　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

最新檢測方法曝光！可區分「新冠or流感」病毒...助排除疑似病例

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼武漢肺炎,新冠肺炎。（圖／路透社）

▲新冠肺炎檢測難度大。（示意圖／路透社）

記者蔡儀潔／綜合報導

新冠肺炎與流感的症狀相似，導致醫生難以分辨，針對這種情況，大陸抗疫專家鍾南山近日發佈最新研究成果，稱目前已開發一種新的檢測方法，名為「恒溫擴增晶片」，可以實現同步對多個患者進行檢測，並對新冠病毒和和A型、B型流感，以及現存的其他病毒進行區分。

首屆新冠肺炎多學科線上論壇「走出至暗時刻」7日落幕。鍾南山本次論壇上，獨家發佈了其最新的研究成果，經過針對7.2萬個病例的研究，開發出針對新冠肺炎感染對快速免疫球蛋白M（IgM）檢測試紙。

▲▼大陸國家衛健委高級別專家組組長鍾南山。（圖／路透社）

大陸國家衛健委高級別專家組組長鍾南山。（圖／路透社）

鍾南山院士介紹，這一檢測方法是通過測流式免疫層析法實現；患者感染7天後，或是出現症狀3到4天後，即可檢出IgM，這可以是對核酸檢測的一個補充，「明確的診斷對排查疑似病例非常重要。」

鍾南山院士還表示，目前已經開發一種新的方法叫做恒溫擴增晶片，這是一種特殊的方法，可以實現同步對多個患者進行檢測，並對新冠病毒和A、B型流感，以及現存的其他病毒進行區分，「新冠肺炎與流感的鑒別也很重要。」

除了鍾南山院士之外，上海市新冠肺炎醫療救治專家組組長、復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏、復旦大學附屬華山醫院副院長馬昕、中國疾病預防控制中心流行病學首席科學家、衛健委高級別專家組成員曾光、香港知名病毒學專家金冬雁教授等也參與了此次論壇的討論。

ET快訊
新北罹癌女議員身分曝光！臉書首發聲：積極就醫中
酸罷韓55萬份連署「灌水灌過頭」　孫大千：成為一件世紀大笑話
有人走著走著就沒了…金銀潭醫院曝疫情慘況！患者插管一個沒一個
市場買口罩套x3！家人一用「超悶」全打入冷宮　網有感：差點窒
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

