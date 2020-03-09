欲凍結8成紓困預算挨轟　提案藍委澄清：目的是要凸顯預算倉促上路

▲國民黨立委翁重鈞。（圖／記者李毓康攝）

記者楊蕓／台北報導

立法院9日繼續聯席審查「中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算案」，國民黨立委翁重鈞原先欲提案凍結特別預算的80％，相當於480億元，引發各界抨擊，最後因連署人數不足，並未成案。對此，翁重鈞透過新聞稿表示，他提案的目的是要凸顯特別預算倉促上路，避免行政機關浪費公帑，以及凸顯預算遭濫用事後又規避國會監督的問題，強調自己樂見防疫特別預算順利通過，但也呼籲政府用所當用。

面對爭議，翁重鈞透過新聞稿回應，有關提案凍結紓困預算，不但驚動蔡英文總統，更因此遭網路批評甚至霸凌，他表示，基於防疫當前，為共體時艱，並基於連署委員之建議及尊重，已在聯席會審查會議之前，即予以撤案，本案並未成案，「對於提案連署委員曾銘宗與賴士葆兩位委員造成困擾，甚感抱歉，特此聲明。」

翁重鈞表示，當初提案的原意是基於國會議員擔負有人民監督行政及嚴審預算之職責，目的只是要凸顯這個特別預算倉促上路，迄今所有對於相關紓困之細節規定、補助對象、補助標準、執行辦法等皆付之闕如，就連立法院預算中心的評估報告中也都有提及相關質疑，認為如此恐不利國會審議及監督。

翁重鈞說，他提案的原意，只是為避免行政機關浪費公帑，想凸顯預算遭濫用事後又規避國會監督的問題，「重點是只要他們一個月內將相關補助辦法等規定送來立法院，預算就可以使用了，並沒有真的要阻礙防疫預算」、「身為立法委員本來就應該要為人民荷包好好把關，監督預算，這樣難道有錯嗎？」

翁重鈞強調，防疫不分朝野，國家面對如此挑戰，為了讓政府能夠及時防疫及紓困，能夠團結一致共同處理疫情，他也樂見防疫特別預算的順利通過，但期待政府用所當用，並對於預算的執行，他表示仍會基於國會議員職責，全力為人民血汗錢把關，避免紓困「救命錢」淪為政府濫用公帑的「小金庫」。