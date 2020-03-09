「超級滿月」連續3個月登場　明凌晨抬頭「肉眼」就能搶先看

圖文／鏡週刊

天文迷別錯過了，明（10日）凌晨1時48分「超級滿月」將登場，其他民眾不妨也暫時拋開武漢肺炎的疫情影響，只要抬頭就能欣賞皎潔的月亮。台北市天文館表示，這回與一般情況相比，此時的月亮視直徑增加約7%、亮度增加15%，不論是肉眼或用望遠鏡觀看，都更具觀賞性。

台北市天文館強調，從3月開始，將連續出現3次「超級滿月」，明日凌晨1時48分的滿月，因發生在離「近地點」前不到13小時，地月距離近至約357,195公里，因此形成既圓且大又亮的「超級滿月」。

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至於接下來接下來「超級滿月」何時登場，台北市天文館則表示，將落在4月8日、5月7日，也都是「超級滿月」的狀態，呼籲民眾要好好把握這難得的機會。

台北市天文館也藉此解釋，強調「超級月亮」（supermoon）雖非正式天文名詞，但近年來已成為全球廣泛用語，是指當新月或滿月發生在近地點附近時的現象，並沒有嚴格的定義，一般是把發生在距離地球36萬公里以內，或者與過近地點相差不到24小時的滿月、新月都算是「超級月亮」。



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