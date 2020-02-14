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親子

見3歲童對母飆髒話　她：溫柔教養敵不過隔代絆腳石

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（圖／焦糖綠玫瑰caramelgreen提供）

圖、文／焦糖綠玫瑰 caramelgreen

3號床阿嬤很古意，早晨拿咖啡過來，吆喝大家隨意取用，她讚美我熟門熟路，我跟她說本來今天要去台中玩，連旅館都訂好了，但小孩生病：「與其怨天怨地、綁手綁腳，不如當住青年旅館！」，運不轉，心轉，就把這當青旅吧，反正外頭因為武漢肺炎兵荒馬亂，這兒倒有半刻寧靜。

此時，2號床的媽媽拎著水壺，準備走出房間拿水，2號床弟弟是小班男童，雖然才3歲，但非常會講話，反應也很快，只見媽媽離開不到5秒，他便憤怒地大聲嚷嚷：「媽媽，妳去太久了！」「媽媽，妳在幹嘛！」「媽媽，妳到底去哪了？」「媽媽媽媽」乘以500遍。

3床阿嬤怕驚醒孫子，便趕緊跟2號弟弟說：「你不要吵，你媽媽去拿水，馬上就回來了。」弟弟居然說：「關妳屁事啊！媽媽～媽媽～」3號阿嬤眼見壓不住，立馬走出房門找2號媽媽回來。

「不要這麼大聲，媽媽不是跟你說過要去倒水了嗎？」2床媽媽很溫柔，住院這幾天，她從頭到尾輕聲細語、不發脾氣，還替兒子張羅玩具、唸英文繪本，弟弟的爸爸也是如此，兩位採取溫柔教養的知識青年，不管孩子怎麼鬧，他們都很冷靜地包容、處理，我跟3床阿嬤實在佩服這對父母的情商如此之高。

到了中午，護理師開始發藥，2床弟弟怕苦不肯喝，媽媽一如以往安撫他：「媽媽保證，這一點都不苦，你趕快吃，我再帶你下去走走。」就在孩子喝下藥的那瞬間，竟然大爆粗口：「他X的，媽媽妳竟然騙我！」2號媽很冷靜地回應：「你不要講髒話。」並走了出去。

弟弟像某個開關被啟動：「媽媽，妳給我回來，媽媽妳去哪裡，X！媽媽，妳再不回來我就打妳哦！」這下換我忍不住：「喂，你不要再吵了！你怎麼這樣跟媽媽說話，媽媽照顧你很辛苦。」對面沒有出聲，我刻意轉頭對女兒說：「妳覺得可以說這種打媽媽的話嗎？」女兒很給面子地回：「不行！」我：「可以吵其他的小朋友休息嗎？」女兒：「不行。」

弟弟雖然安靜了一會，但媽媽回來以後，他又繼續跳針，拿玩具丟地上、丟媽媽，3號床阿嬤試圖制止未果，媽媽只是過去溫柔地抱住孩子，任憑小孩子狂踢狂罵，我其實不想干涉人家的教養方式，但也擔心那位媽媽，是否正需要一張黑臉？

當我把這件事放在心上2小時，一直琢磨著該不該介入的時候，弟弟的爺爺來了，跟爸媽的柔和完全背道而馳，呈現另一個畫風，各種操來操去、幹來幹去，後來2床媽透露孩子平常住祖父母家，我才驚覺：「原來是有樣學樣啊...」

不禁想起，先前聽過幾個例子，有人會刻意教家裡的小男生說髒話，覺得這樣很好笑、很厲害，而我不解的是，為什麼要求孩子學習注音與ABC，認為這樣好棒棒，卻縱容他們的行為如此粗鄙呢？

★ 我是不婚媽媽「焦糖綠玫瑰」，唱片線記者出身，現職網路專欄作家。從小在傳統菁英教育之下成長，心思細膩敏感的我，如何邊工作、邊教養那精力旺盛的牡羊女兒DAHLIA呢？期待與您分享我的堅持：「焦糖綠玫瑰caramelgreen」粉絲團「焦糖綠玫瑰caramelgreen」部落格

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