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安心防疫居家備戰　大同3C超值優惠相挺

▲▼大同3C,繳稅,家電,空調,優惠。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲國內疫情和夏天一起升溫，為了讓變長的居家時間更舒適，想更換家電，但荷包瞬間消風讓人好心痛。（圖／取自免費圖庫pexels）

消費中心／綜合報導

近來國內新冠肺炎疫情猶如即將到來的夏日氣溫，正在不斷攀升中，居家防疫、阻斷傳播鏈成為眾人齊心努力的目標；而長時間待在家裡，也讓人更加重視家中環境的清潔和舒適度。具備除菌功能的空氣清淨機、洗衣機等家電成為熱門商品；在家遠距工作、上課，可不能因為太熱、汗流不停而影響生產力，省電高效冷氣以及透心涼的電扇是必備武器，為了搞定家電即戰力，再加上適逢報稅季，讓不少民眾荷包瞬間消風乾癟心好痛。從小到大的好鄰居大同3C，跳出來挺納稅人、守護民眾健康，特別推出促銷方案，優惠只到5月31日（一），讓人輕鬆備齊家中所需家電、3C用品，建立全面居家防護網、還給全家舒適生活小確幸，還能搶救失血荷包。

▲▼大同3C,防疫,居家,家電,空調,優惠。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲遠距在家上班上課，若是碰上電扇、冷氣吹不涼影響效率那就糟糕了，更新家電又不想要荷包大失血，就靠大同3C。（圖／取自免費圖庫pixabay）

因為疫情關係，不少民眾開始遠距居家上班課，雖然減少外出染疫風險，卻擋不住夏天熱浪襲擊，拒絕炎熱煩躁降低產值和學習力，在家冷氣絕對要開好開滿，選購效能涼爽又節電的空調就靠大同3C，自即日起至5月31日（一），到大同3C買指定空調就送風扇乙台、享12期0利率、政府補助貨物稅最高2000元；買富士通冷氣滿50000元，則獨家贈送夏普車用自動除菌離子產生器或伊萊克斯吸塵器2選1，送完為止。

▲▼ 安心防疫居家備戰　大同3C超值優惠相挺 。（圖／品牌提供）

▲大同3C在繳稅季加碼推出家電優惠，成為消費者強大的荷包守護神。（圖／翻攝自大同3C官網）

天氣一熱，隨時都想享受吃冰喝涼的暢快，加上防疫在家「自煮」隔離，一次購買大量的新鮮蔬果肉品等食材，民眾需要換台省電、保鮮效能又強的冰箱；夏天到滿身汗，衣服幾乎得天天洗才不會有異味，而且疫情令人緊張，外出服回到家就要換洗，這時省水省電還能除菌的多功能洗衣機幫了大忙。大同3C推出國際牌、LG、大同等多款品牌人氣洗衣機、冰箱優惠價，搭配活動期間買指定空調、液晶、冰箱、洗衣機，皆可享12期0利率，再加碼送限量獨家好禮。

大同3C超值優惠相挺►►►https://pse.is/392tp9

還有能烹調出均衡營養、提升免疫力美味餐點的電鍋、烤箱、調理機等小家電，大同3C通通推出折扣價格；大同3C也售有吸塵器、空氣清淨機、口罩等防疫時期必備商品，幫助家中維持清潔、外出更安心。大同3C更加碼週週抽萬元購物金活動，買愈多中獎機率愈高；指定小家電消費滿額則送烤箱、微波爐等超值好禮；各種好康都讓民眾既省錢又能過上舒適防疫新生活。

▲▼大同3C,繳稅,家電,空調,優惠。（圖／大同3C提供）

▲大同3C門市中各種家電應有盡有。（圖／大同3C提供）

▲轉型掀起新時尚旋風！　「大同3C家電品牌館」質感爆棚。（圖／記者謝婷婷攝）

▲大同3C門市服務人員能幫助民眾依自身需求選購最適用的家電。（圖／資料照，記者謝婷婷攝）

大同3C超值優惠相挺►►►https://pse.is/392tp9

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