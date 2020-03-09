最新檢測方法曝光！可區分「新冠or流感」病毒...助排除疑似病例

▲新冠肺炎檢測難度大。（示意圖／路透社）

記者蔡儀潔／綜合報導

新冠肺炎與流感的症狀相似，導致醫生難以分辨，針對這種情況，大陸抗疫專家鍾南山近日發佈最新研究成果，稱目前已開發一種新的檢測方法，名為「恒溫擴增晶片」，可以實現同步對多個患者進行檢測，並對新冠病毒和和A型、B型流感，以及現存的其他病毒進行區分。

首屆新冠肺炎多學科線上論壇「走出至暗時刻」7日落幕。鍾南山本次論壇上，獨家發佈了其最新的研究成果，經過針對7.2萬個病例的研究，開發出針對新冠肺炎感染對快速免疫球蛋白M（IgM）檢測試紙。

▲大陸國家衛健委高級別專家組組長鍾南山。（圖／路透社）

鍾南山院士介紹，這一檢測方法是通過測流式免疫層析法實現；患者感染7天後，或是出現症狀3到4天後，即可檢出IgM，這可以是對核酸檢測的一個補充，「明確的診斷對排查疑似病例非常重要。」

鍾南山院士還表示，目前已經開發一種新的方法叫做恒溫擴增晶片，這是一種特殊的方法，可以實現同步對多個患者進行檢測，並對新冠病毒和A、B型流感，以及現存的其他病毒進行區分，「新冠肺炎與流感的鑒別也很重要。」

除了鍾南山院士之外，上海市新冠肺炎醫療救治專家組組長、復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏、復旦大學附屬華山醫院副院長馬昕、中國疾病預防控制中心流行病學首席科學家、衛健委高級別專家組成員曾光、香港知名病毒學專家金冬雁教授等也參與了此次論壇的討論。