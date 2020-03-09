取消全國性酒測惹議　徐國勇重申：酒測次數絕對不會減少

▲立法院內政委員會，內政部長徐國勇。（圖／記者屠惠剛攝）

記者楊蕓／台北報導

因應新冠肺炎疫情，內政部日前拋出暫停每月實施2次的「全國性酒測」，引發熱議，內政部長徐國勇9日赴立法院內政委員會備詢，會前受訪時重申，酒駕零容忍的態度沒有改變，酒測次數也絕對不會減少，他呼籲居家檢疫者不要趴趴走，浪費警力，也期待大家給予警察鼓勵。

徐國勇表示，中央跟地方的酒測態度沒有改變，酒駕零容忍也沒有改變， 警察同仁非常辛苦，為了防止酒駕，酒測次數沒有減少，尤其歐洲疫情非常嚴重，政府要防止影響到台灣，但實施酒測都是用最嚴格標準 ，「大家關心的次數，絕對不會減少，為了防止疫情擴散，政府機關都有分區、分流、異地辦公的措施。」

徐國勇表示，聚焦在是否為全國性酒測不是重點，最重要是做到防疫零空隙、酒駕零容忍。他也特別感謝警察同仁，警察從去年非洲豬瘟開始全力投入協助檢疫工作，接下來又遇到選舉、春節和新冠肺炎疫情，好幾個月沒有休息，他也很捨不得。

徐國勇呼籲，請全國民眾與網友思考，當一位居家檢疫者出門趴趴走，曾有案例從基隆跑到高雄，基隆警察沿路追，桃園、高雄警察也幫忙，為了追一個居家檢疫浪費了多少警力？警察也是人，需要休息，如果酒測沒有減少次數、績效都很好，應該給與他們彈性，人力部署才有縱深，也該給予警察鼓勵。