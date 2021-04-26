嘉義市東區國民運動中心加裝空調　3年200萬人次使用

▲嘉義市國民運動中心綜合球場安裝冷氣，由市長黃敏惠先在主機上簽名。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

負責營運管理嘉義市東區國民運動中心的的堤姆有限公司，日前舉辦並主持綜合球場空調主機吊掛儀式，並由市長黃敏惠公開表揚獲得109學年度高中籃球乙級聯賽，全國第4名佳績的嘉義高中籃球隊。

黃敏惠表示，東區國民運動中心落成啟用後，受到許多市民朋友喜愛，這3年來，吸引高達200萬人次使用，代表嘉義市充滿活力，是一座愛運動的城市。未來市府計畫興建西區國民運動中心，目前已通過嘉義市都市計畫委員會審議，同時爭取到教育部補助，屆時整體設計將一次到位、做好相關規劃，讓市民朋友享受更優質的運動空間。

▲嘉義市國民運動中心綜合球場吊掛冷氣。（圖／嘉義市政府提供）

黃敏惠指出，東區國民運動中心，當初設計朝向綠建築、智慧建築規劃，為減少碳排放，綜合球場部分採用空氣對流及自然排風；經運動民眾反映太悶熱後，市府團隊積極改善，先以多台大型涼感扇作為因應措施，後續編列空調設備預算。感謝經營團隊和監造單位用心及努力，有了冷氣後，相信能提升市民運動人口、促進運動風氣。

堤姆公司長期關注嘉義市體育運動，除經營經營國民運動中心外，每年定期舉辦「體育績優獎學金」，獎勵嘉義市優秀運動選手。董事長許嘉榮這次還自掏腰包，準備新台幣10萬元獎勵金，贈予嘉義高中籃球隊，期許他們明年會更好。

嘉義市國民運動中心提供多元化運動設施，包含SPA池、烤箱室和兒童溫水游泳池、8面羽球場、6面桌球檯、4面撞球檯、2面籃球場、2間韻律教室、1間飛輪教室、體適能中心和體適能教室TRX各1間、半室外攀岩場，以及兒童遊戲室、棋藝閱覽區、販賣部等，歡迎市民朋友多加使用。

手殘也會用！Dyson直捲髮造型器16600元→14600元 桃紅色超好看