12歲童獲救第一句話：媽媽在我下面還活著！　酒店倒塌已10死22人待援

最新檢測方法曝光！可區分「新冠or流感」病毒...助排除疑似病例

18口人封城受困老家40天！　一天限兩餐「吃光半頭豬+40隻雞」

疫情還在持續...東北又爆「A型肝炎」流行　官方證實：發病率提高！

有人走著走著就沒了…金銀潭醫院曝疫情慘況！患者「插管一個沒一個」

數百港人悼念周梓樂　港警「發現汽油彈」逮捕41人

通勤族留意！　研究：新冠病毒可在密閉車廂傳播4.5公尺、存活30分鐘

鄂發放首批綠燈健康碼　難解湖北籍魔咒「企業不敢用、社區不讓進」

武漢特價豬肉買嘸！　業者嘆：冷鏈運輸要求高、門店存量有限

封園1.5個月！上海迪士尼今起部分開放　遊客需全程戴口罩 

WHO會議泰國代表酸爆譚德塞！　前座笑噴...陸回：泰了解我心聲

一隻阿圓痛哭道歉！　自主隔離14天「覺得全世界都討厭我」

朴信惠「認哥」合體金希澈《Any Song》　姜虎東提《繼承者們》：剛拍完？XDDD

重溫經典公益神曲《明天會更好》 23位人氣YouTuber獻聲送暖❤

21歲女歌手深情飆《連名帶姓》　很滿意自己表現：我差點唱哭了

三採陰性！19公主號旅客解隔離 陳時中幫慶生...台語暖喊：辛苦了

到車行補胎驚見74歲嬤「秀一波」 動作乾淨俐落！她笑：我全都會

台電3工人搭流籠下班慘死！ 「說了不能載人」他嘆：有人便宜行事

好想見你！「比賽開始」合體回憶殺　李國毅、柯佳嬿、盧學叡其實都很會唱

心疼醫護人員...他捐整車營養品 護理師感動泛淚：服務被肯定！

12歲童獲救第一句話：媽媽在我下面還活著！　酒店倒塌已10死22人待援

最新檢測方法曝光！可區分「新冠or流感」病毒...助排除疑似病例

18口人封城受困老家40天！　一天限兩餐「吃光半頭豬+40隻雞」

疫情還在持續...東北又爆「A型肝炎」流行　官方證實：發病率提高！

有人走著走著就沒了…金銀潭醫院曝疫情慘況！患者「插管一個沒一個」

數百港人悼念周梓樂　港警「發現汽油彈」逮捕41人

通勤族留意！　研究：新冠病毒可在密閉車廂傳播4.5公尺、存活30分鐘

鄂發放首批綠燈健康碼　難解湖北籍魔咒「企業不敢用、社區不讓進」

武漢特價豬肉買嘸！　業者嘆：冷鏈運輸要求高、門店存量有限

封園1.5個月！上海迪士尼今起部分開放　遊客需全程戴口罩 

疫情衝擊內需產業營收衰退上看三成　經長：裁員減薪企業不得申請紓困

網拍出清10年前庫存口罩！2千枚一組「價飆台幣5萬」　日本議員挨轟道歉

橘貓「炸毛聳背」哈士奇狀況外　牠上前搖尾巴討玩...下場超悽慘

帶她逛百貨公司！霸氣尪「一張卡給刷爆」...神招安太座　萬人讚爆

現僅是新冠肺炎疫情發展初步階段⋯台大學者籲：防疫不該只作邊境管制！

老夫老妻恩愛秀起來！結婚10週年夫妻免費入園義大世界　

發燒咳嗽回家隔離！　瑞士不再檢測「輕症患者」減輕醫院壓力

具荷拉過世4個月「哥哥為遺產告生母」！　揭兄妹童年：10歲後媽消失了

最有錢／美股跌不停？債劵基金避險保本又可打敗定存

罹癌女議員身分曝光　臉書首發聲：積極就醫中

妻員工旅遊！「解放比基尼」美炸 他卻1打2怨念深...網：根本炫耀

大陸熱門新聞

WHO專家：全世界都欠了武漢人民一份情

澳門「神防疫」確診僅10例　網曝2關鍵

愛情長跑7年！新郎警婚前接到一通電話後「消失了」

登機前狂嗑退燒藥！姐弟中標「義大利逃往北京」…

《環球時報》：台北法案是台獨分子迷幻劑

女富豪家族確診+1！5人染疫1犬弱陽性

港大教授警告：疫情夏天減緩　冬天會再出現

剛從日英回來 41歲港男確診

上海研發人源細胞疫苗　科學家親試第一針

「媽媽在我腳邊還活著！」　12歲男孩獲救..第一句話讓人淚崩

金銀潭曝慘況：患者插管1個沒1個

飯店裝攝影機　1年偷拍1700則影片

快訊／再創新低！大陸一天「只新增40例確診」

患者插管病逝！麻醉師崩潰大哭　同事隔玻璃舉起一張紙

更多熱門

相關新聞

智利確診10例　大報報導台灣迅速因應抗疫有成

智利確診10例　大報報導台灣迅速因應抗疫有成

智利武漢肺炎至今確診10例，大報「第三日報」報導台灣防疫措施，包括對患者進行傳染風險分類，提供及時示警，幫助診斷辨識病例等，力圖成為抗疫典範。

林佳龍親拍短片　示範咳嗽禮節

林佳龍親拍短片　示範咳嗽禮節

738萬獎金全捐武漢　大陸國乒結束44天海外「流浪」訓練

738萬獎金全捐武漢　大陸國乒結束44天海外「流浪」訓練

日YouTuber挺台灣「加入WHO」：為全世界好

日YouTuber挺台灣「加入WHO」：為全世界好

義大利「歐洲病夫」經濟病情惡化

義大利「歐洲病夫」經濟病情惡化

關鍵字：

武漢肺炎新冠病毒新型冠狀病毒COVlD-19鍾南山

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 蔡阿嘎 想見你 劉真 反送中 捷運環狀線 Kobe 口罩 寄生上流 畢書盡 韓國瑜 WHO 尹衍樑 王令麟 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

新竹深夜詭異巨響　網：砰超大聲

高以翔紀念冊提女友　粉絲崩潰！

鋒面大雨報到！更強冷空氣降10℃

WHO專家：全世界都欠了武漢人民一份情

籲澳音樂家戴口罩被拒　前團員要求道歉：他害了147個家庭

網紅火炎山拍美照　當地人勸母湯

中國女對空姐咳嗽　下秒遭鎖喉壓制

19歲小哥疑女友玩到懷孕　推下樓再放上烤架上燒

劉真手術風險8%！鄭弘儀：算歹運嗎？心臟醫剖析

謝和弦「PO同床照」抖出正宮3年私密房事！

入住新厝...她見女兒房間牆壁正中央卡「詭異木門」

那邊癢猛抓！20歲女大生「短褲紅疹」飄臭魚味

謝金燕辣挺「魔鬼級巨胸」：為了紅很久

義大利暴增1492例133死！疫情第二嚴重

周杰倫海邊牽手拍全家福！

更多

最夯影音

更多
WHO會議泰國代表酸爆譚德塞！　前座笑噴...陸回：泰了解我心聲

WHO會議泰國代表酸爆譚德塞！　前座笑噴...陸回：泰了解我心聲
一隻阿圓痛哭道歉！　自主隔離14天「覺得全世界都討厭我」

一隻阿圓痛哭道歉！　自主隔離14天「覺得全世界都討厭我」

朴信惠「認哥」合體金希澈《Any Song》　姜虎東提《繼承者們》：剛拍完？XDDD

朴信惠「認哥」合體金希澈《Any Song》　姜虎東提《繼承者們》：剛拍完？XDDD

重溫經典公益神曲《明天會更好》 23位人氣YouTuber獻聲送暖❤

重溫經典公益神曲《明天會更好》 23位人氣YouTuber獻聲送暖❤

21歲女歌手深情飆《連名帶姓》　很滿意自己表現：我差點唱哭了

21歲女歌手深情飆《連名帶姓》　很滿意自己表現：我差點唱哭了

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

新冠肺炎全報導

新冠肺炎全報導

國內海外即時新冠肺炎資訊報給你知，ETtoday與你一同保衛家園。

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面