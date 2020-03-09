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武漢疫情緩和！ 11家方艙醫院「宣佈休艙」...33天收治1.2萬患者

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▲▼武漢出現首家休艙的方艙醫院。（圖／翻攝微博）

▲武漢方艙醫院。（圖／翻攝微博）

記者蔡儀潔／綜合報導

大陸新冠肺炎疫情有所緩和，隨著大批患者治癒出院，截至8日下午，武漢14家方艙醫院裡，已經有11家休艙，患者陸續分流到定點醫院，剩餘3家累計在院患者只剩下100多人。

▲▼武漢方艙醫院。（圖／翻攝自新華網）

▲原本住滿病人的方艙醫院。（圖／翻攝自新華網）

綜合陸媒報導，武漢方艙醫院2月5日收治首批患者，到8日為止已運行33天，共收治新冠肺炎輕症患者1.2萬多人。8日下午，14家方艙醫院中已經有11家休艙，剩餘3家方艙醫院累計在院患者只剩下100多人。

▲武漢方艙醫院清空患者，準備休艙。（圖／翻攝自微博／央視新聞）

▲武漢方艙醫院清空患者。（圖／翻攝自微博／央視新聞）

大陸國家衛健委醫管中心副主任翟曉輝表示，「下一步我們是把剩餘的艙逐步實施分佈縮艙和休艙計劃，力爭在3月10日左右，把我們的方艙醫院全部休艙。因為隨著疫情變化，現在定點醫院的床位數已經空出了近萬張，下一步如果隨著疫情變化，還是先收治到定點醫院去，定點醫院如果解決不了，我們再啟動方艙。所以這一次做的是休艙計劃。」

▲武漢方艙醫院清空患者，準備休艙。（圖／翻攝自微博／央視新聞）

▲清空患者的方艙醫院。（圖／翻攝自微博／央視新聞）

「休艙」消息傳出後，大陸網友紛紛表示，「只要一切都能好，我願意說：讓我們一起期待，關～門～大～吉！」、「祝福火神山雷神山醫院也早日關門大吉」、「確認過眼神，我非常期待你關門」。

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