當科技光雕遇上300年歷史　2021新竹燈會古蹟群大變身

▲新竹市長林智堅帶路走逛「舊城區古蹟群」燈區。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

2021年台灣燈會即將在新竹舉辦，新竹市政府也已啟動籌備工作，新竹市長林智堅邀請柏林燈節的策展人Birgit Zander擔任燈會顧問，並親自為顧問帶路走逛「舊城區古蹟群」燈區，他透露，2021台灣燈會在新竹將突破以往大型空地辦燈會的做法，讓藝術燈具進入城市之中，「巷弄即燈區、燈區即街道」，以光影藝術點綴城市古蹟群，讓古蹟變身成大型藝術燈具，並且與科學園區合作，利用新科技為新竹市量身訂做獨一無二的科技藝術燈會。

林智堅指出，為了籌辦有別於以往的「城市型燈會」，他去年赴享譽國際的德國柏林燈節取經，特色即是擅長利用燈光投影，在城市各個角落的建築物上盡情創作，讓靜態的建築物們在夜晚「開派對」。2021的新竹燈會也將借鏡柏林這種「讓城市說故事」的藝術作法，利用藝術投影、光雕、LED燈牆等方式，讓陪伴城市多年的古蹟「換新衫」，呈現全新樣貌。

林智堅表示，新竹市是台灣矽谷、科技重鎮，更是具有300年歷史的古城，城區附近有高密度古蹟，2021燈會希望將在地高科技、創新技術應用在燈會之中，結合光影與古蹟群，讓燈會變成「城市的博覽會」、讓新竹市區成為大型藝廊，透過台灣燈會讓世界對新竹有更多了解。

林智堅近日邀請柏林策展團隊來台參訪，並親自帶領Birgit Zander顧問團隊在夜間徒步走過州廳、美術館、東門城等古蹟，感受新竹市夜晚的魅力，Birgit Zander特別表示，新竹市的街景、美食、人文令他印象深刻，尤其東門圓環、北大教堂、新竹州廳、影像博物館及火車站前後站都是相當適合規劃光雕投影的場域，遇上新竹這座有300年歷史的舊城，相信能在2021燈會敘述這座城市的精采故事。

2021新竹燈會目前規劃主燈設於百年新竹公園，並透過東大路軸線串接六大燈區，範圍涵蓋火車站、護城河、東大路、新竹公園、隆恩圳、文化局等舊城區，並將規劃表演秀與遊行。除了開放國際徵件外，也會思考如何讓新竹在地的玻璃、晶圓等元素融入燈節作品，希望把優秀作品帶到新竹、新竹作品帶到國際。