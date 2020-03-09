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親子

道歉是育兒必修課！　當孩子犯錯家長必做善後4步驟

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（圖／焦糖綠玫瑰caramelgreen提供）

圖、文／焦糖綠玫瑰 caramelgreen

當了媽媽以後，人生像是整個砍掉重來，在育兒領域裡，我是完完全全的新手小嫩嫩，隨著孩子成長的每個階段，我也不得不開始學習處理各種難關，然而，在小孩進入團體生活後，家長不但要注意他們的交友狀況，勢必也得訓練自己與孩子在犯錯的時候，如何去化解雙方的誤會與不開心。

大部分小朋友的第一個社交場所，就是跑跑跳跳的公園囉，沒有兄弟姊妹或還沒去上幼稚園的小孩，對於「排隊」跟「分享」比較沒有概念，碰到玩具、遊樂設施，會有一種「全都是我的」主觀意識，不但獨攬霸佔，也容易跟其他的孩子產生衝突，如果此時沒引導好，孩子很有可能成為他人眼中的小霸王，不可不慎啊！

對於處理糾紛這種事情，我一向秉持「人不犯我，我不犯人」的概念，我時常體醒女兒，絕對不可以主動去欺負別人，但倘若是別人先來欺負妳，也不需要委屈，一定要嚴厲警告對方不能有下一次，如果真的有下一次，一定要力馬反擊！不過，如果是我女兒欺負別人咧？

1、確定事情的急迫性。

通常事情一發生，我會迅速觀察個20秒，看看雙邊的孩子是否有人受傷？如果沒有急迫性，我再給30秒讓孩子自行嘗試處理，如果事件跟情緒越來越高張，才會決定介入。

2、釐清事情發生的來龍去脈～

當我介入後，將先問清楚發生什麼事，當然孩子各有立場，外加對方的家長也會過來，所以更要平心靜氣地聆聽，兩邊對來龍去脈的不同認知。

在這我要提醒大家，在幼稚園或托育場所發生的事情，一定要深入去了解狀況，而不是單聽老師轉述就行，因為如果老師當下沒有看到，或是對學生有刻板印象的話，很容易導致孩子被誤解。

3、確認是自己小孩的錯時，拎著孩子親自去道歉。

我相信，絕大多數的父母，都能容忍孩子在團體生活中受點小挫折，畢竟同學之間打打鬧鬧，一下好、一下壞是常有的事，但絕對不能容忍的是，自己的孩子被欺負，但對方的家長卻視若無睹，一點表示都沒有！

為了避免成為這樣的家長，我一定會帶女兒親自去跟對方道歉，就算老師想出面擺平，認為「這是小事，沒什麼啦～」我們做父母的，還是該拎著孩子去面對這些小小的尷尬與難堪，除了給對方交代，也讓孩子學習認錯的重要性。

4、再次跟孩子解釋為何要道歉。

孩子們有時候會選擇性記憶，尤其碰到糾紛的時候，他們很容易只記得那些負面情緒，而忘記自己做了什麼好事才闖出這個禍，所以，除了當面道歉外，回家一定要再跟孩子，好好複習事件的來龍去脈，讓他們同理對方並了解道歉的必要性，才能避免下一次又重蹈覆轍喔。

★ 我是不婚媽媽「焦糖綠玫瑰」，唱片線記者出身，現職網路專欄作家。從小在傳統菁英教育之下成長，心思細膩敏感的我，如何邊工作、邊教養那精力旺盛的牡羊女兒DAHLIA呢？期待與您分享我的堅持：「焦糖綠玫瑰caramelgreen」粉絲團「焦糖綠玫瑰caramelgreen」部落格

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