全聯點數破百枚！她苦惱到底該換什麼...網激推「主婦必備」：CP值超高

▲全聯福利中心 。（圖／資料照）

記者張嘉晏／綜合報導

各超商、賣場的集點活動已行之有年，每個檔期都推出不同的換購品，盼搶攻不同族群市場。有網友近日秀出家中破百枚的全聯點數，卻苦惱發問「到底該換什麼？」對此，熱心網友們紛紛大推一款「矽膠鍋鏟」，表示「很好用」、「值得換」。

「早上整理貼紙，心中好糾結......。」一名女網友在臉書「我愛全聯-好物老實說」發文，原來這波集點活動開始到現在，她已經收集了超過100枚點數，整理完卻又苦惱大喊「到底需不需要！到底該不該換！到底要換什麼！」希望網友們能給予一點建議。

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事實上，全聯本次集點活動從去年11月中就開始了，且即將在本月19日結束。本次活動依然主打廚具，集點換購商品包括矽膠鍋鏟、隔熱手套、琺瑯鑄鐵鍋及陶瓷碗等，利用原價上千甚至破萬的夢幻廚具搶攻婆媽市場。

看到原PO的困擾後，大批網友表示「鍋鏟」的CP值很高，只要用50枚點數+99元，或是用20枚點數+249元即可入手，「鍋鏟好用」、「我準備換大家推薦的鏟子」、「鍋鏟超好用，我換了3支了！如果家裡用不沾鍋，這會是個不錯的好選擇喔！炒菜時還可以直接舀湯試味道呢」、「矽膠鍋鏟值得換」。

▲許多網友大讚這款鍋鏟好用。（圖／翻攝自我愛全聯-好物老實說）

除了鍋鏟以外，其實鑄鐵圓鍋、雙色碗和烤盤也收到不少好評，「烤盤放燉肉、焗烤都很實用」、「雙色碗很厚實也夠大」、「今天要去換碗，店員說沒有了」、「沒有鑄鐵鍋的人可考慮換」。

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