道教練：你會很困難

「工具人之亂」沉默6天　人妻網紅回應了

Ella道歉五月天　阿信回應了！

女中橫燒炭遺書留絕筆　同車2男是獨子

即／台中7歲柔道童狀況好轉！

3年輕男女中橫輕生！1男是北市交通大隊分隊長

法國媒體讚爆台灣　她來台傻眼：差那麼多

中橫2男1女陳屍車內！「事發前5天對話」曝光

柔道館「80人群組邪教式對話」曝光！家長冷血回應

家長求「CP值最高的才藝」！過來人激推1項

曾是《超偶》冠軍！警察臨檢問「你現在怎麼這樣」

雨天巧遇「傘柴童子」等紅燈萌翻

內鍋洗米被男友罵　她PO文引論戰

驚悚撞擊畫面曝　騎士噴進車底亡

更多

最夯影音

更多
周杰倫出現讓玖壹壹「緊張挫賽」 《來個蹦蹦》衝下台..ELLA熱舞超嗨！

周杰倫出現讓玖壹壹「緊張挫賽」 《來個蹦蹦》衝下台..ELLA熱舞超嗨！
小甜甜老公終於露臉！　陽光長相曝光...她公開超閃告白片

小甜甜老公終於露臉！　陽光長相曝光...她公開超閃告白片

王彩樺「脫衣露右奶」嚇壞LuLu惹　要她快交男友：一直揉乳腺才暢通

王彩樺「脫衣露右奶」嚇壞LuLu惹　要她快交男友：一直揉乳腺才暢通

外送員到餐廳取餐問等待時間！ 女店員竟回「給下一位」他傻眼

外送員到餐廳取餐問等待時間！ 女店員竟回「給下一位」他傻眼

婚禮進行到一半...周興哲突登台獻唱！　賓客全嗨翻：是本人，不是假的

婚禮進行到一半...周興哲突登台獻唱！　賓客全嗨翻：是本人，不是假的

熱門快報

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！最即時！最多元！最豐富！

大型廚藝選秀節目《料理之王2》 即將開戰！！

大型廚藝選秀節目《料理之王2》 即將開戰！！

5/14起每週五晚間9點鎖定《ETtoday新聞雲》。殘酷賽制全面升級，誰能奪下最終王位！？

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面