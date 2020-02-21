曾因心臟病被醫院丟包　焦糖綠玫瑰：女人生孩子是賭命

圖、文／焦糖綠玫瑰 caramelgreen

國標舞女王劉真傳出在手術中心臟驟停，疑似用葉克膜爭取生存機會，這消息一出，讓同樣患有心臟問題、曾歷經生死交關的我，真是心有戚戚焉，心臟病的治療，會碰到太多不確定因素，不動刀看似擺爛，動刀又擔心麻醉風險，真的…真的很難…像我們這樣的女人，生孩子真是在賭命！

約莫在18歲，當時還是高中生的我坐在床邊，突然感覺無力、吸不到空氣，這種感覺跟氣喘不一樣，氣喘發作當下會不由自主地慌，但這是耳朵悶悶，好像被某種防護罩包圍起來的感覺，接著，有如一把無形錐子往胸口的方向慢慢地插進來，簡直痛到不行，然後眼前一黑，短時間又自己甦醒過來。

當時我做了腦波、心電圖等檢查，都沒有查出來原因，還被誤會是不是得了憂鬱症，但我發作的時候都是在休息、發呆，情緒十分平穩，那時年輕也覺得無所謂，直到大學時在學校又突發一次，才被台大急診醫師提醒：「可能是心臟的問題！」

心臟的問題，若是發作當下沒有配戴心電圖，就很難判斷出來，累積這麼多看診經驗，其實也讓我有點絕望，心想一個人生活，還要躲家暴，不用活那麼久也沒關係啦！這樣的消極心態，在我懷孕以後產生變化～

我懷上DAHLIA以後，從一個不注重身體的人，變成健康至上的信徒，在中期，我暈倒的次數變多，當時在新竹某大醫院產檢，便去該院心臟科檢查，老天保佑，那位年輕的陳宗彥醫師排了1周心電圖，終於找到問題關鍵：我的心跳會不明原因突然變慢，最低1分鐘29下，而後又被轉到謝慕揚醫師那裡繼續追蹤，不巧，我原本的產檢醫師也懷孕了，要接手的婦產科醫師，聽說這孕婦有心臟問題，直接拒診我。

該院已經是新竹很厲害的大醫院了，我邊哭邊求邊發抖，提出可以簽生死切結，甚至心臟科醫師也願意幫我但書，請讓我在這裡生產，卻被婦產科主任回罵：「沒人敢專責妳，誰接手誰倒楣，妳現在說沒家屬，到時候萬一真的出事，又冒出一堆親戚到醫院抬棺抗議！」這件事情，我一輩子都不能釋懷。

或許我因禍得福，在孕後期透過林思宏醫師幫忙接手，最後轉到台大由施景中醫師替我剖腹，成功與我的寶貝DAHLIA相見，然而，當時就有好幾個醫師提醒，說我的身體其實不適合受孕，除了孕期危機以外，剖腹產的麻醉也有致命風險，但自然產又太刺激，相較之下，剖腹產還比較適合心臟病患。

我確實對麻醉過敏了，當麻醉針從背後打上，施醫師準備打開肚子時，我突然感到一陣寒意並不停發抖，那種感覺就像是穿一件睡衣在雪地裡走，接著開始想吐，護理師拿來袋子放在我臉旁邊，整個產程像一個重度腸胃炎患者，僅穿著薄紗在冰宮打滾，連醫師把DAHLIA放在我胸口，我也只能說出：「我想吐、可以把她抱走了」的後媽語錄。

我上午生產，一直到隔天下午才好一點。

當媽都知道，有了小孩以後特別怕死、怕生病，由於我的病況特殊，心臟科醫師表示沒有相對應的用藥，只能持續追蹤，或是開刀置入節律器（Pace maker），但除了生活上有許多不便以外，裝節律器的過程也需要麻醉，每10年又要手術取出換電池，所以醫師建議我再觀察看看，真的不行她會建議我裝。

前年底，我心臟又有狀況，但這次不一樣了，變成跳超快，測量到的心搏數，單天最高跟最低可以差到100，那時我有點恐懼：「沒想到這麼快就要裝節律器了…」可是想到孩子還很小，她需要我，如果我不裝死更快怎麼辦？還好這位心臟科醫師發現我的甲狀腺指數異常，不然就得真的挨一刀了。

不管是為了健康還是求子，看到劉真搏命上這一刀，我想起自己當時因為心臟病歷經的劫難，也記起一位曾在德國大放異彩的女高音友人，她也是在動心臟小手術時，因為麻醉問題再也醒不過來，這不見得是誰的疏失，心臟病真的有太多不確定的因素，怎樣都帶點賭運氣的意味，我自己現在不敢大意，定期回診已經兩年，會持續進行下去，也祝福劉真老師早日甦醒，孩子還在等妳！

★ 我是不婚媽媽「焦糖綠玫瑰」，唱片線記者出身，現職網路專欄作家。從小在傳統菁英教育之下成長，心思細膩敏感的我，如何邊工作、邊教養那精力旺盛的牡羊女兒DAHLIA呢？期待與您分享我的堅持：「焦糖綠玫瑰caramelgreen」粉絲團、「焦糖綠玫瑰caramelgreen」部落格。